A bontás alatt így lesz használható a hévízi tófürdő

Tervpályázatot írtak ki a hévízi gyógyfürdő és kórház komplex fejlesztésére. A pályázók július végéig küldhetik be elképzeléseiket a három nagyobb ütemet jelentő feladatról, de kiderült a tófürdő működési rendje is.

2026. 02. 21. 7:34
A Hévízi Tófürdő nemrég bezárt, tavi fürdőépülete az Építési és Közlekedési Minisztérium sajtótájékoztatójának napján, 2025. július 9-én Fotó: Katona Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) közlekedésért felelős államtitkára, a térség fideszes országgyűlési képviselője a pénteken a helyszínen tartott sajtótájékoztatón jelezte: Hévízt a világörökség részeként szeretnék elismertetni, ebben pedig jelentős szerepe van a gyógyfürdő és a kórház átfogó megújításának. Olyan fejlesztést kívánnak megvalósítani, amit a társadalmi egyeztetések során a helyi civil szervezetek és a helyben élők is támogatni tudnak - közölte az MTI. A nagy múltú tófürdő megújítása Hévíz jövőjére is nagy hatással lesz. 

tófürdő,
Megújul a népszerű tófürdő/Fotó: Katona Tibor / MTI Fotószerkesztõség

A képviselő hozzátette: az elmúlt évben is "nagyon konstruktív, előremutató egyeztetéseket" folytattak az önkormányzattal, a civilekkel és a helyben élőkkel. A pályázatra beérkező elképzelésekről szeptember végéig egy szakmai zsűri dönt, amelyben Hévíz polgármestere és a balatoni főépítész is részt vesz.

Perényi Lóránt, az ÉKM építészeti stratégiáért felelős helyettes államtitkára úgy fogalmazott, hogy az eddigi tervpályázatokhoz viszonyítva ez a legkomplexebb és talán a legnagyobb kihívást jelentő feladat. Hamarosan helyszíni bejárást tartanak a pályázat iránt érdeklődőknek, akik ezután feltehetik a kérdéseiket, ezt követően pedig több mint három hónap áll rendelkezésére a pályaművek benyújtására. A bírálóbizottság a nyár végén fog összeülni, ami után szeptember végén hirdet majd eredményt.

Nyul Zoltán az ÉKM magasépítésért felelős helyettes államtitkára azzal folytatta, hogy a tervpályázat lezárultát követően hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárással választják ki azt, aki majd az engedélyezési és kiviteli terveket elkészíti. Számításaik szerint 2027 első negyedévében zárulhat le ez az eljárás, ami után egy év áll rendelkezésre a részletes tervek kidolgozására. 

A folyamatos működőképesség fenntartása mellett ütemezetten zajlanak majd a munkálatok, ezért a tervezés is szakaszos lesz, akárcsak a bontási és az építési munkák is 2027 második felétől. Az az elvárás, hogy az elképzelések megfeleljenek az értékmentés és az értékteremtés alapelvének, a magas színvonalú egészségügyi és turisztikai szempontok mellett.

Több ütemben újul meg a tófürdő

Naszádos Péter, Hévíz független polgármestere úgy vélekedett, hogy több mint száz éve nem volt Hévíznek és a fürdőnek egységes koncepciója, és az új elképzelések Hévíz következő száz évét határozzák majd meg.

  • A tervezési program három ütemre bontja a tervezendő funkciócsoportokat. 
  • Az első ütem a tófürdő és a tófürdőhöz legszorosabban kapcsolódó funkciók és épületek részleges bontása, újjáépítése, felújítása, illetve az új épület építése. 
  • A második ütembe tartozik a Szent András kórházhoz kapcsolódó épületek és funkcionális egységek rendezése, a harmadikba pedig a turisztikai funkcióegységek megtervezése.
    Nyul Zoltán hozzátette: sem a tervezési, sem a kiviteli munkálatok költségeit nem lehet még megbecsülni, de minden bizonnyal "rendkívül költségigényes", sok évig tartó finanszírozási igényű beruházás lesz a hévízi. A tervpályázat értékelésnél a funkcionális és az esztétikai szempontok mellett nagyon fontos lesz a gazdaságossági, fenntarthatósági követelményrendszer. A magas költségvetési terheket jelentő, "de egyébként nagyon komoly társadalmi és gazdasági haszonnal járó komplex beruházás" esetében a forrásigényeket ütemezetten nyújtják majd be a kormánynak - jelezte még a helyettes államtitkár.

 

