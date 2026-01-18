Óriási lehetőséget kapott Magyarország: Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke meghívta Orbán Viktor miniszterelnököt az újonnan alakuló Béketanácsba. A döntés nem csupán gesztus, hanem a következetes magyar békepolitika elismerése – mondta el Kiss Rajmund, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) diplomáciai műhelye és a Háborúellenes Digitális Polgári Kör vezetője az Origónak. A szakértő szerint végérvényesen felkerült a magyar diplomácia a világ térképére.

Kiss Rajmund szerint a Béketanácsba szóló meghívó óriási elismerés

Óriási megtiszteltetés

– fogalmazott Trump meghívásával kapcsolatban.

Békepolitika a háborús ellenszélben

Míg az orosz–ukrán háború kirobbanása után Európa vezetői – Ursula von der Leyentől Emmanuel Macronig – belelovallták magukat a háborús pszichózisba, addig Orbán Viktor, egyedüliként, mindvégig következetesen kitartott a béke mellett, még akkor is, ha ezzel egyedül volt – hívta fel a figyelmet a szakértő. Amikor Magyarország töltötte be az EU soros elnöki tisztét, Orbán Viktor békemissziót folytatott – emlékeztetett.

Ez az elmúlt évek magyar külpolitikáját dicséri

– fogalmazott Kiss Rajmund, hozzátéve, hogy Orbán Viktor és Donald Trump között nem feltétlenül csak ideológiai kapcsolódás van, de „kimondhatjuk, hogy baráti szálak fűzik őket egymáshoz”.

A nemzetközi jog nagyon fontos, de nem képes kibékíteni a harcoló feleket, csupán a kereteket tudja megadni

– hangsúlyozta a szakértő, kiemelve: „A béketárgyalásnál nincs nehezebb tárgyalás. A béketárgyaláshoz bizalom kell, és a feleknek el kell ismerniük a közvetítőket” – húzta alá Kiss Rajmund.

Ez történt a Hamász esetében Katar és Egyiptom támogatásával Amerika részéről, Izrael részéről pedig egyértelműen Donald Trump volt a garancia

– magyarázta, hozzátéve, hogy nem csupán Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök, de az izraeli nép is elismeri Donald Trumpot közvetítőként, ahogy elismerik az ukránok és az oroszok is.

Ezért van ennek óriási jelentősége, mert a nemzetközi jog, és sajnos láttuk, hogy az ENSZ sem tudja letárgyalni a béketárgyalásokat. Kellenek közvetítők, olyan politikusok, akik ha kell, tárgyalnak a békéért, és nemzetközi hírnevük van

– emelte ki Kiss Rajmund, Trump és Orbán Viktor mellett további példaként hozva fel Tony Blair korábbi brit kormányfőt.