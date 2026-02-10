Tiszta vizet önt a pohárba Panyi Miklós az ingatlanárakkal kapcsolatban

Az ingatlan. com lehozta a januárra vonatkozó lakásárindexét, amiben nagy meglepetés nincs azok számára, akik évek óta ingatlanpiaccal foglalkoznak. A január mindig dinamikusabb árnövekedést hoz, ez most sincs másképp – jelezte friss Facebook-bejegyzésében Panyi Miklós.

– Mielőtt azonban a baloldali média megint farkast kiált, az alábbi tényeket ajánlom mindenki figyelmébe – fogalmazott a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a posztban.

1. Az Otthon start indulása, 2025 szeptembere óta Budapesten 6, országosan 7 százalékkal nőttek a lakásárak. Ezek az adatok a mostani ingatlan. com-os elemzésből is kiolvashatóak. De ami itt a legfontosabb: Ezek a számok köszönőviszonyban sincsenek a baloldali médiumok és megmondóemberek által rendszeresen hangoztatott állításokkal, akik az Otthon start miatt 20-30-40 százalékos drágulásról beszélnek. – Magyar Péter nyáron még két hét alatt 20 százalékos drágulásról beszélt… A tények most is cáfolják ezeket az alaptalan rágalmakat.

2. Összehasonlításként, ha ugyanezt az 5 hónapos időszakot vizsgáljuk meg egy évvel korábbi időszakban (2024. szeptember 1.- 2025. január 31.), akkor ez idő alatt Budapesten 9 százalékkal nőttek az ingatlanárak, Otthon start program nélkül, szemben a mostani 6 százalékos drágulással Otthon start program mellett. (Tehát akkor az Otthon start fűti vagy hűti a piacot? –teszi fel a kérdést az államtitkár.)

3. Az éves lakásárdrágulás szintje sose lépte át a 20 százalékot, szemben a baloldali riogatással. Most éves alapon 17,5 százalékon áll, ami magas, de csökkenő tendenciát mutat, és a magas szint az Otthon start program indulása előtti okokra vezethető vissza – leginkább a februári és márciusi magas árnövekedésre.

4. A január hagyományosan olyan hónap, amikor nőnek az ingatlanárak, tekintettel az év eleji béremelésekre. Ezt látjuk a mostani folyamatokban. Azonban a béremelések miatt a 2026 év eleji átlagkereset 8-10 százalékkal magasabb mint 2025 év végén. (Hivatalos adatok pár hónap múlva érkeznek).

Ez azt is jelenti, hogy ha az elmúlt 5 hónapra vetítjük ezt a béremelkedést, azt látjuk, hogy az Otthon start indulása óta a lakásárak növekedési üteme kisebb volt, mint a béreké.

A nettó bérek esetén a növekedés pedig várhatóan 10 százalék feletti lesz a családi adókedvezmények növekedése és az édesanyákat érintő adókedvezmények miatt. Tehát a bérek az elmúlt 5 hónapban gyorsabban nőttek, mint a lakásárak, tehát a lakásár és a bérolló nem távolodott, hanem közeledett – világított rá Panyi Miklós, hozzátéve, hogy az ingatlanpiac közép- és hosszútávfutás, tehát érdemes nem kirángatni a havi adatokat és abból hosszú távú következtetéseket levonni.

De azért azt mégiscsak meg kell jegyezni: Tekintettel arra, hogy azon aprócska, de talán mégse jelentéktelen tényadat mellett, hogy a program 5 hónap alatt több mint 30 ezer fiatal első lakásvásárlását segítette elő, a fentebbi számok tökéletesen cáfolják a balos média a program 20-40 százalékos árfelhajtó hatásával kapcsolatos hergelését.

Az elmúlt hónapokban a lakásárak drágulási üteme mérséklődött, az ingatlanárak emelkedése jóval kisebb volt, mint az egy évvel megelőző azonos időszakban, nem utolsósorban pedig messze elmarad a bérek és a nettó jövedelem emelkedési szintjétől.