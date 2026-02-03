Eltűnik ez az üzemanyag a benzinkutakról

A lépés elsősorban azokat az autósokat érinti, akik járművüket autógázzal üzemeltetik, vagy korábban átalakíttatták benzin-gáz üzeműre a járműveiket, valamint korábban a társaság hálózatában tankoltak. Ennek az üzemanyagtípusnak a kivezetése az kúthálózathoz tartozó üzleteket érinti – számolt be róla a Kemma.

Minden üzemanyag marad, de az LPG megszűnik Fotó: Takács József

A döntés – amely a 2025 utolsó negyedévében indult kivezetési folyamat zárása után 2025. december 31-től lépett teljesen életbe – azt jelenti, hogy az OMV-kúthálózat összes hazai egységén már nem érhető el LPG tankolásra.

A cég közlése szerint a lépés hátterében elsősorban az LPG iránti kereslet csökkenése áll, illetve a vállalat stratégiai termékportfólió-átalakítása a jelen piaci környezethez igazodva.

Ennek eredményeként az autógázzal üzemelő járművek tulajdonosainak most más szolgáltatók – például a Mol vagy kisebb töltőállomások – kínálatában kell megoldaniuk az LPG-tankolást.

A cikk hangsúlyozza, hogy az alap- és prémium benzin, valamint a dízel marad továbbra is elérhető a OMV töltőin változatlanul, tehát csak az adott üzemanyagtípus, vagyis az autógáz (LPG) tűnt el a kínálatból. Az OMV arról is tájékoztatta a Kemma.hu-t, hogy eddig nem érkezett hozzájuk visszajelzés a változással kapcsolatban az LPG-t használó ügyfelektől. Az LPG kivezetése ugyanakkor fontos változás lehet a hazai autógázos közlekedés szempontjából, hiszen az OMV az egyik jelentős piaci szereplő volt ezen a területen. Az érintett autósoknak érdemes előre megtervezniük tankolásaikat, és tájékozódniuk a környékükön elérhető LPG-üzemanyagot kínáló legközelebbi töltőállomásokról – írja a Kemma.hu.