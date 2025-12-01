Így írnak ők – December 1., délelőtt

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 12. 01. 6:47

A ma délelőtti idézetgyűjteményben Schilling Árpád, Jakab Péter, Horn Gábor, Lattmann Tamás és Mráz Ágoston Sámuel gondolataiból tallózunk 

Összes idézet

Schilling Árpád

„Pusztító ellenszélben a Tisza józansága szükséges”

Jakab Péter

Nocsak, nocsak, már fenyegetőzünk is...

Horn Gábor

„Nem állna meg az élet...”

Lattmann Tamás

Altatás, sugallmazás: „Ne féljetek Ukrajnától...”

Mráz Ágoston Sámuel

Erősödik a Fidesz, de nem bízhatja el magát!

