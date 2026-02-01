Így változik egyes budapesti fürdők esti nyitvatartása

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. tavaly nyáron vezette be, hogy egyes fürdői a hét bizonyos napjain tovább tartanak nyitva. Azóta hétfőtől vasárnapig egy-egy fürdőjükben 22 órakor van záróra. Ebben történik most némi változás – tudta meg a Termál Online.

Továbbra is elérhető a hét minden napján valamelyik fővárosi gyógyfürdőben az éjszakába nyúló fürdőzés / Fotó: Kovács Tamás

Három fürdőt érint a változás

Változatlan, hogy a Palatinus továbbra sem tart nyitva tovább, valamint az is, hogy keddenként a Lukács, szerdánként a Csillaghegyi, csütörtökönként a Dandár, péntekenként pedig a Széchenyi fürdő tart nyitva 22 óráig. A többi napon történik kisebb csere – írja a portál. A jövő héttől a fürdők így lesznek elérhetők az esti órákban:

Hétfő – Rudas Gyógyfürdő: a héten újra hétfőn lesz hosszabbított nyitva tartás, így az ikonikus fürdő este tíz óráig várja a vendégeket. Ezen a helyszínen emellett továbbra is elérhető az éjszakába nyúló fürdőzés is: pénteken és szombaton éjszakába nyúló fürdőprogramok várják a látogatókat.

Kedd – Lukács Fürdő: kedden továbbra is este tízig lehet fürdőzni.

Szerda – Csillaghegyi Fürdő: szerdán is este tízig tartanak nyitva.

Csütörtök – Dandár Fürdő: csütörtökön is este tíz órakor zárnak.

Péntek – Széchenyi Fürdő: a főváros leglátogatottabb gyógyfürdője szintén este tízig tart nyitva.

Szombat – Pesterzsébeti Fürdő: szombaton itt lesz elérhető az esti programlehetőség este tízig.

Vasárnap – Paskál Fürdő: a hét utolsó estéjén ez a hely várja a fürdőzni vágyókat.

A módosítást követően tehát a fővárosi gyógyfürdők nagy részében továbbra is elérhető lesz a késő esti fürdés, azonban akik szeretnének ide látogatni, érdemes a konkrét napokra és helyszínekre figyelni.

Megnyílhat a Rác Fürdő is?

Hosszú éves várakozás után megújulhat Budapest egyik történelmi fürdője, a Rác Fürdő. Az uniós közbeszerzési közlöny tanúsága szerint a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. ugyanis feltételes közbeszerzési eljárást indított a Rác Fürdő rekonstrukciójára. A számos tulajdonosi és jogi vita miatt hosszú évek óta zárva tartó fürdő állapota folyamatosan romik, sőt mostanára veszélyessé vált, ezért az újranyitáshoz elképzelhetetlenné vált a fürdő újbóli felújítása.