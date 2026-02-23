Figyelem, leállnak a Wizz Air rendszerei!

– Magyar idő szerint a héten szerda éjjel és csütörtök reggel között átmenetileg szünetelteti a foglalási és digitális ügyfélszolgálati rendszereinek elérhetőségét a Wizz Air, mivel a légitársaság ütemezett karbantartást hajt végre, hogy még megbízhatóbb és stabilabb szolgáltatást nyújtson ügyfeleinek – közölte a társaság.

A tervezett leállás február 25-én 23 órától február 26-án 8 óráig tart.

Ebben az időszakban az alábbi szolgáltatások nem lesz elérhetők: