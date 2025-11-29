„Balra át! – üzeni Nagy Ervin a magyar kulturális életnek”

Dúró Dóra Facebook: „Nagy Ervin, a Tisza Párt holdudvarához tartozó színész és önjelölt kultuszminiszter sorra teszi meg azokat a kijelentéseket, amelyekből világosan látszik: a Tisza nem a nemzeti Magyarországot akarja építeni, hanem a baloldali kulturális és politikai elitet akarja visszahozni a hatalomba. A színész szerint „jó színházat csak baloldali szívvel lehet csinálni”, vagyis a művészi értéket balos politikai ideológiához kötné. Ez a gondolat nemcsak téves, hanem veszélyes is: a történelemben csak a diktatúrák határozták meg, milyen világnézetből lehet alkotni. Most ugyanez a szellemiség köszön vissza a Tisza várható kultúrpolitikájában. De talán még ennél is döbbenetesebb, amit a kommunizmushoz fűződő viszonyáról mondott: „…az antikommunizmushoz és nagyon sok mindenhez kapcsolódó dolgokat annyira szeretném, ha a mi társadalmunk magunk mögött hagyná már, tehát olyan jó lenne már, ha nem erről kéne beszélni.” Ezzel Nagy Ervin lényegében azt üzeni, hogy ideje elfelejteni a kommunizmus bűneit, a sortüzeket, a meghurcolt embereket, az elnyomás és besúgás évtizedeit.”