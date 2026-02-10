Életbe lép a társasházi építményi jog — legfontosabb tudnivalók itt

Az új építésű ingatlanok iránt élénkülő kereslet újabb lökést kaphat azzal, hogy összefésülik a társasházi építményi jog és a kamattámogatott hitelek szabályait. A lakáspiaci kereslet kettős képet mutat: a használt ingatlanok iránti kereslet az év első hat hetében több mint negyedével elmarad az előző év azonos időszakától. Ezzel szemben az új építésű lakóingatlanoknál jóval kisebb visszaesés, sőt, ha a kategóriákat külön vizsgáljuk, az új építésű házak iránti kereslet valósággal megugrott, és már most bőven túlszárnyalja a tavalyi szintet. Ez a tendencia szinte minden településtípusra jellemző – derül ki az ingatlan.com összesítéséből annak kapcsán, hogy március elsejétől életbe lép a társasházi építményi jog.

Az olyan esetekben, ahol projekthitel is van, azaz a beruházó is vett fel kölcsönt a megvalósításhoz, érhető el a társasházi építményi jog

Fotó: Kállai Márton

Ennek lényege lényege, hogy már az építés alatt álló társasházban is keletkezhessen bejegyezhető és megterhelhető jog a vevő javára. Ez azt jelenti, hogy ha a beruházás közben csőd vagy végrehajtás indulna a tulajdonos ellen, a vevőnek akkor is megmarad a joga a kifizetett összeg erejéig – hasonlóan ahhoz, mintha jelzálogjoga lenne.

Erre a piaci alaphelyzetre érkezett a kormány legutóbbi bejelentése, amely összehangolja a társasházi építményi jogot

a kamattámogatott hitelekkel,

köztük a CSOK Plusszal,

a 3 százalékos kamattámogatott hitellel,

és az Otthon Start Programmal. A társasházi építményi jog március elsejével hatályba lépő új szabályai lehetővé teszik, hogy a vásárlók már a „tervezőasztalról” vett lakásokra is hitelképes pozícióba kerüljenek. Ez azért kulcsfontosságú, mert a támogatott hitelek immár szakaszosan, az építkezés aktuális készültségi fokához igazodva is folyósíthatóvá válnak, miközben a vevő bejegyzett joga biztonságot és zálogjoggal terhelhető fedezetet nyújt a bankok számára. Eddig az volt a „főszabály”, hogy a hitelt egy összegben, a használatbavételi engedély (vagyis a "beköltözhető" állapot) után utalják.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője lapunk megkeresésére elmondta, a jogszabály a kereteket biztosítja, de a részletkérdéseket a bankok válaszolják meg. Kifejtette, az olyan esetekben, ahol projekthitel is van, azaz a beruházó is vett fel kölcsönt a megvalósításhoz, érhető el a társasházi építményi jog. Sőt, akár ugyanaz a bank adhatja a projekthitelt, mint amelyik a lakásvásárlóknak nyújt kölcsönt.