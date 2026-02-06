Jól fogy a magyar bor, nem hinné, melyik országban nőtt nagyot a fogyasztás

Rendkívüli

Merényletet hajtottak végre Putyin tábornoka ellen Moszkvában, hajtóvadászat indult

A magyar palackos borok exportadatai 2022 óta folyamatos emelkedést mutatnak. A világszerte csökkenő a fogyasztás és a nemzetközi recessziós nyomás ellenére pozitív trendek rajzolódnak ki fontos mérőszámokban - erről beszélt Rókusfalvy Pál, a nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos.

Magyar Nemzet
2026. 02. 06. 10:29
A palackos borok exportja folyamatosan bővül. Forrás: Shutterstock
Egy évfordulót követően érdemes visszatekinteni és mérleget vonni, pontos mérőszámok alapján vizsgálni egy-egy szektor teljesítményét. „A Magyar Bormarketing Ügynökség 2023 elején pontos stratégia mentén kezdte meg működését, amelynek köszönhetően a borszektort sújtó globális szintű válságok ellenére a KSH adatai alapján pozitív trendek kezdenek kirajzolódni a magyar bor teljesítményét mutató fontos mérőszámokban!” – emelte ki Rókusfalvy Pál, nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos. Borexport számokban. 

Fotó: Kocsis Zoltán

Miközben a világ borfogyasztása 2023-ról 2024-re 3,1 százalékkal csökkent, a magyar borexport jelentősen, 15,5 százalékkal növekedni tudott: 

  • 2023-ban:  1,12 millió hl, 
  • 2024-ben 1,29 millió hl volt a termelés.

Értékben a növekedés még ennél is nagyobb volt: a magyar borászatok exportból származó bevétele 17,9 százalékkal emelkedett (2023: 113,5 millió EUR, 2024: 133,8 millió EUR), amely a magasabb értékesítési áraknak volt köszönhető. 

A pozitív trend tartja magát, hiszen 2025-ben 40,3 millió liter palackos bor került kivitelre, ami további 4,5 százalékos növekedés 2024-hez képest.

 

A borexport nyertese Németországba

A palackos borok exportja tehát 2022 óta folyamatosan bővül. A Magyar Bormarketing Ügynökség kiemelt célpiacai közül Németország teljesített a legjobban 2025-ben, itt az értékesített palackos borok mennyisége 11 százalékkal, értéke 22 százalékkal nőtt, az átlagárak mintegy 10 százalékos növekedése mellett.

Az export értékelése szempontjából lényeges tényező a kivitel szerkezete, amely szintén tovább tudott javulni: a nagyobb hozzáadott értékű palackos borok mennyiségi részaránya a lédighez képest a teljes borexporton belül évről évre nő. A palackozott borok aránya 

  • 2022-ben még csak 30 százalék,
  • 2025-ben már 37 százalék volt.

Különösen fontos eredmény, hogy a magyar borexport teljesítménye a világtrenddel ellentétesen mozdult el. A nemzetközi borfogyasztás csökkenése mellett elért bővülés azt jelzi, hogy a „Magyar Bor” márkát építő, valamint az exportértékesítést támogató kampányok és piaci aktivitások kézzelfogható eredményeket hoznak. A magyar bor a globális recessziós nyomás ellenére is képes volt erősíteni külpiaci pozícióját. 

Jó hír, hogy a hazai termelés 2024-es csökkenése után (2023-ról 2024-re: -8,1%, 2,69 m hl), az összesített adatok alapján a 2025-ös termés ismét eléri a 3 millió hl körüli, elmúlt 10 éves átlagot. 

Ez stabil alapot adhat ahhoz, hogy 2026-ban az értékesítés és az exportteljesítmény tovább erősödhessen. A Magyar Bor márka ismertsége – a Magyar Bormarketing Ügynökség belföldi kampányai 2025-ben is folyamatos jelenlétet biztosítottak a Magyar Bor márkának, a lehető legszélesebb közönséget megszólítva. A márka ismertsége az év közben lezajlott arculatfrissítést követően is stabil, így összességében elmondható, hogy a kampányok megfelelően biztosítják a márka felismerhetőségét és a magyar bor folyamatos kommunikációját, különösen a stratégiailag is fontos célcsoportok körében. „A fenti adatok bizakodásra adnak okot, és arra sarkallnak bennünket, hogy a stratégiát követve, világos üzenetekkel piacot kell építeni, minden erőforrást erre kell fordítani!” – hangsúlyozta Rókusfalvy Pál, nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos, aki mondandóját velősen úgy összegezte: „most piacot építünk, nem pincét!”  

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

