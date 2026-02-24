Ez is megtörtént, csökkentette a jegybank az alapkamatot

– A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa 25 bázisponttal 6,25 százalékra csökkentette a jegybanki alapkamatot, és a kamatfolyosó két szélét is ilyen mértékben vitte lejjebb – ismertette a távirati iroda.

A Világgazdaság jelezte: a döntés megfelel az elemzői várakozásoknak, az elmúlt hetekben ugyanis egyre több jel utalt arra, hogy a jegybank 2024 szeptembere után ismét csökkenti az alapkamatot. Akkor a fokozódó inflációs nyomás és a forint gyengülése miatt húzta be a kéziféket a Matolcsy György-vezette MNB. A mostani döntés azt is jelenti, hogy Varga Mihály jegybankelnökként először csökkentette az alapkamatot.

Az MNB mostani lépésének megágyazott a jegybank tavaly év végén végrehajtott kommunikációs fordulata. Varga Mihály elnök a monetáris tanács december 16-i kamatdöntését követő, szokásos sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy a jegybank a következő hónapoktól adatvezérelt üzemmódban működik, azaz hónapról hónapra, a beérkező adatok és pénzpiaci fejlemények fényében hozza meg a döntést.