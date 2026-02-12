Drágább fájdalomcsillapítók, „befolyásolt" választék - 100 település érintett a vizsgálatban

A GVH egyszerre két versenyfelügyeleti eljárást is indított, melyekben érintett gyógyszernagykereskedő cég, patikahálózat-üzemeltető, illetve több gyógyszergyártó vállalkozás is. A versenykorlátozó magatartás vizsgálata a gyógyszertári polckép kialakítására irányul, népszerű, vény nélkül kapható fájdalomcsillapítókra fókuszálva. Az erőfölénnyel való visszaélés gyanúja pedig több mint 100 magyarországi települést érint – közölte csütörtökön a hivatal. A gyógyszertárak üzleti müködését tekintik át.

A GVH a gyógyszertárak házatáján vizsgálódik, érvényesülnek-e a verseny szabályai/ Fotó: Munkácsi Tünde / MW

Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke a nemzeti versenyhatóság beavatkozásairól szólva leszögezte: „A GVH vizsgálatainak célja a magyar emberek megvédése az árdrágulástól, és annak az ellenőrzése, hogy a p olckép- és termékelhelyezési előírások korlátozzák-e a versenyt.” Ahogy korábban, a lapunknak adott interjúban Rigó Csaba Balázs, a jelezte, a GVH magyarországi gyógyszernagykereskedőknél folytat vizsgálatokat. Ahogy gy fogalmazott „Felmerült ugyanis, hogy a gyógyszer-nagykereskedők olyan patikai együttműködési rendszert alakítottak ki, amellyel korlátozhatták a versenyt a gyógyszerbeszerzési piacon.” Ez a vizsgálat jelenleg is folyamatban van, a GVH ugyanakkor új versenyfelügyeleti eljárásokat is indított, ezúttal a vény nélkül kapható gyógyszerek piacán – írja a közlemény.

Mi a probléma a vény nélküli fájdalomcsillapító gyógyszerekkel?

A GVH a Phoenix Pharma Zrt. gyógyszer-nagykereskedő vállalkozás és a vele egy vállalkozáscsoportba tartozó BENU Magyarország Zrt. érdekkörébe tartozó gyógyszertárak által kialakított, úgynevezett patikai polckép meghatározását, illetve a polcképek betartását ösztönző magatartását vizsgálja, a vény nélkül kapható, úgynevezett szisztémás fájdalomcsillapítók piacán. A nemzeti versenyhatóság gyanúja szerint a Phoenix Pharma Zrt. és a BENU Magyarország Zrt., illetve három gyógyszergyártó/-forgalmazó

a SANOFI-AVENTIS Zrt.,

az Opella Healthcare Commercial Kft.

a Haleon Hungary Kft. – versenykorlátozó piaci magatartást folytathatnak azáltal, hogy kiszorítanak más gyógyszergyártók/-forgalmazók által kínált – esetlegesen kedvezőbb árú, azonos hatóanyagú – vény nélkül kapható, szisztémás fájdalomcsillapító gyógyszereket a gyógyszertári kiskereskedelmi értékesítésből. A gyógyszertári polckép előírások csökkenthetik a piaci versenyt, ami magasabb árakhoz vezethet. A versenyhatósági vizsgálat ezen kizáró hatások vizsgálatára irányul.

A másik eljárás: letarolják a vidéki piacot egyes gyógyszertárak, avagy sem

A GVH a fentieken túl egy másik eljárásban azt is valószínűsíti, hogy számos olyan településen, ahol a Phoenix Pharma Zrt.-hez, illetve a BENU Magyarország Zrt.-hez köthető patika vagy patikák egyedüliként vannak jelen, vélhetően gazdasági erőfölénnyel rendelkeznek.

A GVH birtokában lévő információk szerint ez országszerte több mint 100 települést érinthet.

Mivel a rendelkezésre álló információk szerint a Phoenix Pharma Zrt. és a BENU Magyarország Zrt. a hozzájuk köthető patikák működésének számos vonatkozását jelentős mértékben meghatározzák (pl. beszerzés, akciók, arculat), más gyógyszer-nagykereskedő vállalkozások kiszorulhatnak e lokális piacokról. Az érintett cégek erőfölénnyel való visszaélése ugyancsak magasabb árakat okozhat a fogyasztók számára.

A versenyfelügyeleti eljárások megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozások a jogsértéseket elkövették.

A hivatalnak 6 hónapja van, hogy lefolytassa az eljárásokat.