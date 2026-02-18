Intő jel Európának: így szórja a pénzt Németország az orosz gáz nélkül

Berlinben komolyan fontolgatják, hogy állami garanciákkal szálljanak be egy argentin LNG-projektbe, ami hosszú idő óta az első alkalom lenne, hogy fosszilis energiahordozót támogatnak ilyen módon. A döntés nem véletlen: az orosz gáz kiesése után égető szükség van az utánpótlásra, még akkor is, ha az a világ másik feléről érkezik. A Világgazdaság beszámolója szerint a német kormány a bankokat védené a politikai és gazdasági kockázatoktól, vagyis ha bedől a projekt, a számlát a német emberek állják.

Német cseppfolyósított gáz (LNG) tanker. Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Rengeteg pénzbe kerül a gáz

A német kormány az úgynevezett nem kötött pénzügyi hitelek állami garanciájával segítené a beruházást. Ennek keretében Berlin főleg külföldi nyersanyag-kitermelési projekteket támogat – jellemzően bankokon keresztül –, ha azokat a német állam érdekének minősíti. A garancia gazdasági és politikai kockázatok ellen védi a hitelezőket: ha a projekt kudarcot vall, és a bank nem kapja vissza a pénzét, akkor a német állam – végső soron az adófizetők – állja a veszteség nagy részét. A Spiegel szerint valószínűsíthető, hogy egy érintett pénzintézet kérte a garanciát.

A projekt szorosan kapcsolódik ahhoz a 2025. december elején bejelentett hosszú távú megállapodáshoz, amelyet a német állami tulajdonú Sefe és az argentin Southern Energy konzorcium kötött. Eszerint a Sefe 2027 végétől évi kétmillió tonna cseppfolyósított földgázt vásárolna Argentínából nyolc éven keresztül. Ez nagyjából egyharmada a jelenleg Németországba érkező LNG-mennyiségnek. A garanciáról élén politika vita robbant ki, mivel azt ellenzik a zöldek.