Rendkívüli

Itt az újabb tiszás vallomás – kiállnak Ukrajnáért, de el kell hallgatni ezt + videó

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 11. 14. 15:29

Így írnak ők – November 14., délután

0

A ma délutáni idézetgyűjteményben Vitézy Dávid, Parászka Boróka, Szánthó Miklós, Nagy Attila Tibor és Ceglédi Zoltán gondolataiból tallózunk

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Összes idézet

Vitézy Dávid

Magyar Péternek mikor esik le, hogy jön az új Messiás?

Parászka Boróka

„Übü király alázatos szolgái”

Szánthó Miklós

Szolidárisak vagyunk a lengyel koncepciós perek áldozataival

Nagy Attila Tibor

Rövid elemzés Barabásék új alakulatáról

Ceglédi Zoltán

Petiadó: fel kell mérni 9 millió magyar vagyonát, hogyan is?

Így írnak ők

Tovább az összes cikkhez chevron-right
idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – November 14., délután

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – November 14., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – November 13., délután

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – November 13., délelőtt

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekBrüsszel

A Trump–Orbán-csúcs trendfordító esemény volt

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekbotrány

A békésiek nem kérnek az árulóból

avatarja
idezojelekBBC

A BBC függetlensége a sírba szállt

avatarja
idezojelekvilágkormány

Az Agenda 2030 zsarnokságot jelent

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekAngelina Jolie

Angelina Jolie Ukrajnában jóemberkedik

Horváth József avatarja

A PR-akciók fölött már eljárt az idő, pont az ellenkezőjét érik el a szimpátiakeltésnek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.