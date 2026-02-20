Történelmi csúcs: tizenhat, hazánkban megvalósuló amerikai beruházást jelentettek be tavaly

A HIPA 2026 elején közzétett beszámolója alapján az előző, 2025-ös évben Magyarországon az ügynökség segítségével 108 projekt jöhetett létre, amelyek beruházási volumene 2700 milliárd forintot ért el. A projektek révén sikerült tovább növelni a munkahelyek számát is, 18 227 új állás jött létre a beruházásoknak köszönhetően. Az eredmények azt mutatják, hogy a tavalyi a HIPA 2014-es fennállása óta a harmadik legerősebb év volt.

Korábban nem látott mennyiségű kutatás-fejlesztési projekt jött létre a 108 beruházáson belül. A befektetők 14 új kutatás-fejlesztési projektről hoztak pozitív döntést a HIPA segítségével, amelyek együttes beruházási értéke 570 millió eurót tesz ki (270 milliárd forint). Az új beruházások hozzávetőlegesen 600 kutató-fejlesztői munkahelyet teremtenek az országban – világít rá az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzése.

A projektek között magas volt 2025-ben az üzleti szolgáltató központok (BSC) létrehozására irányuló új beruházások száma is. Összesen 13 ilyen típusú megállapodás jött létre a HIPA égisze alatt, 3236 új munkahelyet biztosítva a főként nyelveket beszélő, diplomás fiatalok számára. 2014 óta a BSC szektoron belül a 2025. évi eredmény tekinthető az eddigi legjobbnak.

Mind a K+F, mind pedig a BSC területeken bejelentett új projektek azt mutatják, hogy

a nemzetközi befektetők továbbra is magas arányban hajtanak végre Magyarországon a termelési ágazatokban befektetéseket, emellett pedig egyre inkább elmozdulnak az innováció felé is.

A nemzetgazdaság diverzifikálódását, egyre több erős pilléren nyugvó szerkezetét pedig az jelzi, hogy a biotechnológiától az elektronikáig és az orvostechnikától a csomagolóiparig 17 ágazatban valósulnak meg beruházások a 2025-ben hozott befektetői döntések alapján. Mindez azon nehézségek ellenére is meg tudott valósulni, hogy 2022 óta a közép-kelet-európai térségben jelentősen nőtt a geopolitikai feszültség, valamint, hogy az orosz–ukrán háború hatására számos, nemzetgazdaságot kedvezőtlenül befolyásoló tényező is nehezítette a tőkemegtartást.

A kedvező adózási környezet,

a munkavállalók magas színvonalú képzettsége,

valamint az ösztönző támogatási környezet szintén jótékonyan járult hozzá a 2025-ös és az azt megelőző pozitív eredményekhez a tőkevonzás és beruházásösztönzés területein.

2025-ben a legjelentősebb beruházók Magyarországon a beruházási volumen szerint Kína (3970 millió euró) és Szingapúr volt (794 millió euró).

A beruházások értéke alapján Kína az összesített volumen csaknem 57 százalékának megfelelő 3,97 milliárd euróval végzett az első helyen.