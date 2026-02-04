Paks II – öntik az „első betont”: megkezdődhetnek a tényleges építési munkálatok

Teljesült az utolsó feltétel is, így ténylegesen megkezdődhet Paks II építése. Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) építési engedélyéhez szükség volt a jóváhagyott tevékenységek és a visszatartási pontok igazolására, illetve az 5. blokki nukleáris sziget alatti talajszilárdítás rész-használatbavételi engedélyének megszerzésére, mivel csak ezek után kezdődhetnek meg az építőmunkálatok. Ezt a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség az „első beton” öntéséhez való engedélyként definiálja.

Az 5. blokki nukleáris sziget alatti talajszilárdítás rész-használatbavételi engedélyének megszerzésére után kezdődhetnek meg az építőmunkálatok (Fotó: Tolnai Népújság/Mártonfai Dénes)

Bonyolult engedélyezési eljárás előzte meg az új blokk létesítét

Az utolsó feltétel 2025. november 4-én teljesült, amikor az OAH kiadta a szükséges engedélyt, elfogadva, hogy a megvalósult talajszilárdítás a tervezett funkcióját megfelelően teljesíti – tájékoztatott az atomenergia hivatal. Mint írják: az „első beton” kifejezés meghatározása közvetlenül a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) által alkalmazott terminológiából ered, amely az atomerőművek tervezésétől üzemeltetéséig terjedő folyamatok nemzetközileg elfogadott keretrendszerét biztosítja.

A NAÜ atomerőmű-információs rendszerének adatbázisában – amely a világ atomerőműveinek adatait kezeli – egy létesítmény építésének hivatalos kezdő dátumaként a reaktorépület (nukleáris sziget) alaplemezének első betonöntését rögzítik.

Vagyis az „első beton” kizárólag a nukleáris sziget legmélyebb és legvastagabb szerkezetének első öntésére, az alaplemez betonöntésére vonatkozik. A korábbi munkafolyamatok az előkészítő folyamatok részei, így ezen munkálatok ideje alatt az atomerőmű a NAÜ standard szerint még nem minősül építés alatt állónak. Ilyen korábbi munkafolyamat például a kiegyenlítő beton öntése, a talajmegerősítés vagy a munkatér kialakítása. A hazai jogszabályi keretrendszerben nincs önálló „elsőbeton-engedély”; az öntés megkezdése egy összetett engedélyezési folyamat és műszaki feltételrendszer teljesítése után lehetséges.

Az OAH folyamatosan ellenőrzi a munkálatokat

Mint ismeretes: a Paks II Zrt. 2021 decemberében benyújtotta építési engedélykérelmeit az 5. atomerőművi blokk nukleáris szigetének épületeire. A tervek szerint

a reaktorépület,

a segédépület,

a technológiai kiszolgáló épület,

a biztonsági épület,

a vezénylőépület

és a tolózár-szerelvényház

egy közös alaplemezen épül meg. Az OAH ezekre az épületekre 2022 augusztusában adta meg az építési engedélyeket, ami jogalapot teremtett a kapcsolódó infrastruktúra egyedi építési engedélyeinek megszerzéséhez – fogalmaz a közlemény.