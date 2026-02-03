Nyugodt év pusztító júliussal

Ahogy az elmúlt években, az Allianz Hungária 2026 elején is összesítette az előző év lakóingatlanokat érintő káreseményeit. A számok alapján 2025 viszonylag kiegyensúlyozott évnek tekinthető: valamivel több mint 81 ezer kárbejelentés érkezett, ami csökkenésről árulkodik az előző évekhez képest – derül ki a társaság közleményéből.

Tavaly júliusban a mérsékelt égövön szokatlan intenzitású viharok söpörtek végig

Fotó: Fehér Gábor

A káresemények darabszámát tekintve továbbra is, mint minden évben, a csőtörés vezeti a listát , az összes káresemény csaknem harminc százalékát ez a kártípus teszi ki. Ezt követték 2025-ben a viharkárok. Ha azonban egyben vizsgáljuk az összes időjáráshoz köthető eseményt – általános viharkárok, beázás, villámcsapás indukciós hatása, jégverés, felhőszakadás, hónyomás, villámcsapás, tetőbeázás, tető- és panelhézag beázás, üvegtörés elemi kár –, akkor egyértelműen ezek okozták a legtöbb bajt, megelőzve még a hagyományosan sok bejelentést generáló csőtöréseket is. A természeti károk kiszámíthatatlansága továbbra is az egyik legnagyobb kockázatot jelenti a lakóingatlanok esetében.

Időbeli eloszlásban a tél és a kora tavasz hozta a legkevesebb kárt: február, december és január bizonyult a legnyugodtabb hónapnak, míg a július a legdurvábbnak. A hosszú, forró és száraz időszakot követően rendkívül heves, trópusi jellegű viharok érkeztek, amelyek záporokat, jégesőt és orkánerejű szélrohamokat hoztak. A zivatarrendszer országos léptékben okozott károkat.

Egy káresetre 2025-ben átlagosan valamivel 100 ezer forint felett fizetett az Allianz Hungária. Bár ezek jellemzően ritkábban fordulnak elő, átlagosan mégis a tűzesetek okozzák a legsúlyosabb károkat, egy-egy tűzkár összege jellemzően meghaladja az 1,5 millió forintot. Az időjárási károk közül a villámcsapás vezet, közel 200 ezer forintos átlagkifizetéssel, de a jégverés is jelentős, 170 ezer forint feletti károkat okoz.