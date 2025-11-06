Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 11. 06. 14:59

Így írnak ők – November 6., délután

0

A ma délutáni idézetgyűjteményben Tordai Bence, Raskó György, Ceglédi Zoltán, Németh Balázs és Bálint Botond gondolataiból tallózunk

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Összes idézet

Tordai Bence

Önfényező Bence Magyartól követel egy képviselő-jelöltséget

Raskó György

Raskó az új Hann Endre

Ceglédi Zoltán

Egy érdemi kérdés Magyarhoz

Németh Balázs

Szeretetország épül Tiszáéknál

Bálint Botond

Igen szomorú lenne a rádöbbenés!

Így írnak ők

Tovább az összes cikkhez chevron-right
idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – November 6., délután

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – November 6., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – November 5., délután

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – November 5., délelőtt

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekmagyarság

Tisza-csatlós RMDSZ-t álmodnak

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekadatszivárgás

A Tisza Pártot meg kell büntetni

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekeszme

Besaraznák a nagy eszmét

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekVarsó

Vagy a börtön, vagy Budapest

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbíró

A bírói függetlenségről

Bayer Zsolt avatarja

Ismerjük ezeket, ezeket a „független” bírákat. Ismerjük ezeket a „független” ítéleteket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.