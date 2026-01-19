Rendkívüli

Orbán Viktor: Brüsszel Ukrajnának adná a magyarok pénzét + videó

BéketanácsOrbán ViktorKazahsztánTrump

Tovább bővül a Béketanács, amelynek Magyarország is alapító tagja

Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök is csatlakozik a Donald Trump amerikai elnök által javasolt gázai Béketanácshoz, miután elfogadta a meghívást, és szeretne hozzájárulni a stabil közel-keleti béke megteremtéséhez – közölte szóvivője hétfőn.

2026. 01. 19. 12:11
Ahogy arról lapunk is beszámolt, Donald Trump amerikai elnök levélben hívta meg Orbán Viktor magyar miniszterelnököt és Magyarországot a gázai Béketanácsba, alapító tagként. A testület elnöki tisztét Trump töltené be élethosszig, és először a gázai konfliktussal foglalkozna, majd más konfliktusok kezelésére is kiterjesztenék tevékenységét – derült ki a Reuters által megtekintett levélből és alapokmány-tervezetből.

A Béketanács elnöke Donald Trump lesz, Magyarország pedig alapítótagként csatlakozik a szervezet munkájához
Tokajev szóvivője, Ruszlan Zseldibaj elmondta, hogy Kazahsztán vezetője az elsők között kapta meg Trump meghívását. 

Az államfő levelet küldött az Egyesült Államok elnökének, amelyben őszinte háláját fejezte ki, és megerősítette, hogy csatlakozik az új szervezethez

– mondta a szóvivő, majd hozzátette, Tokajev elnök megerősítette Kazahsztán elkötelezettségét a tartós béke elérésére a Közel-Keleten, az államok közötti bizalom és a globális stabilitás erősítése érdekében. 

 

