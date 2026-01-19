Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2026. 01. 19. 14:51

Így írnak ők – Január 19., délután

A ma délutáni idézetgyűjteményben Kapitány István, Tompos Márton, Hargitai Miklós, Hont András és Szabó Gergő gondolataiból tallózunk.

Kapitány István

Most mi van, mégse „humbug” a rezsicsökkentés?

Tompos Márton

Azért nagy könnyebbség lesz a momentumosok nélkül.

Hargitai Miklós

„Sodródunk a KGST újraálmodását ajánló Putyin karjaiba.”

Hont András

Ismét műsoron a Kutyapárt nyomasztása.

Szabó Gergő

Óriásit hazudott Magyar Péter, gyorsan meg is bukott.

