Ellentétes tendencia – a kiskereskedelem felfelé, az ipar lefelé húz

A héten két decemberi adatot közöl a KSH – csütörtökön a kiskereskedelmi adatokat, pénteken pedig az ipari termelés első becslését. A két adat az elmúlt időszakban ellentétes tendenciát mutatott: míg az ipart visszaesés jellemezte, addig a kiskereskedelem növekedni tudott – ismertette lapunk megkeresésére Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.

A kiskereskedelem teljesítménye a GDP-t is felfelé húzta

Fotó: Havran Zoltán

Kifejtette, novemberben a kiskereskedelmi forgalom volumene éves alapon 2,5 százalékkal lett magasabb, miközben havi alapon alig változott. Ezzel szemben az ipari termelés még a vártnál is rosszabbul alakult: havi alapon két százalékkal, míg éves összevetésben 5,6 százalékkal csökkent.

Az MNB adatközlései közül a kedden megjelenő decemberi háztartási és vállalati kamatláb-adatokat és a devizatartalékok pénteken napvilágot látó előzetes adatait emelte ki a vezető közgazdász januárra vonatkozóan. Novemberben a különböző kamatlábak jellemzően csökkenést mutattak. Kivételt képez ez alól a lakáscélú hitelek hitelköltség mutatója, amely 9 bázisponttal 8,22 százalékra emelkedett. Jelentősebb, 32 bázispontos csökkenés történt ugyanakkor a személyi hiteleknél – 14,95 százalékra. Ennél kisebb, 8 bázispontos mérséklődés következett be a háztartási betétek kamatainál, 4,75 százalékra. A vállalati oldalon a hiteleknél és a betéteknél is mérséklődtek a ráták, negyven, illetve nyolc bázisponttal, 8,27 és 5,78 százalékra.

A nemzetközi tartalékok értéke éves alapon érdemi növekedést mutat – december végén az előző hónaphoz hasonlóan 50,2 milliárd eurót tett ki az egy évvel korábbi 44,6 milliárd euró után – sorolta.

Az Eurostat e heti adatközlései közül két szerdai és egy csütörtöki adatot emelt ki Regős Gábor. Szerdán közlik a januári infláció gyorsbecslését és az ipari termelői árak decemberi adatait, míg csütörtökön a decemberi kiskereskedelmi adatok jelennek meg. Az eurózóna inflációja továbbra is a cél körül alakul – decemberben 1,9 százalékot tett ki, miközben a maginfláció 2,3 százalékon állt. Havi alapon 0,2 százalékkal emelkedett az árszínvonal. Az ipari termelői árak ezzel szemben novemberben 1,7 százalékkal csökkentek az egy évvel korábbihoz képest, ami az energiaárak 7,4 százalékos mérséklődésének eredménye. Itt a következő időszakban nem lenne meglepő egy kedvezőtlenebb adat, tekintettel a gáz világpiaci árának elmúlt hetekben tapasztalt növekedésére. Havi alapon az ipari termelői árak fél százalékkal lettek magasabbak az eurózónában.