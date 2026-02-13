Szijjártó PéterdiósgyőrMiskolc

Összefog a kormány Miskolccal a Diósgyőri Acélművek újrahasznosítása kapcsán

Szijjártó Péter: A Diósgyőri Acélművek a magyar iparnak egy nagyon fontos aranytartaléka lehet.

2026. 02. 13. 18:34
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: MTI/Soós Lajos
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kormány összefog Miskolccal a Diósgyőri Acélművek újrahasznosítása kapcsán, a létesítmény ugyanis a magyar iparnak egy rendkívül fontos aranytartaléka lehet – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Miskolcon.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a helyszínen leszögezte, hogy a Diósgyőri Acélművek a magyar iparnak egy nagyon fontos aranytartaléka lehet, mert itt egykor akár 15 ezren is dolgoztak.

A magyar gazdaság és a magyar ipar egyik főszereplője volt a Diósgyőri Acélművek, és most itt az ideje annak, hogy elkezdjük feldolgozni ezt a területet, elkezdjük hasznosítani ezt a területet. Ehhez nagyon szoros együttműködésre van szükség a város és a kormány között

– emelte ki.

– Újabb hatmilliárd forintot biztosítottunk Miskolcnak arra, hogy a Diósgyőri Acélművek területéből újra tudjanak vásárolni, minél nagyobb területe az egykori acélműveknek Miskolc városának tulajdona legyen, és akkor már lehet a fejlesztésen gondolkodni, de természetesen a legjobb fejlesztés az, amit a helyiek is akarnak – tette hozzá.

Szijjártó Péter bejelentette, hogy ezért március 2-án konzultáció indul a városban, melynek keretében a helyi lakosok elmondhatják a véleményüket, és majd ennek alapján valósítanak meg közösen egy programot.

– A helyzet az, hogy a 21. század iparágai, amelyek az informatikára, a mesterséges intelligenciára, tehát abszolút innovatív szellemi tevékenységekre épülnek, azok itt remekül otthonra találhatnának – húzta alá. – Úgyhogy nyilván először vissza kell adni a város szövetébe ezt az egész tájsebet, legyen könnyebb a város élete, ne kelljen kerülgetni ezt jobbról, balról, és be kell ide telepíteni modern gazdasági tevékenységeket, amelyeknek már valószínűleg nem lesz köze a nehéziparhoz. Ezen fogunk együtt dolgozni a következő időszakban. Arra kérem a miskolciakat, hogy ezt a munkát segítsék majd – mondta a tárcavezető. 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekrasszizmus

A tej mint fékevesztett rasszizmus

Bayer Zsolt avatarja

A tej rasszista. A tejivás rasszizmus. Pontosabban nácizmus meg fasizmus.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.