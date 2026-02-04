paks ii.Nemzetközi Atomenergia-ügynökségOrszágos Atomenergia Hivatal (OAH)

Paks II – öntik az „első betont”: megkezdődhetnek a tényleges építési munkálatok

Megkapta az engedélyt az Országos Atomenergia Hivataltól a Paks II beruházás az úgynevezett első beton öntéséhez. A nukleáris sziget legmélyebb és legvastagabb szerkezetének betonöntése az új atomerőművi blokk építésének hivatalos kezdő dátuma.

Magyar Nemzet
2026. 02. 04. 11:21
Fotó: Mártonfai Dénes
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Teljesült az utolsó feltétel is, így ténylegesen megkezdődhet Paks II építése. Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) építési engedélyéhez szükség volt a jóváhagyott tevékenységek és a visszatartási pontok igazolására, illetve az 5. blokki nukleáris sziget alatti talajszilárdítás rész-használatbavételi engedélyének megszerzésére, mivel csak ezek után kezdődhetnek meg az építőmunkálatok. Ezt a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség az „első beton” öntéséhez való engedélyként definiálja.

20230922 PaksPaks II. beruházási területén sajtóbejárás. A résfalazási terület, a 6. blokk talajkitermelése –5 m szintig.Fotó: Mártonfai Dénes MDTolnai Népújság MD, blokk
Az 5. blokki nukleáris sziget alatti talajszilárdítás rész-használatbavételi engedélyének megszerzésére után kezdődhetnek meg az építőmunkálatok (Fotó: Tolnai Népújság/Mártonfai Dénes)

Bonyolult engedélyezési eljárás előzte meg az új blokk létesítét

Az utolsó feltétel 2025. november 4-én teljesült, amikor az OAH kiadta a szükséges engedélyt, elfogadva, hogy a megvalósult talajszilárdítás a tervezett funkcióját megfelelően teljesíti – tájékoztatott az atomenergia hivatal. Mint írják: az „első beton” kifejezés meghatározása közvetlenül a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) által alkalmazott terminológiából ered, amely az atomerőművek tervezésétől üzemeltetéséig terjedő folyamatok nemzetközileg elfogadott keretrendszerét biztosítja.

A NAÜ atomerőmű-információs rendszerének adatbázisában – amely a világ atomerőműveinek adatait kezeli – egy létesítmény építésének hivatalos kezdő dátumaként a reaktorépület (nukleáris sziget) alaplemezének első betonöntését rögzítik.

Vagyis az „első beton” kizárólag a nukleáris sziget legmélyebb és legvastagabb szerkezetének első öntésére, az alaplemez betonöntésére vonatkozik. A korábbi munkafolyamatok az előkészítő folyamatok részei, így ezen munkálatok ideje alatt az atomerőmű a NAÜ standard szerint még nem minősül építés alatt állónak. Ilyen korábbi munkafolyamat például a kiegyenlítő beton öntése, a talajmegerősítés vagy a munkatér kialakítása. A hazai jogszabályi keretrendszerben nincs önálló „elsőbeton-engedély”; az öntés megkezdése egy összetett engedélyezési folyamat és műszaki feltételrendszer teljesítése után lehetséges.

Az OAH folyamatosan ellenőrzi a munkálatokat

Mint ismeretes: a Paks II Zrt. 2021 decemberében benyújtotta építési engedélykérelmeit az 5. atomerőművi blokk nukleáris szigetének épületeire. A tervek szerint 

  • a reaktorépület, 
  • a segédépület, 
  • a technológiai kiszolgáló épület, 
  • a biztonsági épület, 
  • a vezénylőépület 
  • és a tolózár-szerelvényház 

egy közös alaplemezen épül meg. Az OAH ezekre az épületekre 2022 augusztusában adta meg az építési engedélyeket, ami jogalapot teremtett a kapcsolódó infrastruktúra egyedi építési engedélyeinek megszerzéséhez – fogalmaz a közlemény.

A létesítési engedélyezési eljárással párhuzamosan, a jogszabályi kereteknek megfelelően lehetőség nyílt a terület-előkészítési munkák engedélyezésére. A kockázatot ezen munkák esetében teljes mértékben a paksi vállalat viselte, míg 2024 utolsó negyedévétől kezdődően több ütemben nyújtotta be a szükséges dokumentációt az öt épületre vonatkozóan.

A Paks II Zrt. 2025. november 11-én megkezdte a területen a kiegyenlítő beton szerkezetének kiépítését, amelyet követett a vízszigetelés, a vasszerelés és egyéb, az alaplemez-betonozást közvetlenül nem érintő előkészítő munkálatok. A tevékenységeket az OAH helyszíni ellenőrzések keretében folyamatosan felügyelte.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekvilággazdasági fórum

Következmények nélküli világ

Kondor Katalin avatarja

Az idő – úgy tűnik – ki van zökkenve a helyéből, legalább is mindennapi tapasztalataink ezt bizonyítják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.