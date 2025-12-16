Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

A magyarok nem akarják, hogy Brüsszel döntsön helyettük

Lánczi Tamás
2025. 12. 16. 6:49
Lánczi Tamás Facebook: „Miközben Brüsszelben egy föderális logika mentén szerveződő hatalmi központ épül, a magyar társadalom világos határokat húz. A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet megbízásából készült közvélemény-kutatás megmutatja, hogy a magyarok nem ruháznák át a legfontosabb közéleti döntéseket a demokratikus felhatalmazással nem rendelkező brüsszeli elitre. Legyen szó rezsiárakról, migrációról, gyermeknevelésről vagy a külföldről finanszírozott nyomásgyakorló szervezetek tevékenységéről, a társadalmi többség következetes: ezek nemzeti hatáskörbe tartozó ügyek. A kutatás azt is megmutatja, hogy a magyar emberek elutasítják a társadalom értékrendjével ellentétes progresszív ideológiai kísérleteket, különösen az oktatás területén, és a genderideológia helyett hazafias nevelést akarnak.”

