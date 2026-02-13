Összefog a kormány Miskolccal a Diósgyőri Acélművek újrahasznosítása kapcsán

A kormány összefog Miskolccal a Diósgyőri Acélművek újrahasznosítása kapcsán, a létesítmény ugyanis a magyar iparnak egy rendkívül fontos aranytartaléka lehet – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Miskolcon.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a helyszínen leszögezte, hogy a Diósgyőri Acélművek a magyar iparnak egy nagyon fontos aranytartaléka lehet, mert itt egykor akár 15 ezren is dolgoztak.

A magyar gazdaság és a magyar ipar egyik főszereplője volt a Diósgyőri Acélművek, és most itt az ideje annak, hogy elkezdjük feldolgozni ezt a területet, elkezdjük hasznosítani ezt a területet. Ehhez nagyon szoros együttműködésre van szükség a város és a kormány között

– emelte ki.

– Újabb hatmilliárd forintot biztosítottunk Miskolcnak arra, hogy a Diósgyőri Acélművek területéből újra tudjanak vásárolni, minél nagyobb területe az egykori acélműveknek Miskolc városának tulajdona legyen, és akkor már lehet a fejlesztésen gondolkodni, de természetesen a legjobb fejlesztés az, amit a helyiek is akarnak – tette hozzá.

Szijjártó Péter bejelentette, hogy ezért március 2-án konzultáció indul a városban, melynek keretében a helyi lakosok elmondhatják a véleményüket, és majd ennek alapján valósítanak meg közösen egy programot.

– A helyzet az, hogy a 21. század iparágai, amelyek az informatikára, a mesterséges intelligenciára, tehát abszolút innovatív szellemi tevékenységekre épülnek, azok itt remekül otthonra találhatnának – húzta alá. – Úgyhogy nyilván először vissza kell adni a város szövetébe ezt az egész tájsebet, legyen könnyebb a város élete, ne kelljen kerülgetni ezt jobbról, balról, és be kell ide telepíteni modern gazdasági tevékenységeket, amelyeknek már valószínűleg nem lesz köze a nehéziparhoz. Ezen fogunk együtt dolgozni a következő időszakban. Arra kérem a miskolciakat, hogy ezt a munkát segítsék majd – mondta a tárcavezető.