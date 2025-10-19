Kétszáztízmilliárd eurót tapsolnának el Ukrajnára

Ujhelyi István, Facebook: „Vagyis hogy abban az esetben is kellő garanciákkal bírjon, ha például Európában jelentős mértékben megváltozna a politikai hangulat, és az igazságos és hosszú távú béke érdekében az uniónak el kellene állnia azon követelésétől, hogy Oroszország jóvátételt fizessen Ukrajna számára. Ugyanígy, ha a politikai hangulat átfordulása miatt egyszer csak nem hosszabbítanák meg az érvényben levő szankciókat, és így az orosz vagyonelemek befagyasztása is idővel lejárna. Ez utóbbi esetében Ukrajna nem számíthatna jóvátételre orosz részről, Moszkva pedig hozzáférne a most zárolt vagyonhoz. Ezekre a lehetőségekre készülve az Európai Bizottság egy, a tagállamok által biztosított pénzügyi garanciát hozna létre, amely fedezetként szolgálna az Euroclear számára abban az esetben, ha valamelyik – előbb vázolt – forgatókönyv megvalósulna. Ám ezzel természetesen az Európai Bizottság célja nem más, mint hogy a tagállamok egyrészt ne engedjenek azon követelésükből, hogy Oroszország háborús jóvátételt fizessen Ukrajna számára, másrészt pedig hogy egyetlen tagállam se legyen érdekelt abban, hogy az Oroszország elleni szankciók ne kerüljenek meghosszabbításra.”



