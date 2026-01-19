OroszországEurópaEgyesült Államok

Itt van Moszkva bejelentése Európa kapitulálásáról

Az orosz elnök, Vlagyimir Putyin különmegbízottja szerint Európa kapitulált Grönland kérdésében. Kirill Dmitrijev szerint azonban ebben semmi meglepő nincs, hiszen „várható volt”.

Magyar Nemzet
2026. 01. 19. 13:18
Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különmegbízottja (Fotó: AFP)
Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különmegbízottja (Fotó: AFP)
Az orosz elnök különmegbízottja közösségi oldalán kommentálta a fejleményeket Grönland ügyében. Kirill Dmitrijev szerint Európa egyértelműen kapitulált a kérdésben, ez azonban nem meglepő. 

Kirill Dmitrijev szerint várható volt ami történt
Kirill Dmitrijev szerint várható volt, ami történt. Fotó: AFP/Drew Angerer

Dmitrijev arra reagált, hogy Donald Trump amerikai elnök nemrég büntetővámokat jelentett be azon országok ellen, amelyek akadályozzák Grönland amerikai átvételét. Az intézkedés Dániát, Svédországot, Franciaországot, Németországot, Hollandiát és Finnországot, valamint a nem EU-s országokat, az Egyesült Királyságot és Norvégiát érinti.

Közösségi oldalán Vlagyimir Putyin különmegbízottja annyival kommentálta az eseményeket, hogy „Európa gyorsan kapitulált, ahogy az várható volt”. 

Szerdán Donald Trump is felszólal majd a davosi Világgazdasági Fórumon, ahol a többi európai vezető is jelen lesz. Trump egyébként nemrég arról beszélt, hogy Washington a könnyű vagy a nehéz úton, de meg fogja szerezni a Dániához tartozó szigetet. Ennek kapcsán a dán miniszterelnök, Mette Frederiksen arról beszélt, hogy Európa nem hagyja magát zsarolni. 

A hírek szerint egyébként az EU mérlegeli egy válaszlépés lehetőségét, amelynek összehangolásáért a francia elnök Emmanuel Macron francia elnök felel majd. 

Borítókép: Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különmegbízottja (Fotó: AFP)

 

