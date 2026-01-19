Davos, Trump, háború, Béketanács – ez történt a világban ma + videó

Meloni is meghívást kapott

Giorgia Melonit, Olaszország miniszterelnökét is meghívta Donald Trump amerikai elnök az általa kezdeményezett Béketanácsba. A tanács elsődleges feladata a Gázai övezet háború utáni újjáépítésének, kormányzásának és demilitarizálásának felügyelete. Olaszország egyébként már január elején jelezte, hogy készen áll részt venni a gázai újjáépítési munkálatokban.

Trump meghívta Putyint is

Dmitrij Peszkov nem kívánta kommentálni Donald Trump amerikai elnöknek azt a kijelentését, amely szerint Grönland orosz fenyegetettségét kívánja megszüntetni, mert Dánia nem tett lépéseket ennek érdekében. Anélkül, hogy állást foglalt volna ennek helyességével és törvényességével kapcsolatban, egyetértését fejezte ki azokkal a szakértőkkel, akik szerint Trump be fog kerülni a világtörténelembe, ha megoldja a Grönland az Egyesült Államokhoz csatlakozásának kérdését.

A szóvivő bejelentette, hogy Trump Vlagyimir Putyin orosz elnöknek meghívót küldött a Béketanácsba. Mint mondta, ennek lehetőségét jelenleg mérlegelik Moszkvában.

Meloni is meghívást kapott Fotó: AFP

Von der Leyen ismét bizalmatlansági indítvánnyal néz szembe

Újabb bizalmatlansági indítvánnyal néz szembe az Európai Bizottság elnöke az EU és a Mercosur-országok közötti kereskedelmi megállapodás miatt. Az indítvány vitája a strasbourgi plenáris ülés napirendjén szerepel, és a héten ítélet is várható Ursula von der Leyen ügyében.

Orosz nagykövet: visszatértek a kalózok

Oroszország londoni nagykövete élesen bírálta a Nyugatot, amiért szerinte példátlan módon semmibe veszi a nemzetközi jogot. A diplomata különösen a brit szerepvállalást kifogásolta egy orosz olajszállító hajó elfogásában, amelyet Moszkva jogellenesnek tart. Andrej Kelin figyelmeztetett: az ilyen lépések súlyos következményekkel járhatnak.

Így lepleződik le Magyar Péter és embereinek háborúpárti szándéka

Magyar Péter ugyan tagadja a háborúpártiságot, ám a Tisza Párt környékéről több olyan megszólalás látott napvilágot , amely ennek ellentmond. Kéri László főtanácsadó szerint a párt nem kerülheti el az egyértelmű állásfoglalást az ukrán ügyben, amire Menczer Tamás is felhívta a figyelmet. Ruszin-Szendi Romulusz a korábbi nyilatkozataiban a sorkatonaságot is támogatta, és a párizsi csúcstalálkozót a béke irányába tett lépésként értékelte.