CsehországUkrajnafegyverszállítás

Vége van: Zelenszkij ettől a döntéstől rettegett

Tomio Okamura képviselőházi elnök bejelentette, hogy a kormánykoalíció döntése alapján nem adnak L–159-es típusú repülőgépeket Ukrajnának. A képviselőház elnöke szerint az eladással Csehország védelmi képességei csökkennének.

Magyar Nemzet
2026. 01. 19. 13:45
Zelenszkij nem kapja meg a cseh repülőket (Fotó: AFP)
Nem ad el Ukrajnának L–159-es típusú repülőgépeket, döntött a cseh kormánykoalíció – jelentette ki Tomio Okamura képviselőházi elnök, a kormánykoalíciós Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom elnöke a koalíciós pártvezetők tanácskozása előtt hétfőn Prágában. Csehország korábbi vezetése ugyan ígéretet tett rá, azonban Okamura szerint ez az ország védelmi képességeit csökkentené. 

Tomio Okamura bejelentése alapján Csehország nem ad repülőket
Tomio Okamura bejelentése alapján Csehország nem ad repülőket. Fotó: AFP/Michal Cizek

Bár a szóba jövő repülőgépeknek jelenleg már alacsony az üzleti értéke, de harcképességük magas. Ráadásul új gépek beszerzése nagyon sokba kerülne Csehországnak – fejtette ki a pártelnök.

Petr Pavel államfő vasárnap közölte, hogy Ukrajna néhány régebbi L–159-es repülőgépet venne Csehországtól, ami szerinte a gyártó cég számára jó üzleti lehetőség. A jelenleg a cseh hadsereg rendelkezésére álló négy darab L–159-es repülőgép eladása Ukrajnának elfogadható kockázat az ország biztonsága szempontjából – jegyezte meg az elnök.

Tomio Okamura leszögezte, hogy nem kiselejtezett, csak régebbi gépekről van szó, amelyek a cseh hadsereg fegyverzetéhez tartoznak. A politikus azt mondta, hogy a gépek eladásával az előző kormányzati ciklusban a hadsereg vezérkara is foglalkozott, s a katonák sem voltak biztosak abban, hogy jó lenne-e azokat Ukrajnának adni. „A gépek beszerzési ára nagyon magas, a mai maradék ár pedig ennek a töredéke. Ráadásul Csehországnak újra be kellene szereznie ilyen repülőgépeket” – mondta az SPD elnöke újságíróknak.

„Az eladással ténybeli és szakmai okokból nem értek egyet” – jelentette ki a politikus. Rámutatott: miután az új kormány célja, hogy megerősítse Csehország légvédelmét, az L–159-esek eladásával Jaromír Zuna védelmi miniszter sem ért egyet. Zunát, aki hivatásos katona volt, az SPD jelölte a minisztérium élére.

Petr Pavel cseh államfő múlt heti ukrajnai látogatásakor néhány kisebb repülőgépet, veszélyt jelző eszközöket, valamint áramfejlesztőket ajánlott fel az orosz agresszió ellen védekező ukránoknak. Petr Macinka külügyminiszter vasárnap a köztelevízióban, bírálta az elnököt, hogy kijelentéseit nem egyeztette a kormánnyal, s úgy viselkedett, mint elefánt a porcelántoronyban.

A cseh államfő vasárnap este, mielőtt Vatikánba indult volna, a prágai repülőtéren újságírók előtt elutasította a külügyminiszter – aki egyben az Autósok kormánypárt elnöke – bírálatát.

„A tapasztalt emberek, különösen diplomaták jellemzője, hogy mielőtt valamit megállapítanának, ellenőrzik a tényeket. Annák inkább, ha az államfőt próbálják mentorálni” – mondta a köztársasági elnök a prágai repülőtéren újságíróknak. Az ukránok már legalább fél éve érdeklődnek az L–159-es repülőgépek iránt, s a mostani tárgyalások az előzőekhez kapcsolódtak. Míg korábban kölcsönről vagy ajándékról volt szó, most Volodimir Zelenszkij elnök „a gépek megvételéről beszélt”, ami felgyorsíthatná a tárgyalásokat.

Tomio Okamura hétfőn megismételte vasárnapi nyilatkozatát, hogy Petr Pavel szavait az ukrán sajtó is részben kiforgatta, tévesen értelmezte.

A cseh kormánykoalíciót az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO), az SPD és a Motorosok alkotja. Andrej Babis kormányfő, az ANO elnöke eddig nem nyilatkozott az ügyben. Korábban ismételten azt mondta, hogy Csehország a jövőben sem fegyvereket, sem pénzt nem ad Ukrajnának.

Az előző, Petr Fiala vezette jobboldali kormány Ukrajna legnagyobb támogatói közé tartozott.

Borítókép: Tomio Okamura, a képviselőház elnöke (Fotó: AFP)

 

