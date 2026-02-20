Új üzemcsarnokot épít az Aero Space Power Kisvárdán

A polgári légi és űrjárművek javításával foglalkozó, hazai tulajdonú Aero Space Power új üzemcsarnokot épít Kisvárdán a portfóliója bővítése érdekében – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a helyszínen.

A tárcavezető az Aero Space Power beruházásbejelentő ünnepségén arról tájékoztatott, hogy a polgári légi és űrjárművek javításával foglalkozó hazai cég kétmilliárd forintnyi értékben új üzemcsarnokot épít a portfóliója bővítése érdekében, amihez a kormány félmilliárd forint támogatást nyújt, így segítve elő a munkavállalói létszám 250 fölé növelését.

Kiemelte, hogy a vállalat az eseményen hosszú távú együttműködési megállapodást írt alá az amerikai GE Aerospace-szel, amely javítási licencet tartalmaz négy repülőgép-hajtóműalkatrészre vonatkozóan.

Ez biztosítja, hogy önök itt az Aero Space Powernél, Kisvárdán még magasabb szintű szolgáltatásokat tudjanak biztosítani a nemzetközi repülőgépipari piacon

– tudatta.

– Nekünk nagy büszkeségre ad okot, hogy ez a vállalat Kisvárdán olyan versenyképes lett nemzetközileg, hogy (…) mind a kínai, mind az amerikai, mind az európai légügyi hatóságok licencével rendelkezik, így ma már a világ minden tájáról – és szó szerint minden tájáról – szállítanak ide repülőgép-alkatrészeket annak érdekében, hogy azokat meg tudják javítani – fogalmazott.

Beszélt továbbá Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye „példátlan fejlődéséről”, és rámutatott, hogy az elmúlt tíz évben a térségben felére csökkent a munkanélküliség, miközben az ipari termelés két és félszeresére nőtt.

Szijjártó Péter ezután a magyar tulajdonú vállalatok erősödését méltatta, és úgy vélekedett, hogy ennek egyik fő oka az, hogy nagy nemzetközi cégek beszállítóivá tudtak válni, fokozni tudták a bevételeiket, és így már önállóan is tényezőkké lettek a világpiacon.

– Nyilván önök is hallják, látják, hogy sokszor próbálnak mesterséges vitát kreálni arról, hogy akkor a kis- és közepes vállalatokat kell támogatni vagy a nagy nemzetközi vállalatokat kell támogatni. És pontosan ez a mai megállapodás, az önök vállalatának fejlődési pályája mutatja, hogy butaság erről vitázni.

Mert nem vagy a kicsiket, vagy a közepeseket, vagy a nagyokat kell támogatni, hanem mindegyiket egyszerre, a helyzet ugyanis az, hogy a magyar kis- és közepes vállalatok akkor tudnak igazán nagyot fejlődni, ha a termékeik és a szolgáltatásaik iránti kereslet nő

– vélekedett.