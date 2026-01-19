Külföldről finanszírozott sorkatonasági kampány jelent meg a baloldali sajtóban

Az Ellenpont számolt be arról, hogy a sorkatonaság visszaállítását támogató anyagot tett közzé a Telex, amelyet a német–francia működtetésű Arte (Association Relative à la Télévision Européenne) készített.

A sorkatonaság visszaállítását támogató anyagot tett közzé a Telex Fotó: AFP

A lap azt írja, hogy a videó üzenete az, hogy „a hidegháború vége óta az EU leépítette a fegyveres erőit, most újra kell építenie, mert az ukrajnai háború a számokról szól”.

Tekintsünk el attól a nyilvánvaló történelmi tévedéstől – vagy hazugságtól –, hogy az EU-nak valaha is lett volna saját hadereje, ezt legfeljebb az uniós tagállamok mondhatták el magukról, ami jelentős különbség

– fogalmaz cikkében az Ellnpont. Mint írják, az viszont rendkívül fontos állítás, hogy ennek a sosem volt katonai kapacitásnak a felépítését azzal indokolják, hogy az ukrajnai háború a számok csatája.

Vagyis logikailag nem lehet másra következtetni, mint hogy a magas létszámú uniós hadsereg arra kell, hogy Oroszországot legyőzze az EU a számháborúban – vagyis a feláldozható emberek számában. Ennek eszköze az Arte szerint a sorkatonaság.

A lap beszámolt arról is, hogy a Magyarországon kevéssé ismert, alapvetően baloldali, liberális beállítottságú csatorna korábban elsősorban kulturális témájú tartalmakat állított elő, mára azonban „kiszélesített” tevékenységi körrel rendelkezik, és a nyugat-európai baloldal szócsövévé vált. Az új projektet kifejezetten válasznak szánta a német és a francia kormányzat Donald Trumpnak, aki a USAID kifizetéseinek leállításával ellehetetlenítette a korábban ilyen jellegű tevékenységet végző Szabad Európa Rádió és a Voice of America nevű nemzetközi lapokat.