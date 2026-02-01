Önkiszolgáló kassza – ezekkel a termékekkel trükköznek a vevők

Egy csomag sajt, egy doboz szőlő, egy üveg üdítő – a mozdulat gyors, a pittyenés halk, és már kész is a fizetés. Nem ritka jelenségről van szó, amióta önkiszolgáló kasszák működnek, a csalás is megjelent. A Hóvége.hu portál szerint ez puszta pszichológia: ezt erősíti meg, hogy a vevő maga végzi a kasszázást, és egyesek fejében megjelenik a hamis önigazolás, hogy a trükközés csak apró kompenzálás. Nézzünk körül, másutt mi történik az önkiszolgáló kasszánál!

Az önkiszolgáló kassza trükközésre csábítja a vevők egy részét Fotó: MW

Több országban is téma a kasszák körüli trükközés, a brit és a német lapok évek óta figyelik, mi történik, amióta bevezették őket. A kép elég egyértelmű, alkalom szüli a tolvajt, ahol nincs pénztáros, ott lazábbak a szabályok, vannak vásárlók, akik ügyeskedni kezdenek.

Mit nyúlnak le a vásárlók az önkiszolgáló kassza mellől?

A leggyakrabban érintett termékek meglepően hétköznapiak. A friss zöldség-gyümölcs az egyik kedvenc terep, különösen a mérlegelős áruk. Egy drágább szőlő könnyen banánná válik a kijelzőn. A péksüteményeknél sem mindig azt ütik be, ami a zacskóban van. A sajtok és húsfélék szintén előkelő helyen szerepelnek a listán, hiszen kis méretükhöz képest drágák. Emellett persze ott vannak az italok: üdítők, sörök, borok, amelyek egy rossz mozdulattal kimaradhatnak a szkennelésből.

A pszichológusok szerint mindez nem véletlen. Az önkiszolgáló kasszánál eltűnik a szemkontaktus, vele együtt pedig az azonnali lelkiismeret-furdalás is. A gép nem kérdez vissza, nem néz rosszallóan. Sokaknak így könnyebb átlépni egy határt, amit egy hagyományos pénztárnál eszükbe sem jutna – elemzik a cikkek a helyzetet.



Mit lépnek erre az üzletek?

A boltok természetesen nem alszanak. Európa-szerte egyre több helyen jelennek meg

kamerák,

mozgáselemző rendszerek,

mesterséges intelligencia az önkiszolgáló kasszáknál.

Ha a rendszer azt érzékeli, hogy a kézmozdulat és a beolvasott termék nem stimmel, megállítja a fizetést. A vásárlónak ilyenkor javítania kell, vagy segítséget hívnak. Ez azonban kényes ügy. A brit tapasztalatok szerint ha túl gyakran villog a „hiba történt” felirat, a vásárlók hamar elvesztik a türelmüket. Sok áruház ezért inkább emberi jelenléttel próbálkozik. Németországban – ahogy nálunk is – egyre gyakoribb, hogy egy dolgozó folyamatosan ott van az önkiszolgáló zónában. Nem ellenőr, inkább afféle csendes emlékeztető, hogy nem illik fizetés nélkül távozni.