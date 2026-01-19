Romanowski óva intette Magyarországot

Rendkívüli

A Magyar–Lengyel Szabadság Intézet vezetője figyelmeztetett, Brüsszel források visszatartásával próbál nyomást gyakorolni a neki nem tetsző országokra. Marcin Romanowski a lengyel példán keresztül mutatott rá, mi várhat Magyarországra, ha enged a kormányváltást kierőszakolni próbáló nyomásnak. Figyelmeztetett, hogy a brüsszeli globalista elit zsarolással és manipulációval megfosztotta a lengyel népet a szabad választások jogától, és ugyanezt a módszert alkalmazza jelenleg Budapesten is.

Marcin Romanowski
Marcin Romanowski
Marcin Romanowski, a Magyar–Lengyel Szabadság Intézet vezetője és volt lengyel igazságügyminiszter-helyettes legfrissebb közösségimédia-bejegyzésében azt állítja, hogy Brüsszel zsarolási mechanizmust alkalmaz azon uniós tagállamokkal és politikai erőkkel szemben, amelyek szerinte veszélyt jelentenek a brüsszeli hatalmi koncentrációra, a korrupt megállapodásokra és az ideológiai irányvonalra.

Marcin Romanowski szerint Magyarországra is ez vár, ha nem lesz résen
Marcin Romanowski szerint Magyarországra is ez vár, ha nem lesz résen. Fotó: MIT/Balogh Zoltán 

Megfogalmazása szerint ez a mechanizmus különösen a választások időszakában működik, és az európai források visszatartásán keresztül kényszeríti politikai alávetettségre az érintett országokat.

Úgy vélte, Brüsszel nem tárgyal, hanem ultimátumokat ad, miközben a jogállamiságot fenyegetésre alkalmas fegyverré, a pénzügyi forrásokat pedig kormány- vagy irányvonalváltást kikényszerítő eszközzé alakítja. 

Hozzátette, hogy Magyarország ma hasonló helyzetben van, mint Lengyelország korábban, azzal a különbséggel, hogy Budapest már láthatja, milyen következményekkel járt mindez Varsó számára.

Romanowski szerint Lengyelországban ez a nyomásgyakorlás 2023-ban politikailag hatékonynak bizonyult, ám 2026-ra egyre többen ismerik fel, hogy mindez súlyos károkat okozott az államnak és a gazdaságnak. Állítása szerint a brüsszeli globalista elit zsarolással és manipulációval megfosztotta a lengyel népet a szabad választások jogától, és ugyanezt a módszert alkalmazza jelenleg Budapesten is.

Marcin Romanowski a helyreállítási tervet Donald Tusk kormányának egyik alapvető hazugságaként jellemezte.

Felidézte, hogy a 2023-as kampány során Donald Tusk azt ígérte, a helyreállítási terv feloldása után azonnal több milliárd euró áramlik majd Lengyelországba. Ezzel szemben – Romanowski állítása szerint – 2025 szeptemberének végén a kormány csendben visszautalt Brüsszelnek 5,1 milliárd eurót a helyreállítási alap hitelrészéből, mivel nem tudta felhasználni az összeget. Úgy fogalmazott, hogy ez több mint 21 milliárd zlotyt jelentett, amelynek eredetileg a fejlődést kellett volna szolgálnia, ehelyett az alkalmatlanság jelképévé vált. Hozzátette, hogy Lengyelországnak további 11 milliárd zloty elvesztésével is számolnia kell, mert a kormány saját maga akadályozza a vállalt mérföldkövek teljesítését.

Romanowski szerint a Tusk-kormány narratívája az volt, hogy a Jog és Igazságosság párt akadályozta a források megérkezését, ezt azonban nyílt hazugságnak nevezte.

Állítása szerint valójában éveken át egy balliberális lengyel európai parlamenti képviselőkből álló csoport dolgozott azon az Európai Parlamentben, hogy addig ne érkezzen egyetlen euró sem Lengyelországba, amíg vissza nem szerzik a hatalmat belföldön. 

Közlése szerint ezt több mint negyven európai parlamenti állásfoglalással érték el, amelyeket ugyanaz a politikai tábor fogalmazott meg és fogadott el, amely most az ország megmentőjeként lép fel.

Úgy vélte, a jogállamiság ebben az esetben csupán szlogen volt, a valódi cél pedig a hatalom megszerzése és a külföldi, balliberális eurokrata befolyás érvényesítése a lengyel választásokon.

Romanowski rámutatott a valóságra

A volt miniszterhelyettes értékelése szerint a Brüsszelnek való behódolás mérlege katasztrofális. Azt állította, hogy Donald Tusk nem teljesítette kampányígéreteit, a lengyel miniszterelnök azt kommunikálta a nyilvánosság felé, hogy két év alatt megvalósította első száz napjának harminc ígéretét, pusztán arra hivatkozva, hogy harmincszázalékos választási eredményt ért el.

Romanowski ezt is valótlannak nevezte, és azt mondta, hogy még ezt a harminc ígéretet sem teljesítették. Szerinte a kormány adókat emel, növeli az áram- és gázárakat, miközben lehetővé teszi, hogy pénzügyi bűnözők milliárdokat vigyenek ki az országból.

Végül Romanowski figyelmeztetett, hogy Magyarország számára Lengyelország példája intő tanulság.

Megfogalmazása szerint Brüsszel zsarolása nem növeli a jólétet, az „európai normalitás” és a „mosolygós ország” pedig valójában azt jelentené, hogy az állampolgárok elveszítik befolyásukat saját államuk felett, miközben alkalmatlan és törvénytelen hatalomgyakorlás, valamint nyers politikai visszaélések történnek, ahogyan szerinte Lengyelországban is történt.

Borítókép: Marcin Romanowski (Fotó: AFP)

