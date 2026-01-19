Itt van Moszkva bejelentése Európa kapitulálásáról

Az orosz elnök különmegbízottja közösségi oldalán kommentálta a fejleményeket Grönland ügyében. Kirill Dmitrijev szerint Európa egyértelműen kapitulált a kérdésben, ez azonban nem meglepő.
Dmitrijev arra reagált, hogy Donald Trump amerikai elnök nemrég büntetővámokat jelentett be azon országok ellen, amelyek akadályozzák Grönland amerikai átvételét. Az intézkedés Dániát, Svédországot, Franciaországot, Németországot, Hollandiát és Finnországot, valamint a nem EU-s országokat, az Egyesült Királyságot és Norvégiát érinti.
Közösségi oldalán Vlagyimir Putyin különmegbízottja annyival kommentálta az eseményeket, hogy „Európa gyorsan kapitulált, ahogy az várható volt”.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!