Tejpiaci válság: újabb intézkedések segítik a tejesgazdákat

Fontos bejelentést tett az agrárminiszter.

Magyar Nemzet
2026. 02. 20. 10:39
Újabb célzott támogatáshoz jutnak a szarvasmarhatartók Fotó: Mirkó István
A kormány a tejtermelő gazdaságok működési feltételeinek javítása és a tejpiaci válság hatásainak mérséklése érdekében nemcsak az uniós és nemzeti támogatások gyorsított kifizetésével, hanem a szabályozási környezet alakításával is igyekszik segítséget nyújtani az ágazatnak. Ennek keretében az ágazati szereplők kérésének megfelelően a termeléshez kötött tejhasznú tehéntartás támogatásának fordulónapja a korábbi március 31-ről február 28-ra változik – jelentette be Nagy István agrárminiszter.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az évi mintegy 26 milliárd forintos keretösszeggel működő termeléshez kötött támogatás módosításának célja a gazdálkodók költségeinek mérséklése. A kérelmezők ugyanis jellemzően a fordulónapot követően selejtezik az idősebb állatokat. A fordulónap és az állománycsökkentés előrehozatalával a tartási, takarmányozási és egyéb fenntartási költségek így rövidebb időszakra nézve terhelik a gazdálkodókat, ami részben ellensúlyozhatja a felvásárlási árak csökkenéséből eredő veszteségeiket.

Nagy István ismertette, hogy ezt az intézkedést az Európai Unióban és hazánkban egyaránt tapasztalható tejpiaci válság indokolja. 

Magyarországon 2025. végétől különösen érezhetők a piaci zavar hatásai, amelyek – többek között a ragadós száj- és körömfájás járvány gazdasági utóhatásai következtében – abban nyilvánultak meg, hogy eladatlan készletek halmozódtak fel, valamint egyes esetekben a tejfelvásárlási szerződések megújítása nem történt meg vagy a termelők számára kedvezőtlenebb feltételek mellett jött létre.

Fontos, hogy az ellési és életkori feltételek nem változnak. Ez azt jelenti, hogy a kérelmezett állatoknak az ellésre és a legalább 23 hónapos életkorra vonatkozó feltételeknek március 31-ig meg kell felelniük. A szükséges rendeletmódosítás már meg is jelent a Magyar Közlönyben – tette hozzá a miniszter.

A kormány célja továbbra is a hazai tejtermelők működőképességének megőrzése, a tejágazat stabilizálása, illetve elkötelezett a magyar élelmiszer-ellátás biztonságának fenntartása iránt, ebben a kihívásokkal terhelt európai piaci környezetben is. Mint ismeretes, ennek érdekében felgyorsította az egységes kérelemben igényelhető uniós források végkifizetését, valamint több mint 2,4 milliárd forintos nemzeti támogatást biztosított a tejtermelők részére a közelmúltban – idézi fel az Agrárminisztérium közleménye. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

