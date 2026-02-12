Rendkívüli

Gulyás Gergely a Kormányinfón: új szakaszba léptek az ukrán fenyegetések + videó

gyógyszerellátásgyógyszerárGVH

Drágább fájdalomcsillapítók, „befolyásolt" választék - 100 település érintett a vizsgálatban

Az elmúlt években nagyon megdrágultak bizonyos népszerű, vény nélküli készítmények. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) azt gyanítja, hogy egyes piaci szereplők versenykorlátozó magatartása, illetve erőfölénnyel való visszaélése hozzájárulhat a vény nélkül kapható gyógyszerek magas árához. Ezeknek a gyógyszertári termékeknek az eladásakor kulcskérdés a polckép, mi van szemmagasságban, mi van a pult közelében, mi van hátul, alul, eldugva. Utóbbinak ugyanis sokkal rosszabbak az esélyei, hogy megvásárolják, ezzel torzul a verseny.

Magyar Nemzet
2026. 02. 12. 10:21
illusztráció Fotó: Róka László Forrás: MTVA
A GVH egyszerre két versenyfelügyeleti eljárást is indított, melyekben érintett gyógyszernagykereskedő cég, patikahálózat-üzemeltető, illetve több gyógyszergyártó vállalkozás is. A versenykorlátozó magatartás vizsgálata a gyógyszertári polckép kialakítására irányul, népszerű, vény nélkül kapható fájdalomcsillapítókra fókuszálva. Az erőfölénnyel való visszaélés gyanúja pedig több mint 100 magyarországi települést érint – közölte csütörtökön a hivatal.   A gyógyszertárak üzleti müködését tekintik át.

gyógyszertárak,20251016 MiskolcAdonisz gyógyszertár átadása, felújítás után Miskolc főutcájánFotó: Takács József TJÉszak-Magyarország
A GVH a gyógyszertárak házatáján vizsgálódik, érvényesülnek-e a verseny szabályai/ Fotó: Munkácsi Tünde / MW

Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke a nemzeti versenyhatóság beavatkozásairól szólva leszögezte: „A GVH vizsgálatainak célja a magyar emberek megvédése az árdrágulástól, és annak az ellenőrzése, hogy a p olckép- és termékelhelyezési előírások korlátozzák-e a versenyt.” Ahogy korábban, a lapunknak adott interjúban Rigó Csaba Balázs, a jelezte, a GVH magyarországi gyógyszernagykereskedőknél folytat vizsgálatokat. Ahogy gy fogalmazott „Felmerült ugyanis, hogy a gyógyszer-nagykereskedők olyan patikai együttműködési rendszert alakítottak ki, amellyel korlátozhatták a versenyt a gyógyszerbeszerzési piacon.” Ez a vizsgálat jelenleg is folyamatban van, a GVH ugyanakkor új versenyfelügyeleti eljárásokat is indított, ezúttal a vény nélkül kapható gyógyszerek piacán – írja a közlemény. 

Mi a probléma a vény nélküli fájdalomcsillapító gyógyszerekkel? 

A GVH a Phoenix Pharma Zrt. gyógyszer-nagykereskedő vállalkozás és a vele egy vállalkozáscsoportba tartozó BENU Magyarország Zrt. érdekkörébe tartozó gyógyszertárak által kialakított, úgynevezett patikai polckép meghatározását, illetve a polcképek betartását ösztönző magatartását vizsgálja, a vény nélkül kapható, úgynevezett szisztémás fájdalomcsillapítók piacán. A nemzeti versenyhatóság gyanúja szerint a Phoenix Pharma Zrt. és a BENU Magyarország Zrt., illetve három gyógyszergyártó/-forgalmazó

  •  a SANOFI-AVENTIS Zrt., 
  • az Opella Healthcare Commercial Kft. 
  • a Haleon Hungary Kft. – versenykorlátozó piaci magatartást folytathatnak azáltal, hogy kiszorítanak más gyógyszergyártók/-forgalmazók által kínált – esetlegesen kedvezőbb árú, azonos hatóanyagú – vény nélkül kapható, szisztémás fájdalomcsillapító gyógyszereket a gyógyszertári kiskereskedelmi értékesítésből. A gyógyszertári polckép előírások csökkenthetik a piaci versenyt, ami magasabb árakhoz vezethet. A versenyhatósági vizsgálat ezen kizáró hatások vizsgálatára irányul.

 

A másik eljárás: letarolják a vidéki piacot egyes gyógyszertárak, avagy sem

A GVH a fentieken túl egy másik eljárásban azt is valószínűsíti, hogy számos olyan településen, ahol a Phoenix Pharma Zrt.-hez, illetve a BENU Magyarország Zrt.-hez köthető patika vagy patikák egyedüliként vannak jelen, vélhetően gazdasági erőfölénnyel rendelkeznek. 

A GVH birtokában lévő információk szerint ez országszerte több mint 100 települést érinthet. 

Mivel a rendelkezésre álló információk szerint a Phoenix Pharma Zrt. és a BENU Magyarország Zrt. a hozzájuk köthető patikák működésének számos vonatkozását jelentős mértékben meghatározzák (pl. beszerzés, akciók, arculat), más gyógyszer-nagykereskedő vállalkozások kiszorulhatnak e lokális piacokról. Az érintett cégek erőfölénnyel való visszaélése ugyancsak magasabb árakat okozhat a fogyasztók számára.

A versenyfelügyeleti eljárások megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozások a jogsértéseket elkövették. 

A hivatalnak 6 hónapja van, hogy lefolytassa az eljárásokat. 

Sokat drágultak a vény nélküli gyógyszerek

A KSH adatai szerint 2020 és 2025 között jelentősen drágultak a vény nélkül kapható gyógyszerek Magyarországon. 

Bizonyos népszerű készítmények – például egyes megfázás elleni szerek, orrspray-k és fájdalomcsillapítók – esetében a drágulás mértéke a 40-50 százalékot is elérte

. A jelentős áremelkedés ellensúlyozására 2025 júliusától a kormány és a szakmai szereplők egyeztetései eredményeként önkéntes ár- és árréskorlátozást vezettek be 34 nagy forgalmú vény nélküli készítményre. A GVH üdvözölte az önkéntes árkorlátozást. Rigó Csaba Balázs akkor úgy fogalmazott: „A fogyasztóknak, a betegeknek jó, ha a gyógyszerpiac szereplői önmérsékletet tanúsítanak és lefelé versenyeznek az árakkal.”

