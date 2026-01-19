Tovább bővül a Béketanács, amelynek Magyarország is alapító tagja

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Donald Trump amerikai elnök levélben hívta meg Orbán Viktor magyar miniszterelnököt és Magyarországot a gázai Béketanácsba, alapító tagként. A testület elnöki tisztét Trump töltené be élethosszig, és először a gázai konfliktussal foglalkozna, majd más konfliktusok kezelésére is kiterjesztenék tevékenységét – derült ki a Reuters által megtekintett levélből és alapokmány-tervezetből.

A Béketanács elnöke Donald Trump lesz, Magyarország pedig alapítótagként csatlakozik a szervezet munkájához. Fotó: AFP