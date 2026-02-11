Óvatos optimizmus és minőségi fordulat a magyar borexportban

Rókusfalvy Pál a Magyar Nemzet érdeklődésére kifejtette, hogy a borkivitel elemzésekor nem elegendő a teljes volumen vizsgálata: döntő kérdés, milyen arányt képviselnek a palackos minőségi borok a lédig tételekhez képest. A kormánybiztos elmondta: ez a mutató az utóbbi időszakban harmincról 37 százalékra emelkedett, ami közvetlenül növeli a magyar bor értékét a külpiacokon.

Rókusfalvy Pál nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos. Fotó: Földesi Máté

Új lehetőségek nyílnak a magyar bor előtt

Kifejtette: 2024 ebből a szempontból kifejezetten sikeresnek bizonyult, hiszen a magyar borok exportja közel 16 százalékkal nőtt, és bár a kisebb termés miatt 2025-ben kevesebb bor került ki a pincékből, az értékesítés további 4,5 százalékkal emelkedett. Ez a tendencia azért is lényeges, mert a globális borpiac összességében évek óta csökkenő pályán van ‒ mutatott rá.

Bár a pontos összesített adatok még feldolgozás alatt állnak, a német piacon már jól látható a minőségi fordulat: ott 11 százalékos volumenbővülés mellett 22 százalékkal nőtt a kivitel értéke. Ennek kapcsán a szakember leszögezte:

A cél nem pusztán az eladási volumen növelése, hanem az átlagár tartós emelése is.

Mint azt Rókusfalvy Pál lapunknak hangsúlyozta: az új borexport-stratégia egyik központi eleme a tudatos piacválasztás. Európában továbbra is Németország, az Egyesült Királyság és Lengyelország a legfontosabb célterület, a tengerentúlon pedig az Egyesült Államokban indult intenzív építkezés. Ázsiában Kína és Dél-Korea mutat növekvő érdeklődést a magyar borok iránt, ezért ott is tervezik a jelenlét bővítését. Rókusfalvy Pál az ázsiai piac sajátosságaként említette, hogy ott jelenleg a vörösborok iránti kereslet stabil, miközben Európában és Amerikában ez a szegmens éppen visszaszorulóban van.

Nem a mennyiség, hanem a helyi igények kielégítése a cél

A magyar kínálat ezért a Távol-Keleten kedvező helyzetben van a kékfrankos alapú borokkal is. A megközelítés lényege, hogy nem tömegborokkal, hanem jól körülhatárolt, helyi igényekre szabott kínálattal jelenjen meg Magyarország ezeken a piacokon. Ennek része volt például a szecsuáni konyha és az tokaji édes borok gasztronómiai párosítására épülő program is, amely a világörökségi régiók közös bemutatására is épít.