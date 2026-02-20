Ennyibe kerül egy liter üzemanyag most a szomszédos országokban

György László Facebook-bejegyzésében kérdést tett fel az üzemanyagárak magyarországi szintjével kapcsolatban. A gazdasági stratégiákért és a Tanítsunk Magyarországért program irányításáért felelős kormánybiztos azt írta, hogy a Weekly Oil Bulletin legutolsó összehasonlító statisztikája szerint 2026 januárjának végén Magyarországon a 95-ös oktánszámú benzin átlagára 555 forint volt.

Nem igaz, hogy idehaza drágább lenne az üzemanyag, sikerül a régiós átlagárakat most is tartani

Fotó: Székelyhidi Balázs

Ugyanez az üzemanyag Romániában 577 forint, Szlovákiában 558 forint, Ausztriában 560 forint, míg Szerbiában 574 forint. Mindeközben az energiacégek és a Mol különadójából Magyarországon a rezsiköltségek a környező országok átlagának felét-harmadát teszik ki – ismertette.

Az összehasonlításban az alaptermékek szerepelnek, a prémium üzemanyagok árkülönbözete szinte minden országban nagyobb a hazainál.

Ismert, a Barátság kőolajvezeték leállása ellenére Magyarország kőolajellátása továbbra is biztonságban van, azonban a legfontosabb ellátási útvonal kiesése súlyos következményekkel jár. A Mol a stratégiai kőolajkészlet egy részének felhasználásával és tengeren érkező olaj beszerzésével, az Adria vezetéken keresztül biztosítja az ellátás folytonosságát.

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szerint a Barátság vezeték újraindulása esetén három-öt nap alatt érhet el az olaj a finomítókig, de más a helyzet a magyar stratégiai kőolajtartalék visszatöltésével, mert ez sokkal hosszabb és folyamat: ha csak a Mol által most kikért 250 ezer tonnát vesszük alapul, akár három hónap vagy ennél hosszabb idő is lehet.

A tengeri szállítás logisztikailag nehezebb és drágább a szárazföldi vezetékes szállításhoz képest, ezért költségnövelő tényezőként hat. A kőolajszállítások elmaradása miatt benzinszükséglet vagy dízelhiány nem prognosztizálható, de a helyzet következményei biztosan megjelennek a fogyasztói árakban: csekély, akár ötszázalékos áremelkedés várható a magyarországi kiskereskedelmi üzemanyagárakban.