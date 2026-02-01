Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.nyitvatartásgyógyfürdők

Így változik egyes budapesti fürdők esti nyitvatartása

Budapesten hétfőtől módosul néhány fürdő esti nyitvatartási rendje, ezért akik a hétvégén vagy hétközben este tíz óra után is fürdőzni szeretnének, érdemes előre tájékozódniuk. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. által eddig működtetett hosszabbított nyitvatartási rendszer változása csak néhány helyet érint, mutatjuk, melyeket.

Munkatársunktól
2026. 02. 01. 13:09
Forrás: BGYH
A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. tavaly nyáron vezette be, hogy egyes fürdői a hét bizonyos napjain tovább tartanak nyitva. Azóta hétfőtől vasárnapig egy-egy fürdőjükben 22 órakor van záróra. Ebben történik most némi változás – tudta meg a Termál Online.

Továbbra is elérhető a hét minden napján valamelyik fővárosi gyógyfürdőben az éjszakába nyúló fürdőzés / Fotó: Kovács Tamás

Három fürdőt érint a változás

Változatlan, hogy a Palatinus továbbra sem tart nyitva tovább, valamint az is, hogy keddenként a Lukács, szerdánként a Csillaghegyi, csütörtökönként a Dandár, péntekenként pedig a Széchenyi fürdő tart nyitva 22 óráig. A többi napon történik kisebb csere – írja a portál. A jövő héttől a fürdők így lesznek elérhetők az esti órákban:

  • Hétfő – Rudas Gyógyfürdő: a héten újra hétfőn lesz hosszabbított nyitva tartás, így az ikonikus fürdő este tíz óráig várja a vendégeket. Ezen a helyszínen emellett továbbra is elérhető az éjszakába nyúló fürdőzés is: pénteken és szombaton éjszakába nyúló fürdőprogramok várják a látogatókat.
  • Kedd – Lukács Fürdő: kedden továbbra is este tízig lehet fürdőzni.
  • Szerda – Csillaghegyi Fürdő: szerdán is este tízig tartanak nyitva.
  • Csütörtök – Dandár Fürdő: csütörtökön is este tíz órakor zárnak.
  • Péntek – Széchenyi Fürdő: a főváros leglátogatottabb gyógyfürdője szintén este tízig tart nyitva.
  • Szombat – Pesterzsébeti Fürdő: szombaton itt lesz elérhető az esti programlehetőség este tízig.
  • Vasárnap – Paskál Fürdő: a hét utolsó estéjén ez a hely várja a fürdőzni vágyókat.

A módosítást követően tehát a fővárosi gyógyfürdők nagy részében továbbra is elérhető lesz a késő esti fürdés, azonban akik szeretnének ide látogatni, érdemes a konkrét napokra és helyszínekre figyelni.

Megnyílhat a Rác Fürdő is?

Hosszú éves várakozás után megújulhat Budapest egyik történelmi fürdője, a Rác Fürdő. Az uniós közbeszerzési közlöny tanúsága szerint a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. ugyanis feltételes közbeszerzési eljárást indított a Rác Fürdő rekonstrukciójára. A számos tulajdonosi és jogi vita miatt hosszú évek óta zárva tartó fürdő állapota folyamatosan romik, sőt mostanára veszélyessé vált, ezért az újranyitáshoz elképzelhetetlenné vált a fürdő újbóli felújítása.

Az összesen 8236 négyzetméteres épület pince-, földszinti, valamint két emeleti szintből áll, és teljes körű megújításon esne át, amennyiben a fürdőtársaságnak a szükséges forrásokat sikerül megszereznie. A beruházást ugyanis hitelből finanszírozná a fővárosi tulajdonú BGYH

Az egyebek mellett az ősszel bezárt Gellért fürdővel együtt hatvanmillió euróra, az mintegy 23 milliárd forintra lenne szükség a munkák megkezdéséhez. A legnagyobb tételt a Gellért fürdő felújítása teszi ki, ami az előzetes számítások szerint húszmilliárd forintba kerülne, ám a hitelfelvételt – a főváros mint hitelfelvevő részére, annak csődközeli helyzete miatt – eddigi tudomásunk szerint nem engedélyezte a kormány. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

