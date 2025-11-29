Rendkívüli

A városi levegő szabaddá, a vidéki magyarrá tesz – Orbán Viktor a nyíregyházi háborúellenes nagygyűlésen mondott beszédet

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Balra át! – üzeni Nagy Ervin a magyar kulturális életnek”

„Balra át! – üzeni Nagy Ervin a magyar kulturális életnek”

Dúró Dóra
2025. 11. 29. 14:29
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Dúró Dóra Facebook: „Nagy Ervin, a Tisza Párt holdudvarához tartozó színész és önjelölt kultuszminiszter sorra teszi meg azokat a kijelentéseket, amelyekből világosan látszik: a Tisza nem a nemzeti Magyarországot akarja építeni, hanem a baloldali kulturális és politikai elitet akarja visszahozni a hatalomba. A színész szerint „jó színházat csak baloldali szívvel lehet csinálni”, vagyis a művészi értéket balos politikai ideológiához kötné. Ez a gondolat nemcsak téves, hanem veszélyes is: a történelemben csak a diktatúrák határozták meg, milyen világnézetből lehet alkotni. Most ugyanez a szellemiség köszön vissza a Tisza várható kultúrpolitikájában. De talán még ennél is döbbenetesebb, amit a kommunizmushoz fűződő viszonyáról mondott: „…az antikommunizmushoz és nagyon sok mindenhez kapcsolódó dolgokat annyira szeretném, ha a mi társadalmunk magunk mögött hagyná már, tehát olyan jó lenne már, ha nem erről kéne beszélni.” Ezzel Nagy Ervin lényegében azt üzeni, hogy ideje elfelejteni a kommunizmus bűneit, a sortüzeket, a meghurcolt embereket, az elnyomás és besúgás évtizedeit.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbajtárs

A mentő és az elviselhetetlen prolik

Bayer Zsolt avatarja

Istenem, ezeket tényleg nem lehet elviselni...

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.