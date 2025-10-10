Németh Balázs Facebook: „Babis előző hétvégén hatalmas győzelmet aratott, - a cseh és brüsszeli liberálisokat sokkolta, hogy lesz egy újabb patrióta kormányfő, aki Orbán Viktorral szövetségben szembe megy majd a háborúpárti, Ukrajna-rajongó, bevándorláspárti, Európa-ellenes politikájukkal, - pár nappal később beindult a gépezet, hogy a független(…) bíróságok segítségével megpróbálják levadászni az alakuló Babis-kormányt! Különösen pikánssá teszi a jogászkodást, hogy éppen egy olyan héten vagyunk túl, amikor minden korábban elképzeltnél mélyebb morális szakadékba került az európai balliberális elit azzal, hogy az Európai Parlament a mentelmi joga segítségével megmentett a börtöntől egy szélsőbaloldali terroristát. (Meg persze egy telefontolvajt is az esetleges bírósági tárgyalástól…) Ilyen a liberális demokrácia!”