Nyolc év fegyházat kapott Maja T. első fokon, a budapesti embervadászatban részes szélsőbaloldali aktivista

Páros lábbal szállt bele a HVG az otthonfelújítási programba

Csúsztatásoktól sem mentes, szándékosan félrevezető cikk jelent meg, amely a kormány otthonfelújítási támogatásait igyekszik lejáratni. A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) tételesen cáfolta a HVG állításait.

Magyar Nemzet
2026. 02. 04. 14:02
Fotó: Mirkó István
Az orgánum ismét rosszindulatú, szándékosan félrevezető hangulatkeltést folytat. Több mint százezer magyar család kapott kézzelfogható segítséget az otthonfelújítási intézkedéseken keresztül: a KEHOP Otthonfelújítási programban már több mint kilencezer háztartás adott be igényt, az EKR-ben ötvenezer ingatlanban valósult meg ingyenes födémszigetelés, a Vidéki otthonfelújítási programban pedig már több mint 46 ezer igénylő nyújtotta be utólagos támogatási igényét, vagyis összességében legalább 105 ezer családot érintő, valós felújítási támogatásról beszélünk – reagált a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) a HVG cikkében megfogalmazott állításokra, szerdán.

2022.02.16 TiszaörvényesTempo Nádtermékgyártó családi vállalkozásfotó: Németh András Péter Nap Szabad Földképen: a nádtető javítása, hvg
A HVG csúsztatatásával szemben kifejezetten sokan érdeklődnek a kormány otthonfelújítási programja iránt (Fotó: Németh András Péter)

A HVG cikke nagyfokú tájékozatlanságra vall és téves adatokra épül

A tárca közléses szerint a HVG ismét rosszindulatú, szándékosan félrevezető hangulatkeltést folytat. Az Otthonfelújítási program kapcsán megjelent cikkük nagyfokú tájékozatlanságra utal és téves adatokra épül. Az NGM a tényeket rögzítve kifejti: az Otthonfelújítási programra – amely nem részfelújításokat, hanem jelentős energia-megtakarítást eredményező, komplex beavatkozásokat támogat – több mint kilencezer háztartás nyújtott be igényt összesen csaknem hatvanmilliárd forint értékben. 

Egyúttal kiemelik: a teljes keret több mint felét már lekötötték, ami önmagában is cáfolja a HVG alacsony érdeklődésről szóló csúsztatását. Az igénybevétel alakulása összhangban van a program eredeti célkitűzéseivel és volumenvárakozásaival. A kormány ráadásul a lakossági, szakmai és piaci visszajelzések alapján 2025. október 15-től érdemben megújította a KEHOP OFP feltételrendszerét, tovább erősítve annak hozzáférhetőségét és gazdaságélénkítő hatását. Ennek eredményeképpen többek közt támogatható tevékenységgé vált az épület külső határoló elemeinek teljeskörű, rendszerszintű hőszigetelése, beleértve a födémszigetelés mellett a lapostetők hőszigetelését is. 

Megemelték tízmillióra a támogatás maximális összegét

Mindezen túlmutatóan a program pénzügyi feltételei is kedvezőbbé váltak, a kölcsön és a vissza nem térítendő támogatás együttes maximális összege 

  • hatmillió forintról tízmillió forintra emelkedett, 
  • miközben a vissza nem térítendő támogatás aránya továbbra is ötven százalék maradt. 

A kölcsön továbbra is kamat- és jutalékmentes, ugyanakkor a maximális futamidő 12 évről 15 évre nőtt, továbbá az elvárt önerő mértéke jelentősen csökkent. Ezek az intézkedések egyértelműen mutatják, hogy a kormány tudatosan erősítette a program hozzáférhetőségét, miközben változatlanul megőrizte annak energiahatékonysági és gazdaságfejlesztési fókuszát. A KEHOP OFP nemcsak a háztartások rezsikitettségét csökkenti, hanem jelentős, kiszámítható megrendeléseket biztosít a hazai kivitelezői és építőipari szektornak, hozzájárulva a gazdaság élénkítéséhez és a munkahelyek megőrzéséhez.

Az egyszerű energiahatékonysági beavatkozások iránt széles körű a lakossági érdeklődés

A Nemzetgazdasági Minisztérium arra is felhívja a figyelmet, hogy a kormány otthonfelújítási politikája sem egyetlen programra, hanem több, egymást kiegészítő eszközre épül. Ennek fontos eleme az EKR rendszer, amely 2025. júliusától megújult feltételrendszerrel működik. Ennek köszönhetően ötvenezer ingatlanban valósult meg ingyenes födémszigetelés, ami jól mutatja, hogy az egyszerű, gyorsan kivitelezhető energiahatékonysági beavatkozások iránt széles körű a lakossági érdeklődés. A megújított EKR alapján 2026 teljes évére ennél lényegesen magasabb felújítási volumen várható.

A családok felújítási lehetőségeit 2025. januárjától a Vidéki otthonfelújítási program is tovább bővíti, amely 2025. március 26-tól a nyugdíjasok számára is megnyílt. A programban eddig már több mint 46 ezer igénylő nyújtotta be utólagos támogatási igényét, összesen 87,6 milliárd forint összegben. Mindezek mellett a kormány 2025-ben lehetővé tette a Szép-kártyára érkező juttatások ötven százalékának lakásfelújításra való felhasználását is.

„A kormány az otthonfelújítás mellett a fiatalok és családok otthonhoz jutását is érdemben támogatja. A falusi csok és a csok plusz mellett 2025 szeptemberétől elindult fix 3 százalékos Otthon start program, amely rendkívül kedvező, fix 3 százalékos hitelt biztosít az otthonvásárláshoz, továbbá a kormány a közszférában dolgozók számára egymillió forintos otthontámogatást biztosít. Csúsztatás és hangulatkeltés helyett javasoljuk az alapos tájékozódást” – zárul az NGM közleménye.

Kondor Katalin
Következmények nélküli világ

Az idő – úgy tűnik – ki van zökkenve a helyéből, legalább is mindennapi tapasztalataink ezt bizonyítják.

