Megszólalt az orosz nagykövetség Paks II. ügyében

Oroszország és Magyarország között régóta fennálló, konstruktív és kölcsönösen előnyös kapcsolatok alakultak ki az atomenergia békés felhasználása terén. A partnerség még 1959-ben kezdődött az első kutatóreaktor létrehozásával, majd a paksi atomerőmű sikeres üzemeltetésével és modernizálásával folytatódott – olvasható az Oroszországi Konföderáció Nagykövetségének kommentárjában, melyet az új blokk első betonöntésére reagálva adtak ki.

Fotó: Paks II. Zrt.

Paks II-vel Magyarország az egyik legalacsonyabb szén-dioxid-kibocsátó lesz az EU-ban

Mint írják: a Paks II. atomerőmű projekt megvalósítása már most is erőteljes lendületet ad a nemzetgazdaság fejlődésének: a teljes projekt költségének 40 százalékát magyar cégeknek adott megrendelések teszik ki. Pénzben kifejezve ez körülbelül négymilliárd eurót jelent, amely a ország gazdaságában fog maradni. Az építkezésen és a kapcsolódó ágazatokban több ezer helyi szakember dolgozik, és a munkálatok csúcspontján a létesítményben dolgozók száma eléri a hat-hétezer főt.

Az atomenergia biztosítja az országban Európa legalacsonyabb tarifáit a lakosság és az ipar számára – emeli ki a nagykövetség, hozzátéve: ezenkívül a Paks II 70 százalékra növeli az atomenergia részesedését az energiaegyensúlyban, ami Magyarországot az EU egyik vezetőjévé teszi az alacsony szén-dioxid-kibocsátású energia arányát tekintve.

Az új blokkok üzemideje 60 plusz 20 év

A Paks II-ben a legmodernebb VVER-1200 3+ generációs reaktorberendezések fognak működni. Ilyen blokkokat először építenek az Európai Unió területén, fő előnyük a legmagasabb szintű biztonság, amely megfelel a legszigorúbb IAEA és európai szabályozói követelményeknek. Az új blokkok üzemideje 60 év, amely további 20 évvel meghosszabbítható. Így ez szó szerint hosszú távú hozzájárulás az ország energiafüggetlenségéhez, amely lehetővé teszi a szén-dioxid-kibocsátás csökkentését és a legmodernebb környezetvédelmi szabványoknak való megfelelést.

Az első beton öntése után a Paks II. atomerőmű Európa legnagyobb atomerőmű-építkezése, Oroszország legnagyobb európai kontinensen megvalósuló projektje lesz, és az IAEA osztályozása szerint hivatalosan is építés alatt álló atomerőmű státust kap.