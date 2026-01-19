sorkatonaságUSAIDRuszin-Szendi RomuluszDonald Trumpbaloldali sajtótelex.hukülföldi finanszírozáskatonai szolgálat

Külföldről finanszírozott sorkatonasági kampány jelent meg a baloldali sajtóban

A sorkatonaság visszaállítását támogató anyagot tett közzé a Telex, amelyet a német–francia működtetésű Arte készített. A korábban főként kulturális tartalmakat gyártó, baloldali csatorna mára a nyugat-európai háborúpárti baloldal szócsövévé vált. Az új projektet válasznak szánták Donald Trump lépéseire, miután a USAID-kifizetések leállítása ellehetetlenítette baloldali propagandát. Nem véletlen, hogy a fegyverkezésbe kezdő Németország és Franciaország a katonai szolgálatot népszerűsíti. Magyarországon eközben Magyar Péter környezetéből is többször felmerült a sorkatonaság kérdése, miközben a Tisza Párt vezető tanácsadója elismerte: az ukrán ügyben nem kerülhető el az egyértelmű állásfoglalás.

Magyar Nemzet
Forrás: Ellenpont/Szalai Szilárd2026. 01. 19. 21:00
A sorkatonaság visszaállítását támogató anyagot tett közzé a Telex Forrás: AFP
Az Ellenpont számolt be arról, hogy a sorkatonaság visszaállítását támogató anyagot tett közzé a Telex, amelyet a német–francia működtetésű Arte (Association Relative à la Télévision Européenne) készített. 

A sorkatonaság visszaállítását támogató anyagot tett közzé a Telex
A sorkatonaság visszaállítását támogató anyagot tett közzé a Telex Fotó: AFP

A lap azt írja, hogy a videó üzenete az, hogy „a hidegháború vége óta az EU leépítette a fegyveres erőit, most újra kell építenie, mert az ukrajnai háború a számokról szól”. 

Tekintsünk el attól a nyilvánvaló történelmi tévedéstől – vagy hazugságtól –, hogy az EU-nak valaha is lett volna saját hadereje, ezt legfeljebb az uniós tagállamok mondhatták el magukról, ami jelentős különbség

– fogalmaz cikkében az Ellnpont. Mint írják, az viszont rendkívül fontos állítás, hogy ennek a sosem volt katonai kapacitásnak a felépítését azzal indokolják, hogy az ukrajnai háború a számok csatája. 

Vagyis logikailag nem lehet másra következtetni, mint hogy a magas létszámú uniós hadsereg arra kell, hogy Oroszországot legyőzze az EU a számháborúban – vagyis a feláldozható emberek számában. Ennek eszköze az Arte szerint a sorkatonaság.

A lap beszámolt arról is, hogy a Magyarországon kevéssé ismert, alapvetően baloldali, liberális beállítottságú csatorna korábban elsősorban kulturális témájú tartalmakat állított elő, mára azonban „kiszélesített” tevékenységi körrel rendelkezik, és a nyugat-európai baloldal szócsövévé vált. Az új projektet kifejezetten válasznak szánta a német és a francia kormányzat Donald Trumpnak, aki a USAID kifizetéseinek leállításával ellehetetlenítette a korábban ilyen jellegű tevékenységet végző Szabad Európa Rádió és a Voice of America nevű nemzetközi lapokat.

A fiatalok lelkiismereti okokra hivatkozva tagadják meg a katonai szolgálatot
Egész Európában vissza akarják állítani a sorkatonaságot Fotó: AFP

Egész Európában vissza akarják állítani a sorkatonaságot – Magyarországon a Tisza Párt beszél róla

Az Ellenpont arra is felhívta a figyelmet, hogy egyre több európai országában akarják újra bevezetni a sorkatonaságot. 

  • Finnországban például minden 18 és 60 év közötti férfi számára kötelező a sorkatonai szolgálat, ami féléves. 
  • Lettországban a 18–27 év közötti férfiaknak kell bevonulni 11 hónapra.
  • Horvátországban a katonai alapkiképzés most, 2026 januárjában indul három laktanyában, és minden 18 éves férfi behívót kap. 
  • Dániában a kötelező katonai szolgálat ideje már 11 hónap, és a nőknek is kötelező, ahogy Svédországban és Norvégiában is.

Németországban a parlament decemberben tette kötelezővé, hogy 2027-től minden 18 éves férfi katonaorvosi vizsgálaton jelenjen meg. A szolgálat elvben önkéntes, de kötelező létszám van, és ha ezt nem érik el, akkor kötelezően behívhatnak olyanokat is, akik nem akartak bevonulni. Friedrich Merz Európa legerősebb hadseregének létrehozásáról ábrándozik.

Nem véletlen tehát, hogy éppen a német–francia tulajdonban lévő Arte kezd kampányt a sorkatonaság mellett – hívta fel a figyelmet a cikk szerzője. Emlékeztetett:

Magyarországon a Tisza Párt áll ki a háború és a sorkatonaság mellett. Nemrég éppen Kéri László, Magyar Péter főtanácsadója, akit Radnai Márk, a Tisza alelnöke az első tiszásnak nevezett, vallotta be, hogy a Tisza Párt nem tudja elkerülni, hogy az ukrán ügyben egyértelmű állásfoglalást tegyen – vagyis, hogy a háború mellé álljon.

Ruszin-Szendi Romulusz többször is beszélt a sorkatonaság visszaállításáról, a Tisza Párt szimpatizánsai pedig egy szavazáson támogatták a háborús Ukrajna uniós felvételét. 

Donald Trump amerikai elnök tavaly márciusban írta alá hét ügynökség jelentős leépítését
Donald Trump amerikai elnök tavaly márciusban írta alá hét ügynökség jelentős leépítését Fotó: AFP

A USAID-botrány

Az Ellenpont cikke emlékeztet arra is, hogy november 21-én befejezte működését a Szabad Európa Rádió magyar szerkesztősége, miután az Egyesült Államok Globális Médiaügynöksége (USAGM) november elején megszüntette a médium magyar nyelvű szolgálatát. Donald Trump amerikai elnök tavaly márciusban írta alá hét ügynökség jelentős leépítését, amelyek között érintett volt a USAGM, a Szabad Európa anyacége is. Elon Musk amerikai milliárdos, a USAID-költések lefaragását végző amerikai kormányzati hatékonyságáért felelős szervezet (DOGE) vezetője a Szabad Európa Rádiónak és az Amerika Hangjának juttatott támogatás leállításáról azt írta, hogy

Európa már szabad (a fojtogató bürokráciát nem számítva). Hahó!?? Már senki sem hallgatja azokat. Csak radikális baloldali őrültek, akik magukban beszélnek, miközben évente egymilliárd dollárnyi amerikai adófizetői pénzt égetnek el.

Utóbbi kitétel lenyomatával Magyarországon is találkozhattunk, hiszen a baloldali amerikai kormányzat egy sor magyarországi baloldali sajtóterméket finanszírozott – jegyzi meg a szerző. Rámutatott: a gyakorlatban a magyar sajtónak nyújtott támogatás nem közvetlenül a USAID-től érkezett a kedvezményezettekhez, hanem a David Pressman amerikai nagykövet vezette Budapesti Nagykövetségen keresztül. A Nagykövetség a hivatalos oldalán tette közzé azt a pályázati felhívását 2022. december 12. napján, amelynek célja a „független médiumok és civil szervezetek” támogatása volt. A támogatások tényleges szétosztására Magyarországon a Mérték Médielemző Műhely nevű civil szervezet úgynevezett Szabad Média Pályázat programján keresztül került sor.

Ennek a pályázatnak a keretében részesült támogatásban többek között:

  • az Átlátszó.hu 19,7 millió forint,
  • a Klubrádió 15,5 millió forint,
  • a 444.hu 18,3 millió forint,
  • a Telex 7,8 millió forint,
  • a Fókusz Stúdió 5,9 millió forint,
  • a Magyar Narancs 9,9 millió forint,
  • a Magyar Hang 20,4 millió forint,
  • a Transparency International Magyarország Alapítvány hétmillió forint értékben.

Ennek a közpénztemető propagandahálózatnak a felszámolása következtében szűnt meg a Szabad Európa Rádió és a VOA is, amelyek nemzetközi eléréssel működtek a globális baloldal szócsöveiként.

A nyugat-európai országok közül Németország a legbőkezűbb.
Franciaország és Németország az EU pénzén támasztaná fel a globalista baloldal szócsövét Fotó: AFP

Franciaország és Németország az EU pénzén támasztaná fel a globalista baloldal szócsövét

Mint azt az Ellenpont is megemlíti, a Szabad Európa csak novemberben szűnt meg, azonban már ezt megelőzően, augusztusban megszületett az utódja. 2025 augusztusában Franciaország és Németország kulturális vezetői hivatalos megállapodást írtak alá Toulonban. A Rachida Dati, francia kulturális miniszter és Wolfram Weimer, német kulturális és médiaügyi kormánybiztos által ellenjegyzett dokumentum a két ország „támogatást nyújt két kulcsfontosságú projektnek a polarizált információs környezetben”. A Deutschlandfunknak nyilatkozva Weimer egyértelművé tette, hogy az egész pontosan mit jelent: a német és a francia kormányok (Macron és Merz, az orosz–ukrán háború folytatásának két fontos támogatója) „együtt szeretnének megbízható információkat terjeszteni messze az EU határain túlra”.

Vagyis az együttműködés egyértelmű válasz arra, hogy a Trump-adminisztráció nem hajlandó tovább finanszírozni a nemzetközi baloldali propagandatevékenységet folytató sajtótermékeket – teszik mindezt a »dezinformáció elleni küzdelemre« hivatkozva

– hívta fel a figyelmet az Ellenpont. Hozzátették:

Mint a Telexre gyártott videóból is kiderül, ideológiai értelemben az Arte egyértelműen a Szabad Európa és a VOA háborúpárti orgánumok örökösének tekinthető. És mint ilyen, Magyarországon a szintén balliberális kötődésű, az amerikai baloldal által is finanszírozott, a Tisza Pártnak rendszeresen hízelgő Telexet választotta.

Közpénzből készül a „dezinformáció” elleni propaganda
Közpénzből készül a „dezinformáció” elleni propaganda Forrás: Ellenpont

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelekhomoszexuális

Dúró Dórának tökéletesen igaza van!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

