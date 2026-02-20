beruházásAero Space Power KftSzijjártó Péter

Új üzemcsarnokot épít az Aero Space Power Kisvárdán

Szijjártó Péter közölte: a kormány félmilliárd forintnyi támogatást nyújt a beruházáshoz.

Magyar Nemzet
2026. 02. 20. 15:45
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: TOBIAS STEINMAURER Forrás: APA
A polgári légi és űrjárművek javításával foglalkozó, hazai tulajdonú Aero Space Power új üzemcsarnokot épít Kisvárdán a portfóliója bővítése érdekében – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a helyszínen.

A tárcavezető az Aero Space Power beruházásbejelentő ünnepségén arról tájékoztatott, hogy a polgári légi és űrjárművek javításával foglalkozó hazai cég kétmilliárd forintnyi értékben új üzemcsarnokot épít a portfóliója bővítése érdekében, amihez a kormány félmilliárd forint támogatást nyújt, így segítve elő a munkavállalói létszám 250 fölé növelését.

Kiemelte, hogy a vállalat az eseményen hosszú távú együttműködési megállapodást írt alá az amerikai GE Aerospace-szel, amely javítási licencet tartalmaz négy repülőgép-hajtóműalkatrészre vonatkozóan.

Ez biztosítja, hogy önök itt az Aero Space Powernél, Kisvárdán még magasabb szintű szolgáltatásokat tudjanak biztosítani a nemzetközi repülőgépipari piacon

– tudatta.

– Nekünk nagy büszkeségre ad okot, hogy ez a vállalat Kisvárdán olyan versenyképes lett nemzetközileg, hogy (…) mind a kínai, mind az amerikai, mind az európai légügyi hatóságok licencével rendelkezik, így ma már a világ minden tájáról – és szó szerint minden tájáról – szállítanak ide repülőgép-alkatrészeket annak érdekében, hogy azokat meg tudják javítani – fogalmazott.

Beszélt továbbá Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye „példátlan fejlődéséről”, és rámutatott, hogy az elmúlt tíz évben a térségben felére csökkent a munkanélküliség, miközben az ipari termelés két és félszeresére nőtt.

Szijjártó Péter ezután a magyar tulajdonú vállalatok erősödését méltatta, és úgy vélekedett, hogy ennek egyik fő oka az, hogy nagy nemzetközi cégek beszállítóivá tudtak válni, fokozni tudták a bevételeiket, és így már önállóan is tényezőkké lettek a világpiacon.

– Nyilván önök is hallják, látják, hogy sokszor próbálnak mesterséges vitát kreálni arról, hogy akkor a kis- és közepes vállalatokat kell támogatni vagy a nagy nemzetközi vállalatokat kell támogatni. És pontosan ez a mai megállapodás, az önök vállalatának fejlődési pályája mutatja, hogy butaság erről vitázni. 

Mert nem vagy a kicsiket, vagy a közepeseket, vagy a nagyokat kell támogatni, hanem mindegyiket egyszerre, a helyzet ugyanis az, hogy a magyar kis- és közepes vállalatok akkor tudnak igazán nagyot fejlődni, ha a termékeik és a szolgáltatásaik iránti kereslet nő

– vélekedett.

– Tehát ha a nagy nemzetközi vállalatok minél többet rendelnek, abból lesz a fejlődés a kisebb-közepes méretű vállalatoknál. Ezért is hoztunk olyan döntéseket, amelyek értelmében a hazánkba települő nagy nemzetközi vállalatok, ha támogatást kapnak a kormánytól, akkor kötelesek beszállítófejlesztési tevékenységet végezni, és kötelesek a beszállítások legalább 30 százalékát 100 kilométeres körön belülről beszerezni – húzta alá.

A miniszter végezetül érintette az elmúlt másfél évtized egymást követő válságait is, és üdvözölte, hogy mindezen nehézségek ellenére a magyar gazdaság szereplői nagyon komoly bravúrokra voltak képesek.

– Tíz éve egymillióval kevesebben dolgoztak Magyarországon, mint ma. Azóta Magyarországon vezettük be Európa legalacsonyabb munkát terhelő adóit, és azóta létrejött és fenn is maradt a rezsicsökkentés – sorolta. Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy egy ilyen törékeny időszakban könnyen veszélybe kerülhetnek az igen nehezen elért eredmények a sok-sok bizonytalanság, például az ukrajnai háború veszélye miatt.

