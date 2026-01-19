Egerszegi Krisztina és Hosszú Katinka miatt tört ki vita a világszövetségnél

Bármilyen sportról legyen szó, örök vita tárgya lesz, hogy ki minden idők legjobbja. A válaszunk csak bizonyos mértékig lehet objektív, nagyobb részt meghatározza a kor, amiben élünk, a személyes emlékeink és a sokszor elfogult érzelmeink. Ugyanakkor ha nemcsak egyvalakit, a legjobbat kell kiválasztani, hanem egy szűk listát hozunk létre, az már adhat reálisabb képet, persze még így is nehéz a feladat. A World Aquatics, a vizes sportokat tömörítő világszövetség vállalkozott erre, és az általa a „minden idők legjobb női úszója” címre jelöltek között Egerszegi Krisztina ott volt, Hosszú Katinka ugyanakkor kimaradt.

Hosszú Katinka kimaradt a legjobb női úszók közül, a világszövetség csak Egerszegi Krisztinát jelölte magyarként. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Kovács Tamás

A World Aquatics az alábbi nyolc női úszót nevezte meg, mint a valaha volt legjobbakat:

Katie Ledecky (amerikai) – kilencszeres olimpiai bajnok

Egerszegi Krisztina (magyar) – ötszörös olimpiai bajnok

Dara Torres (amerikai) – négyszeres olimpiai bajnok

Janet Evans (amerikai) – négyszeres olimpiai bajnok

Inge de Bruijn (holland) – négyszeres olimpiai bajnok

Summer McIntosh (kanadai) – háromszoros olimpiai bajnok

Sarah Sjöström (svéd) – háromszoros olimpiai bajnok

Federica Pellegrini (olasz) – egyszeres olimpiai bajnok

Mint az a listából látható, nem az volt az egyetlen szempont, hogy kinek hány olimpiai bajnoki címe van, hiszen ez alapján sokan reklamálhatnának. Például a nyolcszoros olimpiai bajnok Jenny Thompson, aki nyilván azért nem került fel a listára, mert az összes aranyát váltóban szerezte, egyéniben „csak” három ezüst és egy bronz jött össze neki az ötkarikás versenyeken.

Joggal tiltakozhatnának az ausztrálok is, akiktől többek között a hatszoros bajnok Emma McKeon és az ötszörös aranyérmes, nem mellesleg napjaink egyik legnagyobb klasszisának számító Kaylee McKeown is lemaradt a listáról. De Hosszú Katinka kihagyása is kérdéseket vet fel.

Külföldön sem értik, Hosszú Katinka miért maradt ki a világszövetségnél

Ha ugyanis nemcsak az olimpiai aranyak száma esett latba, hanem egyéb szempontok is, akkor az olimpiát háromszor nyerő, mellette nagy medencében kilencszer világbajnok, világcsúcsokat úszó, a világkupa győzelmi rekordját tartó, négyszer a világ legjobb női úszójának megválasztott Hosszú Katinka kihagyása igencsak meglepő.

Különösen, hogy felkerült például a listára az olimpiát egyszer nyerő, Hosszúnál kevesebb vb-aranyat (hatot) szerző Federica Pellegrini, aki persze legendás úszó volt, de az Iron Lady néven elhíresült magyar klasszis még inkább azzá vált a forradalmi módszereivel.

Hosszú kihagyását több hozzászóló is nehezményezte, és itt az érzelmi elfogultság okán a magyar kommenteket nem is vettük figyelembe.