Páros lábbal szállt bele a HVG az otthonfelújítási programba

Az orgánum ismét rosszindulatú, szándékosan félrevezető hangulatkeltést folytat. Több mint százezer magyar család kapott kézzelfogható segítséget az otthonfelújítási intézkedéseken keresztül: a KEHOP Otthonfelújítási programban már több mint kilencezer háztartás adott be igényt, az EKR-ben ötvenezer ingatlanban valósult meg ingyenes födémszigetelés, a Vidéki otthonfelújítási programban pedig már több mint 46 ezer igénylő nyújtotta be utólagos támogatási igényét, vagyis összességében legalább 105 ezer családot érintő, valós felújítási támogatásról beszélünk – reagált a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) a HVG cikkében megfogalmazott állításokra, szerdán.

A HVG csúsztatatásával szemben kifejezetten sokan érdeklődnek a kormány otthonfelújítási programja iránt (Fotó: Németh András Péter)

A HVG cikke nagyfokú tájékozatlanságra vall és téves adatokra épül

A tárca közléses szerint a HVG ismét rosszindulatú, szándékosan félrevezető hangulatkeltést folytat. Az Otthonfelújítási program kapcsán megjelent cikkük nagyfokú tájékozatlanságra utal és téves adatokra épül. Az NGM a tényeket rögzítve kifejti: az Otthonfelújítási programra – amely nem részfelújításokat, hanem jelentős energia-megtakarítást eredményező, komplex beavatkozásokat támogat – több mint kilencezer háztartás nyújtott be igényt összesen csaknem hatvanmilliárd forint értékben.

Egyúttal kiemelik: a teljes keret több mint felét már lekötötték, ami önmagában is cáfolja a HVG alacsony érdeklődésről szóló csúsztatását. Az igénybevétel alakulása összhangban van a program eredeti célkitűzéseivel és volumenvárakozásaival. A kormány ráadásul a lakossági, szakmai és piaci visszajelzések alapján 2025. október 15-től érdemben megújította a KEHOP OFP feltételrendszerét, tovább erősítve annak hozzáférhetőségét és gazdaságélénkítő hatását. Ennek eredményeképpen többek közt támogatható tevékenységgé vált az épület külső határoló elemeinek teljeskörű, rendszerszintű hőszigetelése, beleértve a födémszigetelés mellett a lapostetők hőszigetelését is.

Megemelték tízmillióra a támogatás maximális összegét

Mindezen túlmutatóan a program pénzügyi feltételei is kedvezőbbé váltak, a kölcsön és a vissza nem térítendő támogatás együttes maximális összege

hatmillió forintról tízmillió forintra emelkedett,

miközben a vissza nem térítendő támogatás aránya továbbra is ötven százalék maradt.

A kölcsön továbbra is kamat- és jutalékmentes, ugyanakkor a maximális futamidő 12 évről 15 évre nőtt, továbbá az elvárt önerő mértéke jelentősen csökkent. Ezek az intézkedések egyértelműen mutatják, hogy a kormány tudatosan erősítette a program hozzáférhetőségét, miközben változatlanul megőrizte annak energiahatékonysági és gazdaságfejlesztési fókuszát. A KEHOP OFP nemcsak a háztartások rezsikitettségét csökkenti, hanem jelentős, kiszámítható megrendeléseket biztosít a hazai kivitelezői és építőipari szektornak, hozzájárulva a gazdaság élénkítéséhez és a munkahelyek megőrzéséhez.