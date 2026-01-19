Ahogy arról lapunk is beszámolt, Donald Trump amerikai elnök levélben hívta meg Orbán Viktor magyar miniszterelnököt és Magyarországot a gázai Béketanácsba, alapító tagként. A testület elnöki tisztét Trump töltené be élethosszig, és először a gázai konfliktussal foglalkozna, majd más konfliktusok kezelésére is kiterjesztenék tevékenységét – derült ki a Reuters által megtekintett levélből és alapokmány-tervezetből.
Tovább bővül a Béketanács, amelynek Magyarország is alapító tagja
Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök is csatlakozik a Donald Trump amerikai elnök által javasolt gázai Béketanácshoz, miután elfogadta a meghívást, és szeretne hozzájárulni a stabil közel-keleti béke megteremtéséhez – közölte szóvivője hétfőn.
Tokajev szóvivője, Ruszlan Zseldibaj elmondta, hogy Kazahsztán vezetője az elsők között kapta meg Trump meghívását.
Az államfő levelet küldött az Egyesült Államok elnökének, amelyben őszinte háláját fejezte ki, és megerősítette, hogy csatlakozik az új szervezethez
– mondta a szóvivő, majd hozzátette, Tokajev elnök megerősítette Kazahsztán elkötelezettségét a tartós béke elérésére a Közel-Keleten, az államok közötti bizalom és a globális stabilitás erősítése érdekében.
További Külföld híreink
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Pánik Davosban: Trump miatt Grönland ügye előtérbe kerül
Ukrajna háttérbe szorul.
Fiatalkorú iszlamista készült merényletre az izraeli nagykövetség ellen
Terrortámadást hajtott volna végre.
Romanowski óva intette Magyarországot
Brüsszel a hatalmát védi mindenáron.
Orbán Balázs: A háború és a béke között kell majd választania a magyaroknak
A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a Fidesz a biztos választás!
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Pánik Davosban: Trump miatt Grönland ügye előtérbe kerül
Ukrajna háttérbe szorul.
Fiatalkorú iszlamista készült merényletre az izraeli nagykövetség ellen
Terrortámadást hajtott volna végre.
Romanowski óva intette Magyarországot
Brüsszel a hatalmát védi mindenáron.
Orbán Balázs: A háború és a béke között kell majd választania a magyaroknak
A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a Fidesz a biztos választás!
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!