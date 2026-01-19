Vége van: Zelenszkij ettől a döntéstől rettegett

Nem ad el Ukrajnának L–159-es típusú repülőgépeket, döntött a cseh kormánykoalíció – jelentette ki Tomio Okamura képviselőházi elnök, a kormánykoalíciós Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom elnöke a koalíciós pártvezetők tanácskozása előtt hétfőn Prágában. Csehország korábbi vezetése ugyan ígéretet tett rá, azonban Okamura szerint ez az ország védelmi képességeit csökkentené.

Tomio Okamura bejelentése alapján Csehország nem ad repülőket. Fotó: AFP/Michal Cizek

Bár a szóba jövő repülőgépeknek jelenleg már alacsony az üzleti értéke, de harcképességük magas. Ráadásul új gépek beszerzése nagyon sokba kerülne Csehországnak – fejtette ki a pártelnök.

Petr Pavel államfő vasárnap közölte, hogy Ukrajna néhány régebbi L–159-es repülőgépet venne Csehországtól, ami szerinte a gyártó cég számára jó üzleti lehetőség. A jelenleg a cseh hadsereg rendelkezésére álló négy darab L–159-es repülőgép eladása Ukrajnának elfogadható kockázat az ország biztonsága szempontjából – jegyezte meg az elnök.