Lidl: tizenkilenc új áruházat nyit a következő hetekben az üzletlánc

Gyors ütemű terjeszkedésbe kezd a Lidl az Egyesült Királyságban: a diszkontlánc nyolc héten belül közel húsz új áruházat nyit meg, ami több száz új munkahelyet hozhat létre, és tovább erősíti a vállalat piaci pozícióját a brit kiskereskedelemben. Itt nyílnak majd új Lidl-üzletek.

2026. 01. 15. 17:37
19-12-2023,Sosnowiec,,Poland,,Europe.,Lidl,Supermarket.,Shop,Signboard,With,Brand
illusztráció Fotó: Shutterstock
A most bejelentett üzletnyitási program közvetlenül azt követi, hogy a Lidl tavaly novemberben East Grinsteadben megnyitotta ezredik áruházát az Egyesült Királyságban. A diszkontlánc jelenleg a brit háztartások több mint 60 százalékát éri el, és a legutóbbi pénzügyi évben 14,5 milliárd fonttal járult hozzá a brit gazdaság teljesítményéhez bruttó hozzáadott érték formájában – vagyis az árbevétel és az anyag-, energia-, illetve szolgáltatásfelhasználás költségeinek különbözeteként.

Lidl
Tizenkilenc új üzlettel bővül a Lidl áruházlánc  Fotó: STEPHANE OUZOUNOFF/Hans Lucas

Újabb, csaknem húsz üzletet érintő nyitási hullám a Lidlnél

A brit Lidl további terjeszkedési terveinek részletei már tavaly áprilisban napvilágra kerültek, amikor az üzletek száma még 980 körül járt. 

Az áruházláncot azóta ezer egységre bővítették, augusztusra pedig az értékesítési adatok alapján a Lidl az Egyesült Királyság ötödik legnagyobb élelmiszer-kiskereskedőjévé lépett elő. A mostani fejlesztési körben 19 új üzlet nyílik meg a brit piacon, 

ezúttal ráadásul a korábbinál is rövidebb idő alatt – írja az Origo.

Az ESM beszámolója szerint az új áruházak megnyitása mellett a diszkontlánc 43 millió fontot – mintegy 20 milliárd forintot – fordít több mint hetven meglévő üzlet felújítására és korszerűsítésére, Dundee-tól egészen a Wight-szigetig.

A beruházások részeként 

  • modernebb kassza- és pénztárrendszereket vezetnek be, 
  • növelik a fagyasztott termékek tárolására szolgáló kapacitásokat, 
  • valamint energiahatékony megoldásokat alkalmaznak. 

Ezek közé tartoznak a természetes hűtőközeget használó hűtéstechnológiák és az intelligens világítási rendszerek is.

Ez áll a beruházások hátterében

A Lidl közlése szerint az intézkedések mérséklik az üzletek környezeti terhelését, és illeszkednek a vállalat brit leányvállalatának hosszú távú céljához, amely a nettó zéró kibocsátás elérése.

Az újonnan megnyíló áruházak a Lidl közösségi befektetési programjaiba is bekapcsolódnak: több mint 35 helyi jótékonysági szervezetet és élelmiszer-újraelosztással foglalkozó partnert támogatnak, köztük a felesleges élelmiszerek adományozását ösztönző Feed It Back kezdeményezést.

A Lidl Magyarországon szintén meghatározó szereplőnek számít az élelmiszer-kiskereskedelemben: a lánc több mint 210 üzletet működtet országszerte.

