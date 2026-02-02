Milliókat szólít meg az adóhatóság, nem érdemes kitérni előle

A NAV-nál már elindult a bevallási szezon, és a munkáltatóknak is feladataik vannak azzal kapcsolatban. A munkáltatók, kifizetők 2026. február 2-áig kötelesek átadni az úgynevezett 25M30-as összesített igazolást az előző évi kifizetésekről, juttatásokról, amely alapján ellenőrizhető az szja-bevallási tervezet, vagy elkészíthető a bevallás. A NAV emlékeztetője szerint 2026. február 16-áig érkeznek az önkéntes pénztári, nyugdíj-előtakarékossági és nyugdíjbiztosítási befizetések utáni pénztári igazolások is. Ezek a bevallási tervezetekben ugyan már automatikusan szerepelnek, de az adatok alapján mindenki ellenőrizni tudja ezeket a tételeket is.
Szja-bevallás: újdonságok az idei szezonban
Az adóhatóság arra hívja fel a figyelmet, hogy nemcsak a magánszemélyek, a hanem hatóságként a NAV is vár néhány adatot az előző évről.
Most először – 2026. február 2-ig – kell a munkáltatóknak éves adatot szolgáltatniuk a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) a 35 év alatti munkavállalóiknak adott lakhatási támogatásról.
Erre szolgál a KLAKTAM jelű adatszolgáltatás, amely az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA), és idén még az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramban (ÁNYK) is elérhető.
A háziorvosoknak, szakorvosoknak a 2025-ben kiállított személyi kedvezményre jogosító igazolásokról szintén február 2-ig kell elektronikusan adatot szolgáltatni a NAV-nak. Az adatszolgáltatáshoz szükséges K51-es űrlap a legegyszerűbben az ONYA-ban tölthető ki, de az ÁNYK-ban is benyújtható, kizárólag elektronikusan.
Ami idén sem változott:
- a magánszemélyeknek,
- egyéni vállalkozóknak,
- mezőgazdasági őstermelőknek
- és az áfafizetésre kötelezett magánszemélyeknek az eSZJA portálon a legegyszerűbb az szja-bevallás.
Ennek egyik legfontosabb előnye, hogy a NAV által készített bevallási tervezet itt pár perc alatt ellenőrizhető, kiegészíthető és véglegesíthető, és még praktikus kérdés-válasz mód is segíti a kitöltést.
A tervezetek 2026. március 15-től érhetők majd el, Ügyfélkapu+- vagy DÁP-azonosítással.
A NAV ugyanakkor azoknak is megadja a segítséget, akik maguk készítenék el szja-bevallásukat.
A 2026-os szja-bevallási időszakról valamennyi fontos információ megtalálható a NAV honlapján.
