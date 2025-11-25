Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 11. 25. 14:50

Így írnak ők – November 25., délután

A ma délutáni idézetgyűjteményben Pottyondy Edina, Batka Zoltán, Nagy Attila Tibor, Mráz Ágoston Sámuel és Jeszenszky Zsolt gondolataiból tallózunk

Pottyondy Edina

„Meghátrált a miniszterelnök”

Batka Zoltán

„Kedves, meghitt ünnepi kép, Hitler éppen megnyerte a II. világháborút.”

Nagy Attila Tibor

Csapás a Tiszára

Mráz Ágoston Sámuel

A Tisza választási győzelme egyre valószínűtlenebb

Jeszenszky Zsolt

Önmerényletkísérlet Magyar Péter ellen!?

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekbaloldal

A Tisza Párt lett a baloldal

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekEurópai Unió

A globalista elit és az Európai Unió

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekmagyar labdarúgó válogatott

Velünk van a baj, nem a magyar focival

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekFidesz

Tisza-jelöltek: a selejt bosszúja

