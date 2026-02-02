kiskereskedelmieurostatipari termelőiregős gábor

Ellentétes tendencia – a kiskereskedelem felfelé, az ipar lefelé húz

Amíg az ipart visszaesés jellemezte, addig a kiskereskedelem növekedni tudott idehaza. Az eurózóna inflációja továbbra is a cél körül alakul, az EKB nem is tervezi az alapkamat módosítását.

Magyar Nemzet
2026. 02. 02. 5:35
Fotó: Székelyhidi Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A héten két decemberi adatot közöl a KSH – csütörtökön a kiskereskedelmi adatokat, pénteken pedig az ipari termelés első becslését. A két adat az elmúlt időszakban ellentétes tendenciát mutatott: míg az ipart visszaesés jellemezte, addig a kiskereskedelem növekedni tudott – ismertette lapunk megkeresésére Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.

kiskereskedelem, 20240828 Budapest CBA Príma Áruház Élelmiszer vásárlás Illusztráció Fotó: Havran Zoltán HZ Magyar Nemzet MN A képen: hűtőpult
A kiskereskedelem teljesítménye a GDP-t is felfelé húzta
Fotó: Havran Zoltán

Kifejtette, novemberben a kiskereskedelmi forgalom volumene éves alapon 2,5 százalékkal lett magasabb, miközben havi alapon alig változott. Ezzel szemben az ipari termelés még a vártnál is rosszabbul alakult: havi alapon két százalékkal, míg éves összevetésben 5,6 százalékkal csökkent.

Az MNB adatközlései közül a kedden megjelenő decemberi háztartási és vállalati kamatláb-adatokat és a devizatartalékok pénteken napvilágot látó előzetes adatait emelte ki a vezető közgazdász januárra vonatkozóan. Novemberben a különböző kamatlábak jellemzően csökkenést mutattak. Kivételt képez ez alól a lakáscélú hitelek hitelköltség mutatója, amely 9 bázisponttal 8,22 százalékra emelkedett. Jelentősebb, 32 bázispontos csökkenés történt ugyanakkor a személyi hiteleknél – 14,95 százalékra. Ennél kisebb, 8 bázispontos mérséklődés következett be a háztartási betétek kamatainál, 4,75 százalékra. A vállalati oldalon a hiteleknél és a betéteknél is mérséklődtek a ráták, negyven, illetve nyolc bázisponttal, 8,27 és 5,78 százalékra.

A nemzetközi tartalékok értéke éves alapon érdemi növekedést mutat – december végén az előző hónaphoz hasonlóan 50,2 milliárd eurót tett ki az egy évvel korábbi 44,6 milliárd euró után – sorolta.

Az Eurostat e heti adatközlései közül két szerdai és egy csütörtöki adatot emelt ki Regős Gábor. Szerdán közlik a januári infláció gyorsbecslését és az ipari termelői árak decemberi adatait, míg csütörtökön a decemberi kiskereskedelmi adatok jelennek meg. Az eurózóna inflációja továbbra is a cél körül alakul – decemberben 1,9 százalékot tett ki, miközben a maginfláció 2,3 százalékon állt. Havi alapon 0,2 százalékkal emelkedett az árszínvonal. Az ipari termelői árak ezzel szemben novemberben 1,7 százalékkal csökkentek az egy évvel korábbihoz képest, ami az energiaárak 7,4 százalékos mérséklődésének eredménye. Itt a következő időszakban nem lenne meglepő egy kedvezőtlenebb adat, tekintettel a gáz világpiaci árának elmúlt hetekben tapasztalt növekedésére. Havi alapon az ipari termelői árak fél százalékkal lettek magasabbak az eurózónában.

A kiskereskedelmi forgalom volumene novemberben az eurózónában és az Európai Unióban is 2,3 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, miközben havi alapon mindkét területen 0,2 százalék volt a bővülés mértéke. Az egy évvel korábbihoz képest a legnagyobb növekedés 

  • Cipruson (8,5 százalék), 
  • Portugáliában (6,5 százalék) 
  • és Dániában (6,2 százalék) történt, 

míg a forgalom leginkább Romániában (4,6 százalék), Szlovákiában (2,8 százalék) és Ausztriában (2,2 százalék) esett vissza – sorolta Regős Gábor.

Pénteken közlik az Egyesült Államokban a januári munkaerőpiaci adatokat. Decemberben az új nem-mezőgazdasági álláshelyek száma 50 ezret tett ki az előző havi 56 ezer után, ami inkább alacsony értéknek minősül. Eközben a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék volt, ami az előző havinál minimálisan alacsonyabb, de az egy évvel korábbi 4,1 százalékot meghaladja. Az amerikai munkaerőpiac tehát nem kifejezetten erős, de nem is vészesen gyenge, azaz nem állítja kényszerpályára a Fedet kamatdöntései során.

Szerdán és csütörtökön tartja soron következő kamatdöntő ülését az Európai Központi Bank. Az EKB betéti kamata tavaly június óta két százalék és ebben most sem várok változást – az infláció a célnak megfelel, nincs ok a módosításra.

Szintén csütörtökön döntenek az irányadó rátáról Csehországban. Itt az alapkamat tavaly május óta 3,5 százalékon áll. A legutóbbi inflációs érték 2,1 százalék volt, az alapkamat módosítása itt sem várható, bár itt nagyobb rá az esély, mint az EKB esetében.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Fűrész Tünde
idezojelekdemográfiai helyzet

A háború a gyermekvállalási kedvet is csökkentette Európában

Fűrész Tünde avatarja

A Bokros-csomag következtében az elmúlt másfél évtizedben a 15–49 éves nők létszáma 13 százalékkal csökkent.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.