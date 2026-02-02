Milliókat szólít meg az adóhatóság, nem érdemes kitérni előle

Rendkívüli

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) idén is 5,5 millió magánszemélynek készíti el a személyi jövedelemadó (szja)-bevallási tervezetét, amelyek március 15-től lesznek elérhetők. Emellett február 2-a fontos időpont, ugyanis a magánszemélyek ebben az időszakban kapják meg az szja-bevalláshoz szükséges munkáltatói igazolásokat. Fontos, hogy ezeket nem kell beküldeni a NAV-hoz, de öt évig meg kell őrizni őket.

2026. 02. 02.
A NAV-nál már elindult a bevallási szezon, és a munkáltatóknak is feladataik vannak azzal kapcsolatban. A munkáltatók, kifizetők 2026. február 2-áig kötelesek átadni az úgynevezett 25M30-as összesített igazolást az előző évi kifizetésekről, juttatásokról, amely alapján ellenőrizhető az szja-bevallási tervezet, vagy elkészíthető a bevallás. A NAV emlékeztetője szerint 2026. február 16-áig érkeznek az önkéntes pénztári, nyugdíj-előtakarékossági és nyugdíjbiztosítási befizetések utáni pénztári igazolások is. Ezek a bevallási tervezetekben ugyan már automatikusan szerepelnek, de az adatok alapján mindenki ellenőrizni tudja ezeket a tételeket is.

szja, bevallás, NAV
Indul az szja bevallási szezon, a NAV fontos információkat tett közzé (illusztráció)
Fotó: NAV

Szja-bevallás: újdonságok az idei szezonban

Az adóhatóság arra hívja fel a figyelmet, hogy nemcsak a magánszemélyek, a hanem hatóságként a NAV is vár néhány adatot az előző évről. 

Most először – 2026. február 2-ig – kell a munkáltatóknak éves adatot szolgáltatniuk a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) a 35 év alatti munkavállalóiknak adott lakhatási támogatásról.

Erre szolgál a KLAKTAM jelű adatszolgáltatás, amely az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA), és idén még az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramban (ÁNYK) is elérhető.

A háziorvosoknak, szakorvosoknak a 2025-ben kiállított személyi kedvezményre jogosító igazolásokról szintén február 2-ig kell elektronikusan adatot szolgáltatni a NAV-nak. Az adatszolgáltatáshoz szükséges K51-es űrlap a legegyszerűbben az ONYA-ban tölthető ki, de az ÁNYK-ban is benyújtható, kizárólag elektronikusan.

Ami idén sem változott: 

  • a magánszemélyeknek, 
  • egyéni vállalkozóknak,
  • mezőgazdasági őstermelőknek 
  • és az áfafizetésre kötelezett magánszemélyeknek az eSZJA portálon a legegyszerűbb az szja-bevallás.

Ennek egyik legfontosabb előnye, hogy a NAV által készített bevallási tervezet itt pár perc alatt ellenőrizhető, kiegészíthető és véglegesíthető, és még praktikus kérdés-válasz mód is segíti a kitöltést. 

A tervezetek 2026. március 15-től érhetők majd el, Ügyfélkapu+- vagy DÁP-azonosítással.

A NAV ugyanakkor azoknak is megadja a segítséget, akik maguk készítenék el szja-bevallásukat.

A 2026-os szja-bevallási időszakról valamennyi fontos információ megtalálható a NAV honlapján.

