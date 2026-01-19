Vége van: Zelenszkij ettől a döntéstől rettegett

Nem ad el Ukrajnának L–159-es típusú repülőgépeket, döntött a cseh kormánykoalíció – jelentette ki Tomio Okamura képviselőházi elnök, a kormánykoalíciós Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom elnöke a koalíciós pártvezetők tanácskozása előtt hétfőn Prágában. Csehország korábbi vezetése ugyan ígéretet tett rá, azonban Okamura szerint ez az ország védelmi képességeit csökkentené.
Bár a szóba jövő repülőgépeknek jelenleg már alacsony az üzleti értéke, de harcképességük magas. Ráadásul új gépek beszerzése nagyon sokba kerülne Csehországnak – fejtette ki a pártelnök.
Petr Pavel államfő vasárnap közölte, hogy Ukrajna néhány régebbi L–159-es repülőgépet venne Csehországtól, ami szerinte a gyártó cég számára jó üzleti lehetőség. A jelenleg a cseh hadsereg rendelkezésére álló négy darab L–159-es repülőgép eladása Ukrajnának elfogadható kockázat az ország biztonsága szempontjából – jegyezte meg az elnök.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!