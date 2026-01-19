A patrióta kormányok Prágában erősítették meg a nemet a háborúra, migrációra, genderre + videó

A magyar és a cseh patrióta kormány azonos állásponton van a legfontosabb kérdésekben, egyszerre mondanak nemet a háborúra, a migrációra és a genderőrületre – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Prágában. A minisztérium közlése szerint a tárcavezető a cseh kollégájával, Petr Macinkával közös sajtótájékoztatóján aláhúzta, hogy a magyar kormány nagy örömmel vette tudomásul a patrióták győzelmét a csehországi választáson.

A magyar és a cseh patrióta kormány azonos állásponton van a legfontosabb kérdésekben Fotó: AFP

Egy pártcsaládhoz tartozunk, és egészen új érzés lesz az, hogy az európai uniós egyeztetéseken immár a patrióta pártcsaládnak két képviselője is jelen lesz

– mondta. „Mi nagyra becsüljük a cseh patriótákkal fenntartott együttműködésünket. Ez az együttműködés korábban hozott egy olyan eredményt, amely alapvető fontosságú Magyarország biztonsága szempontjából” – folytatta.

Ma nagyrészt annak is köszönhetően vagyunk migránsmentes ország, hogy korábban a visegrádi csoport meg tudta állítani a kötelező migránsletelepítési kvótákról szóló brüsszeli döntést. Akkor is Andrej Babis volt Csehország miniszterelnöke

– tette hozzá. Majd kiemelte, hogy a nyomás azóta is nagy, Brüsszel továbbra is be akarja nyomni a migránsokat a két országba. Szijjártó Péter ugyanakkor leszögezte, hogy a cseh és a magyar patrióták együtt mondanak nemet erre, és nem engedik, hogy az országaikba illegális migránsokat telepítsenek be.

Ma megerősítettük ezt a szövetségünket és ezt az együttműködésünket. A cseh és a magyar kormány közösen áll ki a migránsok betelepítésével szemben

– húzta alá.