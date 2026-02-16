Ezekben az országokban indít új szolgáltatást az Uber

Hét európai országban indítja meg ételkiszállító üzletágát idén az Uber – tudta meg a Magyar Távirati Iroda.

Az Uber szállítási és kézbesítési vállalat 2026-ban hét új európai piacon bővíti ételkiszállítási üzletágát, és a lépéstől a következő három évben mintegy egymilliárd dollár forgalomnövekedést vár – közölte a cég globális kiszállítási vezetője, Susan Anderson vasárnap a Reuters hírügynökséggel.

Tervei szerint az Uber az ételkiszállítási szolgáltatást

Ausztriában,

Csehországban,

Görögországban,

Romániában,

Dániában,

Finnországban

és Norvégiában indítja el.

Ezt hozhatja az Uber többfrontos piacra lépése

Susan Anderson szerint cége a bővítéssel az erős kereskedői és fogyasztói keresletre reagál. Az Uber célja, hogy „felrázza” az európai piacot, és jobb értéket kínáljon a fogyasztóknak és az éttermeknek – mondta.

Az Uber piaci belépése több országban közvetlen versenyt jelent majd a Wolt számára, amelyet 2022-ben a DoorDash vásárolt fel. A bővítés az európai ételkiszállítási piacon kiélezett versenyben zajló konszolidációs hullám közepette történik. Az Uber a múlt héten megállapodott a török Getir ételkiszállítási üzletágának megvásárlásáról, amellyel tovább erősíti jelenlétét Törökországban.



