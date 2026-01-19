Egerszegi Krisztina és Hosszú Katinka miatt tört ki vita a világszövetségnél

Rendkívüli

Ki minden idők legjobb női úszója? Ezt a rövid, de nyilvánvalóan megosztó kérdést tette fel a követőinek minap a World Aquatics, vagyis a vizes sportokat tömörítő világszövetség a hivatalos oldalán. S nemcsak kérdést tett fel, hanem nyolc úszót meg is jelölt, mint lehetséges választást. Egerszegi Krisztina köztük volt, Hosszú Katinka viszont nem – ki is tört a vita.

2026. 01. 19. 10:02
Egerszegi Krisztina ott van a világ legjobb női úszói között, de a világszövetség Hosszú Katinkáról csúnyán megfeledkezett
Bármilyen sportról legyen szó, örök vita tárgya lesz, hogy ki minden idők legjobbja. A válaszunk csak bizonyos mértékig lehet objektív, nagyobb részt meghatározza a kor, amiben élünk, a személyes emlékeink és a sokszor elfogult érzelmeink. Ugyanakkor ha nemcsak egyvalakit, a legjobbat kell kiválasztani, hanem egy szűk listát hozunk létre, az már adhat reálisabb képet, persze még így is nehéz a feladat. A World Aquatics, a vizes sportokat tömörítő világszövetség vállalkozott erre, és az általa a „minden idők legjobb női úszója” címre jelöltek között Egerszegi Krisztina ott volt, Hosszú Katinka ugyanakkor kimaradt.

Hosszú Katinka kimaradt a legjobb női úszók közül, a világszövetség csak Egerszegi Krisztinát jelölte magyarként
Hosszú Katinka kimaradt a legjobb női úszók közül, a világszövetség csak Egerszegi Krisztinát jelölte magyarként. 

A World Aquatics az alábbi nyolc női úszót nevezte meg, mint a valaha volt legjobbakat:

  • Katie Ledecky (amerikai) – kilencszeres olimpiai bajnok
  • Egerszegi Krisztina (magyar) – ötszörös olimpiai bajnok
  • Dara Torres (amerikai) – négyszeres olimpiai bajnok
  • Janet Evans (amerikai) – négyszeres olimpiai bajnok
  • Inge de Bruijn (holland) – négyszeres olimpiai bajnok
  • Summer McIntosh (kanadai) – háromszoros olimpiai bajnok
  • Sarah Sjöström (svéd) – háromszoros olimpiai bajnok
  • Federica Pellegrini (olasz) – egyszeres olimpiai bajnok

Mint az a listából látható, nem az volt az egyetlen szempont, hogy kinek hány olimpiai bajnoki címe van, hiszen ez alapján sokan reklamálhatnának. Például a nyolcszoros olimpiai bajnok Jenny Thompson, aki nyilván azért nem került fel a listára, mert az összes aranyát váltóban szerezte, egyéniben „csak” három ezüst és egy bronz jött össze neki az ötkarikás versenyeken.

Joggal tiltakozhatnának az ausztrálok is, akiktől többek között a hatszoros bajnok Emma McKeon és az ötszörös aranyérmes, nem mellesleg napjaink egyik legnagyobb klasszisának számító Kaylee McKeown is lemaradt a listáról. De Hosszú Katinka kihagyása is kérdéseket vet fel.

Külföldön sem értik, Hosszú Katinka miért maradt ki a világszövetségnél

Ha ugyanis nemcsak az olimpiai aranyak száma esett latba, hanem egyéb szempontok is, akkor az olimpiát háromszor nyerő, mellette nagy medencében kilencszer világbajnok, világcsúcsokat úszó, a világkupa győzelmi rekordját tartó, négyszer a világ legjobb női úszójának megválasztott Hosszú Katinka kihagyása igencsak meglepő.

Különösen, hogy felkerült például a listára az olimpiát egyszer nyerő, Hosszúnál kevesebb vb-aranyat (hatot) szerző Federica Pellegrini, aki persze legendás úszó volt, de az Iron Lady néven elhíresült magyar klasszis még inkább azzá vált a forradalmi módszereivel. 

Hosszú kihagyását több hozzászóló is nehezményezte, és itt az érzelmi elfogultság okán a magyar kommenteket nem is vettük figyelembe.

„Hol van Hosszú Katinka? Neki mindenképp itt lenne a helye” – írja egy külföldi vélemény, amely a legtöbb támogató reakciót kapta a World Aquatics kérdése alatt. De többen is felszólaltak Hosszú mellett.

Egerszegi Krisztina jelölésével mindenki egyetért

Másfelől nézve Egerszegi Krisztina a külföldi vélemények alapján is teljesen egyértelműen és jogosan szerepel a World Aquatics listáján. Többen is méltatják az ötszörös olimpiai bajnok magyar klasszist, kiemelve, hogy mindössze 14 évesen már felért a csúcsra.

„Egerszegi 14 évesen nyert (egy hónappal az olimpia előtt töltötte be a 14-et) – ezt rajta kívül senki más nem érte el a világon. A 30 évvel ezelőtti ideje ma is olimpiai dobogót érne!” – írja egy külföldi hozzászóló.

Van ebben némi túlzás, hiszen Egerszegi harminc évvel ezelőtt, az 1996-os atlantai olimpián 2:07.83 perccel győzött 200 háton, amivel a legutóbbi, 2024-es párizsi olimpián hatodik lehetett volna, de persze így is lenyűgöző, hogy ennyi idő távlatából is a világ élmezőnyében lenne.

Egerszegi Krisztina kapcsán inkább az a vita tárgya, hogy ő minden idők legjobbja-e. Ezzel már nem mindenki ért egyet, sokak szerint napjaink szupersztárja, a női úszók Michael Phelpseként is aposztrofált Katie Ledecky az etalon. De mint előre jeleztük, ez örök vita tárgya lehetne.

 

