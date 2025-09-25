fogyasztóvédelemNagy MártonRigó Csaba BalázsGVH

GVH-elnök: Digitális családvédelmi mozgalomra van szükség

Nemzeti, szakmai összefogás – egy digitális családvédelmi mozgalom – szükségességét hirdetem meg, a digitális térben a családokra, a gyermekeinkre leselkedő veszélyek csökkentése, megakadályozása érdekében – jelentette be Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnöke a GVH által szervezett Digitális fogyasztóvédelem 2025. konferencián, Budapesten. A szakmai eseményen nyitóelőadást tartott Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, aki hangsúlyozta: a kormány célja a családok, fogyasztók védelme, ezért a fogyasztóvédelemnek lépést kell tartania az átalakuló szokásokkal és a technológiai fejlődéssel.

Magyar Nemzet
2025. 09. 25. 13:02
A digitális tár veszélyeire hívja fel a figyelmet a GVH. Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

2024 után második alkalommal szervezett Digitális fogyasztóvédelem című konferenciát a Gazdasági Versenyhivatal. A rendezvényen olyan témákat vitattak meg a résztvevők, mint a fogyasztóvédelem és a mesterséges intelligencia kapcsolódási pontjai, az influenszer marketing sajátosságai, illetve az úgynevezett sötét mintázatok hatásai a fogyasztók döntéseire – közölte a hivatal. 

GVH, 20240916 BudapestRigó Csaba Balázs a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnöke Fotó: Csudai Sándor (CSS)Origo
A GVH elnöke, Rigó Csaba Balázs a digitális családvédelem fontosságáról beszélt a konferencián
(Fotó: Csudai Sándor)

A GVH székházában megrendezett konferencián Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a nyitóelőadásában hangsúlyozta:

A kormány elsődleges célja a családok, vagyis a hazai fogyasztók védelme. A fogyasztóvédelemnek lépést kell tartania az átalakuló vásárlási szokásokkal és a technológiai fejlődéssel. Az ezekből fakadó kihívásokra aktívan kell reagálnia, és következetesen biztosítania kell a szabályok betartását mind az offline, mind az online térben, legyen szó hazai vagy külföldi kiskereskedőkről. A pénzügyi fogyasztóvédelem speciális megközelítést igényel. Az új típusú online csalások drasztikus növekedése miatt kiemelt figyelmet kell fordítani rá. A magyar kormányzat és a piaci szereplők egységesen, összehangoltan lépnek fel a pénzügyi kibercsalások ellen.

Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke köszöntőjében rávilágított: „A digitális gazdaságban a verseny nem csupán lehetőség, hanem felelősség is. Új üzleti modellek, kommunikációs formák és új technológiák születnek, amelyek egyszerre teremtenek értéket és hordoznak kockázatot. Robbanásszerű a fejlődés” – szögezte le a GVH elnöke. Mint mondta: „A GVH egyik küldetése, hogy ezekre a kihívásokra választ adjon úgy, hogy a fogyasztók, különösen a családok és gyermekek védelme, valamint a vállalkozások közötti tisztességes verseny megőrzése mindig elsődleges szempont maradjon. Ez a feladat nem csupán szakmai kötelezettség, hanem a társadalom egészének bizalmát erősítő küldetés, egyfajta nemzeti szuverenitási ügy is.” – húzta alá Rigó Csaba Balázs.

A GVH elnöke arról beszélt, hogy a digitális jövőt nem passzívan szemléljük, hanem aktívan alakítjuk. „Felelősségünk, hogy a piaci szereplőknek teret adjunk az innovációra, ugyanakkor szilárd garanciát biztosítsunk a fogyasztók védelmére. Akinek szeme van a látásra, füle a hallásra az tudja, hogy a magyar fogyasztóvédelem működik.” – mondta. Kifejtette:

  • az influenszer marketing átláthatósága, 
  • a sötét mintázatok elleni határozott fellépés,
  • a digitális tudatosság erősítése, 
  • a mesterséges intelligencia tisztességes alkalmazása,
  • a gyermekek fokozott védelme mind-mind olyan ügyek, amelyekben egyszerűen nincs helye kompromisszumnak. Mindezekből kiindulva Rigó Csaba Balázs digitális családvédelmi mozgalom szükségességét vetette fel a szakmai eseményen. A nyitószekció után a résztvevők panelbeszélgetéseken vitatják meg a digitális fogyasztóvédelem legaktuálisabb témáit.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKáncz Csaba

Nincs vége, most kezdődik!

Bayer Zsolt avatarja

Ha ezekből a vádakból semmi nem igaz, akkor ennek az ellenzéknek és csatolt részeiknek – influenszerek, zenészek, újságírók, „tartalomkészítők” – bukniuk és takarodniuk kell.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.