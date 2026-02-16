Itt a legerősebb otthonteremtő program a rendszerváltás óta

– Az Otthon start a legerősebb otthonteremtő program a rendszerváltás óta – jelentette ki Panyi Miklós, a Miniszterelnökség (ME) parlamenti és stratégiai államtitkára egy sajtótájékoztatón hétfőn Hatvanban.

– A szeptember 1-jén indult Otthon start programban az elmúlt szűk fél év alatt több mint 25 ezer hitelt folyósítottak és további nyolcezer kérelem elbírálása van folyamatban. A következő időszakban havonta mintegy ötezer kérelem elbírálására, kölcsön kifizetésére lehet számítani, és mivel minden második hitelszerződést házaspárok kötnek, így a program egy év alatt több mint nyolcvanezer fiatal otthonteremtését segítheti elő – mondta.

– A Heves vármegyében beadott kérelmek száma meghaladja a nyolcszázat, az átlagosan igényelt összeg 28,3 millió forint és az igénylők háromnegyede már meg is kapta a kölcsönt. A vármegyében több mint ezer embernek jelentett segítséget az otthonteremtésben az eddig folyósított mintegy 18 milliárd forintnyi 3 százalékos hitel – jegyezte meg az államtitkár.

Kitért arra is, hogy a program keretében megvásárolt ingatlanok több mint 80 százaléka 50 négyzetméter feletti, jellemzően családi ház. Ennek kapcsán rámutatott: a program a családok mellett a helyi építőiparra is jó hatással van. A Hatvani Járásra vonatkozó adatokról elmondta: itt 150 kérelmet nyújtottak be, kétharmaduknál a kifizetés is megtörtént.

– A program népszerűségét előre láthatólag tovább növelik az idei, átlagosan mintegy tíz százalékra tehető béremelések, a bővülő családi adókedvezmények és a közszférában dolgozók egymillió forintos otthontámogatási lehetősége, amely önerőként is felhasználható – tette hozzá.

– Amíg a jelenlegi kormány van hatalmon, a 3 százalékos hitalprogram is marad és folytatódik – fogalmazott hozzátéve: amennyiben egy másik kormány kerül hatalomra a program meg fog szűnni.

Emlékeztetett, hogy a 2002-ben érkezett baloldali kabinet rövid időn belül megszüntette az addig jól működő és sok embernek segítséget nyújtó forintalapú támogatott otthonteremtési hitelkonstrukciót. Ugyanakkor látható az is, hogyan kritizálják és támadják most az Otthon start programot Tisza-környéki baloldali megmondóemberek és közgazdászok, a támogatás indulása előtt az ellenzéki párt sosem tett említést első lakás programról, mindig csak bérlakásprogramról beszélt.