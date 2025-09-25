GVH-elnök: Digitális családvédelmi mozgalomra van szükség

2024 után második alkalommal szervezett Digitális fogyasztóvédelem című konferenciát a Gazdasági Versenyhivatal. A rendezvényen olyan témákat vitattak meg a résztvevők, mint a fogyasztóvédelem és a mesterséges intelligencia kapcsolódási pontjai, az influenszer marketing sajátosságai, illetve az úgynevezett sötét mintázatok hatásai a fogyasztók döntéseire – közölte a hivatal.

A GVH elnöke, Rigó Csaba Balázs a digitális családvédelem fontosságáról beszélt a konferencián

(Fotó: Csudai Sándor)

A GVH székházában megrendezett konferencián Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a nyitóelőadásában hangsúlyozta:

A kormány elsődleges célja a családok, vagyis a hazai fogyasztók védelme. A fogyasztóvédelemnek lépést kell tartania az átalakuló vásárlási szokásokkal és a technológiai fejlődéssel. Az ezekből fakadó kihívásokra aktívan kell reagálnia, és következetesen biztosítania kell a szabályok betartását mind az offline, mind az online térben, legyen szó hazai vagy külföldi kiskereskedőkről. A pénzügyi fogyasztóvédelem speciális megközelítést igényel. Az új típusú online csalások drasztikus növekedése miatt kiemelt figyelmet kell fordítani rá. A magyar kormányzat és a piaci szereplők egységesen, összehangoltan lépnek fel a pénzügyi kibercsalások ellen.

Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke köszöntőjében rávilágított: „A digitális gazdaságban a verseny nem csupán lehetőség, hanem felelősség is. Új üzleti modellek, kommunikációs formák és új technológiák születnek, amelyek egyszerre teremtenek értéket és hordoznak kockázatot. Robbanásszerű a fejlődés” – szögezte le a GVH elnöke. Mint mondta: „A GVH egyik küldetése, hogy ezekre a kihívásokra választ adjon úgy, hogy a fogyasztók, különösen a családok és gyermekek védelme, valamint a vállalkozások közötti tisztességes verseny megőrzése mindig elsődleges szempont maradjon. Ez a feladat nem csupán szakmai kötelezettség, hanem a társadalom egészének bizalmát erősítő küldetés, egyfajta nemzeti szuverenitási ügy is.” – húzta alá Rigó Csaba Balázs.

A GVH elnöke arról beszélt, hogy a digitális jövőt nem passzívan szemléljük, hanem aktívan alakítjuk. „Felelősségünk, hogy a piaci szereplőknek teret adjunk az innovációra, ugyanakkor szilárd garanciát biztosítsunk a fogyasztók védelmére. Akinek szeme van a látásra, füle a hallásra az tudja, hogy a magyar fogyasztóvédelem működik.” – mondta. Kifejtette: