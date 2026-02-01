kiskereskedelemönkiszolgáló kasszacsalás

Önkiszolgáló kassza – ezekkel a termékekkel trükköznek a vevők

Lehet, hogy már többen is találkoztak azzal a jelenséggel a boltban, hogy a mellettük lévő kasszánál a vásárló nem minden terméket ütött be. Pakolta az árut, de nem minden terméknél pittyent az önkiszolgáló kassza, az ügyeskedő bízott benne, hogy megússza a fizetés egy részét. A modern pénztárgépek nemcsak kényelmet hoztak, hanem új kísértéseket is. Mit nyúlnak le a leggyakrabban a vásárlók, és mit lépnek erre az üzletek?

2026. 02. 01. 6:14
Az önkiszolgáló kasszáknál nem ritka a trükközés. Fotó: Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság
Egy csomag sajt, egy doboz szőlő, egy üveg üdítő – a mozdulat gyors, a pittyenés halk, és már kész is a fizetés. Nem ritka jelenségről van szó, amióta önkiszolgáló kasszák működnek, a csalás is megjelent.  A Hóvége.hu portál szerint ez puszta pszichológia: ezt erősíti meg, hogy a vevő maga végzi a kasszázást, és egyesek fejében megjelenik a hamis önigazolás, hogy a trükközés csak apró kompenzálás. Nézzünk körül, másutt mi történik az önkiszolgáló kasszánál!

önkiszolgáló kassza
Az önkiszolgáló kassza trükközésre csábítja a vevők egy részét  Fotó: MW

Több országban is téma a kasszák körüli trükközés, a  brit és a német lapok évek óta figyelik, mi történik, amióta bevezették őket. A kép elég egyértelmű, alkalom szüli a tolvajt, ahol nincs pénztáros, ott lazábbak a szabályok, vannak vásárlók, akik ügyeskedni kezdenek.

 

Mit nyúlnak le a vásárlók az önkiszolgáló kassza mellől? 

A leggyakrabban érintett termékek meglepően hétköznapiak. A friss zöldség-gyümölcs az egyik kedvenc terep, különösen a mérlegelős áruk. Egy drágább szőlő könnyen banánná válik a kijelzőn. A péksüteményeknél sem mindig azt ütik be, ami a zacskóban van. A sajtok és húsfélék szintén előkelő helyen szerepelnek a listán, hiszen kis méretükhöz képest drágák. Emellett persze ott vannak az italok: üdítők, sörök, borok, amelyek egy rossz mozdulattal kimaradhatnak a szkennelésből.
A pszichológusok szerint mindez nem véletlen. Az önkiszolgáló kasszánál eltűnik a szemkontaktus, vele együtt pedig az azonnali lelkiismeret-furdalás is. A gép nem kérdez vissza, nem néz rosszallóan. Sokaknak így könnyebb átlépni egy határt, amit egy hagyományos pénztárnál eszükbe sem jutna – elemzik a cikkek a helyzetet.
 

Mit lépnek erre az üzletek?

A boltok természetesen nem alszanak. Európa-szerte egyre több helyen jelennek meg 

  • kamerák, 
  • mozgáselemző rendszerek,
  • mesterséges intelligencia az önkiszolgáló kasszáknál. 

Ha a rendszer azt érzékeli, hogy a kézmozdulat és a beolvasott termék nem stimmel, megállítja a fizetést. A vásárlónak ilyenkor javítania kell, vagy segítséget hívnak. Ez azonban kényes ügy. A brit tapasztalatok szerint ha túl gyakran villog a „hiba történt” felirat, a vásárlók hamar elvesztik a türelmüket. Sok áruház ezért inkább emberi jelenléttel próbálkozik. Németországban – ahogy nálunk is – egyre gyakoribb, hogy egy dolgozó folyamatosan ott van az önkiszolgáló zónában. Nem ellenőr, inkább afféle csendes emlékeztető, hogy nem illik fizetés nélkül távozni. 

A jogi következményekről kevesen szeretnek beszélni, pedig ezek nagyon is léteznek. A szabályok nem tesznek különbséget a pénztár típusa szerint. Ha valaki rendszeresen „elfelejt” termékeket beütni, vagy nagyobb értékben trükközik, annak komoly következményei lehetnek. Több európai országban előfordult már, hogy visszamenőleg, vásárlási adatok alapján indult eljárás. A Hóvége két példaként említi, hogy a Tesco idén már 40 üzletben tesztel olyan bűnügyi jelentési platformot, ami a bolti incidensek gyorsabb és egységesebb kezelését célozza. Más források szerint németországi üzletekben – például a REWE-ben és a Rossmannban – olyan mesterséges intelligenciával támogatott kamerákat használnak, amelyek valós időben elemzik a vásárlók mozdulatait. Ezek a rendszerek nemcsak azt figyelik, hogy egy terméket beszkenneltek-e, hanem hogy a kosárban lévő áruk mennyisége és súlya összhangban van-e a beszkennelt tételekkel. Ha eltérés van, értesítik a személyzetet, mielőtt az ügyfél távozik. 

