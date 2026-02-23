Wizz Airközlekedésrepülés

Figyelem, leállnak a Wizz Air rendszerei!

Akik még nem jelentkeztek be a járatukra, mindenképp még a leállás előtt tegyék meg.

Magyar Nemzet
2026. 02. 23. 12:27
Magyar idő szerint a héten szerda éjjel és csütörtök reggel között átmenetileg szünetelteti a foglalási és digitális ügyfélszolgálati rendszereinek elérhetőségét a Wizz Air Forrás: Facebook/Wizz Air
– Magyar idő szerint a héten szerda éjjel és csütörtök reggel között átmenetileg szünetelteti a foglalási és digitális ügyfélszolgálati rendszereinek elérhetőségét a Wizz Air, mivel a légitársaság ütemezett karbantartást hajt végre, hogy még megbízhatóbb és stabilabb szolgáltatást nyújtson ügyfeleinek – közölte a társaság.

A tervezett leállás február 25-én 23 órától február 26-án 8 óráig tart.

Ebben az időszakban az alábbi szolgáltatások nem lesz elérhetők:

  • új jegy foglalása,
  • meglévő foglalások kezelése,
  • online utasfelvétel,
  • Wizz Air mobilalkalmazás foglalási funkciói,
  • utalványok beváltása, ügyfélprofilhoz kapcsolódó szolgáltatások.
    A járatok menetrend szerint üzemelnek majd, azokat az utasokat a leállás nem is fogja érinteni, akik már azt megelőzően elvégezték az utasfelvételt. A Wizz Air azt tanácsolja utasainak, hogy akik még nem jelentkeztek be a járatukra, mindenképp még a leállás előtt tegyék meg. Szükség esetén azonban a repülőtéri utasfelvétel a rendszerfrissítés alatt díjmentes lesz.

 

 

