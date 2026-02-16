ételszállításEurópaUber

Ezekben az országokban indít új szolgáltatást az Uber

Az Uber 2026-ban hét európai országban indítja el ételkiszállítási szolgáltatását, és a következő három évben mintegy egymilliárd dollár többletforgalmat vár a bővítéstől. Az Uber belépése több piacon is kiélezheti a versenyt.

Magyar Nemzet
2026. 02. 16. 8:40
Uber taxi Budapest belvárosában. MTVA/Bizományosi: Lapis Renáta Közlekedés - Budapest - Uber taxi *************************** Kedves Felhasználó! Ez a fotó nem a Duna Médiaszolgáltató Zrt./MTI által készített és kiadott fényképfelvétel, így harmadik sze
Uber taxi Budapest belvárosában Fotó: MTVA/Bizományosi: Lapis Renáta
Hét európai országban indítja meg ételkiszállító üzletágát idén az Uber – tudta meg a Magyar Távirati Iroda.

Az Uber szállítási és kézbesítési vállalat 2026-ban hét új európai piacon bővíti ételkiszállítási üzletágát, és a lépéstől a következő három évben mintegy egymilliárd dollár forgalomnövekedést vár – közölte a cég globális kiszállítási vezetője, Susan Anderson vasárnap a Reuters hírügynökséggel.

Tervei szerint az Uber az ételkiszállítási szolgáltatást 

  • Ausztriában, 
  • Csehországban, 
  • Görögországban, 
  • Romániában, 
  • Dániában, 
  • Finnországban 
  • és Norvégiában indítja el. 

Ezt hozhatja az Uber többfrontos piacra lépése

Susan Anderson szerint cége a bővítéssel az erős kereskedői és fogyasztói keresletre reagál. Az Uber célja, hogy „felrázza” az európai piacot, és jobb értéket kínáljon a fogyasztóknak és az éttermeknek – mondta.

Az Uber piaci belépése több országban közvetlen versenyt jelent majd a Wolt számára, amelyet 2022-ben a DoorDash vásárolt fel. A bővítés az európai ételkiszállítási piacon kiélezett versenyben zajló konszolidációs hullám közepette történik. Az Uber a múlt héten megállapodott a török Getir ételkiszállítási üzletágának megvásárlásáról, amellyel tovább erősíti jelenlétét Törökországban.


 

