Marcin Romanowski, a Magyar–Lengyel Szabadság Intézet vezetője és volt lengyel igazságügyminiszter-helyettes legfrissebb közösségimédia-bejegyzésében azt állítja, hogy Brüsszel zsarolási mechanizmust alkalmaz azon uniós tagállamokkal és politikai erőkkel szemben, amelyek szerinte veszélyt jelentenek a brüsszeli hatalmi koncentrációra, a korrupt megállapodásokra és az ideológiai irányvonalra.
Romanowski óva intette Magyarországot
A Magyar–Lengyel Szabadság Intézet vezetője figyelmeztetett, Brüsszel források visszatartásával próbál nyomást gyakorolni a neki nem tetsző országokra. Marcin Romanowski a lengyel példán keresztül mutatott rá, mi várhat Magyarországra, ha enged a kormányváltást kierőszakolni próbáló nyomásnak. Figyelmeztetett, hogy a brüsszeli globalista elit zsarolással és manipulációval megfosztotta a lengyel népet a szabad választások jogától, és ugyanezt a módszert alkalmazza jelenleg Budapesten is.
Megfogalmazása szerint ez a mechanizmus különösen a választások időszakában működik, és az európai források visszatartásán keresztül kényszeríti politikai alávetettségre az érintett országokat.
Úgy vélte, Brüsszel nem tárgyal, hanem ultimátumokat ad, miközben a jogállamiságot fenyegetésre alkalmas fegyverré, a pénzügyi forrásokat pedig kormány- vagy irányvonalváltást kikényszerítő eszközzé alakítja.
Hozzátette, hogy Magyarország ma hasonló helyzetben van, mint Lengyelország korábban, azzal a különbséggel, hogy Budapest már láthatja, milyen következményekkel járt mindez Varsó számára.
Romanowski szerint Lengyelországban ez a nyomásgyakorlás 2023-ban politikailag hatékonynak bizonyult, ám 2026-ra egyre többen ismerik fel, hogy mindez súlyos károkat okozott az államnak és a gazdaságnak. Állítása szerint a brüsszeli globalista elit zsarolással és manipulációval megfosztotta a lengyel népet a szabad választások jogától, és ugyanezt a módszert alkalmazza jelenleg Budapesten is.
Marcin Romanowski a helyreállítási tervet Donald Tusk kormányának egyik alapvető hazugságaként jellemezte.
Felidézte, hogy a 2023-as kampány során Donald Tusk azt ígérte, a helyreállítási terv feloldása után azonnal több milliárd euró áramlik majd Lengyelországba. Ezzel szemben – Romanowski állítása szerint – 2025 szeptemberének végén a kormány csendben visszautalt Brüsszelnek 5,1 milliárd eurót a helyreállítási alap hitelrészéből, mivel nem tudta felhasználni az összeget. Úgy fogalmazott, hogy ez több mint 21 milliárd zlotyt jelentett, amelynek eredetileg a fejlődést kellett volna szolgálnia, ehelyett az alkalmatlanság jelképévé vált. Hozzátette, hogy Lengyelországnak további 11 milliárd zloty elvesztésével is számolnia kell, mert a kormány saját maga akadályozza a vállalt mérföldkövek teljesítését.
Romanowski szerint a Tusk-kormány narratívája az volt, hogy a Jog és Igazságosság párt akadályozta a források megérkezését, ezt azonban nyílt hazugságnak nevezte.
További Külföld híreink
Állítása szerint valójában éveken át egy balliberális lengyel európai parlamenti képviselőkből álló csoport dolgozott azon az Európai Parlamentben, hogy addig ne érkezzen egyetlen euró sem Lengyelországba, amíg vissza nem szerzik a hatalmat belföldön.
Közlése szerint ezt több mint negyven európai parlamenti állásfoglalással érték el, amelyeket ugyanaz a politikai tábor fogalmazott meg és fogadott el, amely most az ország megmentőjeként lép fel.
Úgy vélte, a jogállamiság ebben az esetben csupán szlogen volt, a valódi cél pedig a hatalom megszerzése és a külföldi, balliberális eurokrata befolyás érvényesítése a lengyel választásokon.
Romanowski rámutatott a valóságra
A volt miniszterhelyettes értékelése szerint a Brüsszelnek való behódolás mérlege katasztrofális. Azt állította, hogy Donald Tusk nem teljesítette kampányígéreteit, a lengyel miniszterelnök azt kommunikálta a nyilvánosság felé, hogy két év alatt megvalósította első száz napjának harminc ígéretét, pusztán arra hivatkozva, hogy harmincszázalékos választási eredményt ért el.
Romanowski ezt is valótlannak nevezte, és azt mondta, hogy még ezt a harminc ígéretet sem teljesítették. Szerinte a kormány adókat emel, növeli az áram- és gázárakat, miközben lehetővé teszi, hogy pénzügyi bűnözők milliárdokat vigyenek ki az országból.
Végül Romanowski figyelmeztetett, hogy Magyarország számára Lengyelország példája intő tanulság.
Megfogalmazása szerint Brüsszel zsarolása nem növeli a jólétet, az „európai normalitás” és a „mosolygós ország” pedig valójában azt jelentené, hogy az állampolgárok elveszítik befolyásukat saját államuk felett, miközben alkalmatlan és törvénytelen hatalomgyakorlás, valamint nyers politikai visszaélések történnek, ahogyan szerinte Lengyelországban is történt.
Borítókép: Marcin Romanowski (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Pánik Davosban: Trump miatt Grönland ügye előtérbe kerül
Ukrajna háttérbe szorul.
Fiatalkorú iszlamista készült merényletre az izraeli nagykövetség ellen
Terrortámadást hajtott volna végre.
Tovább bővül a Béketanács, amelynek Magyarország is alapító tagja
A kazah elnök is csatlakozik.
Orbán Balázs: A háború és a béke között kell majd választania a magyaroknak
A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a Fidesz a biztos választás!
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Pánik Davosban: Trump miatt Grönland ügye előtérbe kerül
Ukrajna háttérbe szorul.
Fiatalkorú iszlamista készült merényletre az izraeli nagykövetség ellen
Terrortámadást hajtott volna végre.
Tovább bővül a Béketanács, amelynek Magyarország is alapító tagja
A kazah elnök is csatlakozik.
Orbán Balázs: A háború és a béke között kell majd választania a magyaroknak
A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a Fidesz a biztos választás!
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!