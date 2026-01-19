Itt van Moszkva bejelentése Európa kapitulálásáról

Az orosz elnök különmegbízottja közösségi oldalán kommentálta a fejleményeket Grönland ügyében. Kirill Dmitrijev szerint Európa egyértelműen kapitulált a kérdésben, ez azonban nem meglepő.

Kirill Dmitrijev szerint várható volt, ami történt. Fotó: AFP/Drew Angerer

Dmitrijev arra reagált, hogy Donald Trump amerikai elnök nemrég büntetővámokat jelentett be azon országok ellen, amelyek akadályozzák Grönland amerikai átvételét. Az intézkedés Dániát, Svédországot, Franciaországot, Németországot, Hollandiát és Finnországot, valamint a nem EU-s országokat, az Egyesült Királyságot és Norvégiát érinti.

Quick surrender as predicted. https://t.co/BSRMJuFS8Y — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) January 19, 2026