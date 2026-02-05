Flottazöldítők, figyelem: ismét kitolták az e-autó-program határidejét, és van még egy jó hír

Nagy népszerűségnek örvend a pontosan két éve meghirdetett vállalati elektromosautó-program. Eddig tízezer pályázat érkezett be – mondta el videóbejegyzésében Lantos Csaba energiaügyi miniszter.

Népszerűnek bizonyul a vállalati elektromosautó-program

Fotó: Vitor Miranda / Shutterstock

Tavaly már egyszer kitolták a határidőt, most újra ezt teszik, megemelik a keretet, további ötmilliárd forintot adnak a cégeknek flottazöldítésre. Május végéig lehet jelentkezni az autónként akár négymillió forintos támogatásra.

Lantos Csaba emlékeztetett, a program pontosan két évvel ezelőtt rajtolt el harmincmilliárd forintos keretösszeggel, az újabb emeléssel másfélszer több forrás, összesen 45 milliárd forintra bővült a keret.

A miniszter arról is beszélt, 2025 rekord volt a tisztán elektromos üzemű járművek forgalomba helyezését illetően. Tavaly 31 ezerrel bővült a „tiszta és csendes flotta”. A programmal pedig tesznek azért, hogy a lendület idén is kitartson, folytatódjon.