Orbán Viktor: A magyarok békében akarnak élni a szomszédaikkal

Ilyen a liberális „demokrácia”

Németh Balázs
2025. 10. 10. 7:51
Németh Balázs Facebook: „Babis előző hétvégén hatalmas győzelmet aratott, - a cseh és brüsszeli liberálisokat sokkolta, hogy lesz egy újabb patrióta kormányfő, aki Orbán Viktorral szövetségben szembe megy majd a háborúpárti, Ukrajna-rajongó, bevándorláspárti, Európa-ellenes politikájukkal, - pár nappal később beindult a gépezet, hogy a független(…) bíróságok segítségével megpróbálják levadászni az alakuló Babis-kormányt! Különösen pikánssá teszi a jogászkodást, hogy éppen egy olyan héten vagyunk túl, amikor minden korábban elképzeltnél mélyebb morális szakadékba került az európai balliberális elit azzal, hogy az Európai Parlament a mentelmi joga segítségével megmentett a börtöntől egy szélsőbaloldali terroristát. (Meg persze egy telefontolvajt is az esetleges bírósági tárgyalástól…) Ilyen a liberális demokrácia!”

