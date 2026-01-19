migrációmagyarországszijjártó péter

Szijjártó Péter: Maradjunk migránsmentes ország!

Nem törődik Brüsszel az illegális migráció veszélyeivel – mutatott rá a külgazdasági és külügyminiszter. „Ha mi maradunk kormányon, Magyarország továbbra is migránsmentes ország lesz” – ígérte Szijjártó Péter.

Munkatársunktól
2026. 01. 19. 21:02
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: NurPhoto via AFP
A brüsszeli politikusoknak az illegális migrációval kapcsolatos hozzáállásáról mondta el véleményét Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi médiában. „2014 szeptembere óta ülök egy asztal körül az európai külügyminiszterekkel, azóta hallgatom, hogy a migráció jó, a migráció az érdekeinket szolgálja és a migránsokat be kell engedni” – írta a tárcavezető.

„2015 óta folyamatosan nemet mondunk Brüsszelnek, ők pedig folyamatosan nyomják, hogy be kell engedni a migránsokat” – emlékeztetett.

Nem törődnek a következményekkel pedig azok elég látványosak, elég csak végigsétálni egy-két nyugat-európai nagyváros utcáin

– hívta fel a figyelmet Szijjártó Péter.

„Ha mi maradunk kormányon, Magyarország továbbra is migránsmentes ország lesz. Ha nem, akkor pedig jön az, ami a Tisza Párt képviselőinek migrációs kérdésekben leadott szavazataiból következik” – mutatott rá.

Maradjunk a magyar úton, maradjunk migránsmentes ország!

– zárta bejegyzését a külgazdasági és külügyminiszter.

 

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: NurPhoto via AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

