Rendkívüli

Menczer Tamás: Senki ne veszélyeztesse Magyarország energiabiztonságát, még Zelenszkij se + videó

németországgázorosz gázberlinpénz

Intő jel Európának: így szórja a pénzt Németország az orosz gáz nélkül

Németország mindent megtesz, hogy függetlenedjen az orosz energiától, de ennek az árát keményen megfizettetik az adófizetőkkel. A legújabb terv szerint hétezer kilométerről, Argentínából hoznának be cseppfolyósított földgázt, ráadásul az állam kezességet is vállalna a kockázatos üzletért. Az eset intő példa lehet Magyarországnak: a gyors leválásnak brutális ára van, amit végső soron a lakosság fizet meg.

Schweickhardt Gyula
2026. 02. 18. 8:47
Fotó: CFOTO Forrás: NurPhoto
Berlinben komolyan fontolgatják, hogy állami garanciákkal szálljanak be egy argentin LNG-projektbe, ami hosszú idő óta az első alkalom lenne, hogy fosszilis energiahordozót támogatnak ilyen módon. A döntés nem véletlen: az orosz gáz kiesése után égető szükség van az utánpótlásra, még akkor is, ha az a világ másik feléről érkezik. A Világgazdaság beszámolója szerint a német kormány a bankokat védené a politikai és gazdasági kockázatoktól, vagyis ha bedől a projekt, a számlát a német emberek állják.

Német cseppfolyósított gáz (LNG) tanker. / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP
Német cseppfolyósított gáz (LNG) tanker. Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Rengeteg pénzbe kerül a gáz

A német kormány az úgynevezett nem kötött pénzügyi hitelek állami garanciájával segítené a beruházást. Ennek keretében Berlin főleg külföldi nyersanyag-kitermelési projekteket támogat – jellemzően bankokon keresztül –, ha azokat a német állam érdekének minősíti. A garancia gazdasági és politikai kockázatok ellen védi a hitelezőket: ha a projekt kudarcot vall, és a bank nem kapja vissza a pénzét, akkor a német állam – végső soron az adófizetők – állja a veszteség nagy részét. A Spiegel szerint valószínűsíthető, hogy egy érintett pénzintézet kérte a garanciát.

A projekt szorosan kapcsolódik ahhoz a 2025. december elején bejelentett hosszú távú megállapodáshoz, amelyet a német állami tulajdonú Sefe és az argentin Southern Energy konzorcium kötött. Eszerint a Sefe 2027 végétől évi kétmillió tonna cseppfolyósított földgázt vásárolna Argentínából nyolc éven keresztül. Ez nagyjából egyharmada a jelenleg Németországba érkező LNG-mennyiségnek. A garanciáról élén politika vita robbant ki, mivel azt ellenzik a zöldek.

Csak most jöttek rá a románok, mennyit fizetnek a gázért

Újabb rossz hír Romániából: bár a gázár euróban nem tűnik extrémnek, jövedelemhez mérten viszont az egyik legmagasabb az unióban, az ország energiaválsága pedig lassan akkora méretűre nő, hogy még a tehetősebb háztartások is bele fognak rokkanni az energiaárakba

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

