Davos, Trump, háború, Béketanács – ez történt a világban ma + videó
Davosban feszültségek, Trump körül újabb viták a grönlandi tervek miatt, orosz és nyugati üzengetések, közel-keleti diplomáciai mozgások és európai belpolitikai konfliktusok határozták meg a mai napot. Összefoglaló.
A január 19–23. között zajló davosi Világgazdasági Fórumon éles ellentétek rajzolódnak ki. Grönland kérdése és Donald Trump szerepe került előtérbe, miközben Moszkva a többpólusú világrend építését hangsúlyozza. Bővül a Trump által kezdeményezett Béketanács, amelyhez újabb állam- és kormányfők csatlakoznának. Európában újabb politikai viták éleződnek: többek között bizalmatlansági indítvány kerül napirendre Von der Leyen ellen. Mutatjuk a nap legfontosabb külpolitikai híreit.
Davosban forrnak az indulatok
A január 19–23. között megrendezett Világgazdasági Fórum idei mottója „A párbeszéd szelleme”, ám a jelek szerint kemény geopolitikai ütközetek várhatók.
Az idei davosi Világgazdasági Fórumot komoly transzatlanti feszültségek árnyékolják be. A Politico értesülései szerint Ukrajna kérdése háttérbe kerül, miközben Grönland jövője és Donald Trump amerikai elnök álláspontja kerül az európai egyeztetések középpontjába. Brüsszeli források attól tartanak, hogy az Egyesült Államok és Európa közötti vita a NATO kohéziójára is kihatással lehet, ezért a fórumon kiemelt diplomáciai egyeztetések várhatók az elkövetkezendő napokban.
Putyin a többpólusú világrend kialakításáról egyeztetett
Vlagyimir Putyin orosz elnök a Biztonsági Tanács állandó tagjaival tartott megbeszélésen vitatta meg Oroszország biztonsági helyzetét, valamint az ország szerepét a többpólusú világrend kialakításában, közölte a Kreml. Putyin az év első operatív ülésén az aktuális nemzetbiztonsági kérdésekről beszélt, emellett pedig téma volt még Oroszország hozzájárulása egy kiegyensúlyozottabb, többközpontú nemzetközi rendszer felépítéséhez.
Tovább bővül a Béketanács, amelynek Magyarország is alapító tagja
Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök is csatlakozik a Donald Trump amerikai elnök által javasolt gázai Béketanácshoz, miután elfogadta a meghívást, és szeretne hozzájárulni a stabil közel-keleti béke megteremtéséhez – közölte szóvivője hétfőn.
Meloni is meghívást kapott
Giorgia Melonit, Olaszország miniszterelnökét is meghívta Donald Trump amerikai elnök az általa kezdeményezett Béketanácsba. A tanács elsődleges feladata a Gázai övezet háború utáni újjáépítésének, kormányzásának és demilitarizálásának felügyelete. Olaszország egyébként már január elején jelezte, hogy készen áll részt venni a gázai újjáépítési munkálatokban.
Trump meghívta Putyint is
Dmitrij Peszkov nem kívánta kommentálni Donald Trump amerikai elnöknek azt a kijelentését, amely szerint Grönland orosz fenyegetettségét kívánja megszüntetni, mert Dánia nem tett lépéseket ennek érdekében. Anélkül, hogy állást foglalt volna ennek helyességével és törvényességével kapcsolatban, egyetértését fejezte ki azokkal a szakértőkkel, akik szerint Trump be fog kerülni a világtörténelembe, ha megoldja a Grönland az Egyesült Államokhoz csatlakozásának kérdését.
A szóvivő bejelentette, hogy Trump Vlagyimir Putyin orosz elnöknek meghívót küldött a Béketanácsba. Mint mondta, ennek lehetőségét jelenleg mérlegelik Moszkvában.
Von der Leyen ismét bizalmatlansági indítvánnyal néz szembe
Újabb bizalmatlansági indítvánnyal néz szembe az Európai Bizottság elnöke az EU és a Mercosur-országok közötti kereskedelmi megállapodás miatt. Az indítvány vitája a strasbourgi plenáris ülés napirendjén szerepel, és a héten ítélet is várható Ursula von der Leyen ügyében.
Orosz nagykövet: visszatértek a kalózok
Oroszország londoni nagykövete élesen bírálta a Nyugatot, amiért szerinte példátlan módon semmibe veszi a nemzetközi jogot. A diplomata különösen a brit szerepvállalást kifogásolta egy orosz olajszállító hajó elfogásában, amelyet Moszkva jogellenesnek tart. Andrej Kelin figyelmeztetett: az ilyen lépések súlyos következményekkel járhatnak.
Így lepleződik le Magyar Péter és embereinek háborúpárti szándéka
Magyar Péter ugyan tagadja a háborúpártiságot, ám a Tisza Párt környékéről több olyan megszólalás látott napvilágot , amely ennek ellentmond. Kéri László főtanácsadó szerint a párt nem kerülheti el az egyértelmű állásfoglalást az ukrán ügyben, amire Menczer Tamás is felhívta a figyelmet. Ruszin-Szendi Romulusz a korábbi nyilatkozataiban a sorkatonaságot is támogatta, és a párizsi csúcstalálkozót a béke irányába tett lépésként értékelte.
Fontos ukrán bejelentés érkezett a béketárgyalásokról
Ukrajna és az Egyesült Államok képviselői a davosi Világgazdasági Fórumon folytatják a háború lezárásáról szóló tárgyalásokat. A korábbi floridai egyeztetéseken a biztonsági garanciák és Ukrajna háború utáni helyreállítása állt a középpontban. Rusztem Umerov tájékoztatott, hogy a tárgyalások következő fordulójában csapatszinten fognak együtt dolgozni az amerikai küldöttség tagjaival.
Romanowski óva intette Magyarországot
A Magyar–Lengyel Szabadság Intézet vezetője figyelmeztetett, Brüsszel források visszatartásával próbál nyomást gyakorolni a neki nem tetsző országokra.
Marcin Romanowski a lengyel példán keresztül mutatott rá, mi várhat Magyarországra, ha enged a kormányváltást kierőszakolni próbáló nyomásnak.
Figyelmeztetett, hogy a brüsszeli globalista elit zsarolással és manipulációval megfosztotta a lengyel népet a szabad választások jogától, és ugyanezt a módszert alkalmazza jelenleg Budapesten is.
Tomio Okamura képviselőházi elnök bejelentette, hogy a kormánykoalíció döntése alapján nem adnak L–159-es típusú repülőgépeket Ukrajnának. A képviselőház elnöke szerint az eladással Csehország védelmi képességei csökkennének.
A patrióta kormányok Prágában erősítették meg a nemet a háborúra, migrációra, genderre
A magyar és a cseh patrióta kormány azonos állásponton van a legfontosabb kérdésekben, egyszerre mondanak nemet a háborúra, a migrációra és a genderőrületre – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Prágában. A minisztérium közlése szerint a tárcavezető a cseh kollégájával, Petr Macinkával közös sajtótájékoztatóján aláhúzta, hogy
a magyar kormány nagy örömmel vette tudomásul a patrióták győzelmét a csehországi választáson.
Külföldről finanszírozott sorkatonasági kampány jelent meg a baloldali sajtóban
A sorkatonaság visszaállítását támogató anyagot tett közzé a Telex, amelyet a német–francia működtetésű Arte készített. A korábban főként kulturális tartalmakat gyártó, baloldali csatorna mára a nyugat-európai háborúpárti baloldal szócsövévé vált. Az új projektet válasznak szánták Donald Trump lépéseire, miután a USAID-kifizetések leállítása ellehetetlenítette baloldali propagandát.
Egyre több a kérdés a brit Konzervatív Párt (Tory) jövője körül, miután már három képviselő is távozott a pártból. A legfrissebb a sorban Andrew Rosindell, aki a Tory párt soraiból a Reform UK frakciójához igazolt.
Fiatalkorú iszlamista készült merényletre az izraeli nagykövetség ellen Berlinben
Az iszlamista terrorizmus térnyerése egyre súlyosabb biztonsági kockázatot jelent Európában, különösen a fiatalok körében. Egy Ausztriában született, csecsen származású fiatal terrortámadást tervezett Berlinben, az izraeli nagykövetség ellen. A hatóságoknak az utolsó pillanatban sikerült megakadályozniuk a merénylet végrehajtását.
Borzasztó vonatkatasztrófa Spanyolországban, sok a halott
Legalább 39-en meghaltak és több mint hetvenen megsérültek vasárnap este Dél-Spanyolországban, Córdoba közelében, amikor egy Malagából Madridba tartó nagy sebességű vonat ismeretlen okból kisiklott egy egyenes, nemrég felújított pályán, majd frontálisan ütközött egy szembejövő szerelvénnyel. A hatóságok szerint a halálos áldozatok száma még emelkedhet.
A vonatkatasztrófát rendkívül különösnek nevezte a felelős miniszter
A baleset azután történt, hogy a vonat elindult Málagából Madrid felé és épp egy egyenes pályaszakaszon kisiklott.
A halálos áldozatok és a sérültek többsége a Madridból Huelva felé tartó vonat első kocsijaiban utazott
– mondta Óscar Puente spanyol közlekedési miniszter, aki rendkívül különösnek nevezte az esetet. Az Iryo vasúttársaság, amely a Málagából induló járatot üzemeltette, közölte, hogy körülbelül háromszáz utas tartózkodott azon a vonaton, amely először siklott ki, míg a másik, az állami finanszírozású Renfe által üzemeltetett szerelvényen mintegy száz utas volt.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij, Emmanuel Macron és Donald Trump (Fotó: AFP)
