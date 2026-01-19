Romanowski óva intette Magyarországot

Megfogalmazása szerint ez a mechanizmus különösen a választások időszakában működik, és az európai források visszatartásán keresztül kényszeríti politikai alávetettségre az érintett országokat.

Úgy vélte, Brüsszel nem tárgyal, hanem ultimátumokat ad, miközben a jogállamiságot fenyegetésre alkalmas fegyverré, a pénzügyi forrásokat pedig kormány- vagy irányvonalváltást kikényszerítő eszközzé alakítja.

Hozzátette, hogy Magyarország ma hasonló helyzetben van, mint Lengyelország korábban, azzal a különbséggel, hogy Budapest már láthatja, milyen következményekkel járt mindez Varsó számára.

Romanowski szerint Lengyelországban ez a nyomásgyakorlás 2023-ban politikailag hatékonynak bizonyult, ám 2026-ra egyre többen ismerik fel, hogy mindez súlyos károkat okozott az államnak és a gazdaságnak. Állítása szerint a brüsszeli globalista elit zsarolással és manipulációval megfosztotta a lengyel népet a szabad választások jogától, és ugyanezt a módszert alkalmazza jelenleg Budapesten is.

Marcin Romanowski a helyreállítási tervet Donald Tusk kormányának egyik alapvető hazugságaként jellemezte.

Felidézte, hogy a 2023-as kampány során Donald Tusk azt ígérte, a helyreállítási terv feloldása után azonnal több milliárd euró áramlik majd Lengyelországba. Ezzel szemben – Romanowski állítása szerint – 2025 szeptemberének végén a kormány csendben visszautalt Brüsszelnek 5,1 milliárd eurót a helyreállítási alap hitelrészéből, mivel nem tudta felhasználni az összeget. Úgy fogalmazott, hogy ez több mint 21 milliárd zlotyt jelentett, amelynek eredetileg a fejlődést kellett volna szolgálnia, ehelyett az alkalmatlanság jelképévé vált. Hozzátette, hogy Lengyelországnak további 11 milliárd zloty elvesztésével is számolnia kell, mert a kormány saját maga akadályozza a vállalt mérföldkövek teljesítését.