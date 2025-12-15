Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 12. 15. 6:35

Így írnak ők – December 15., délelőtt

A ma délelőtti idézetgyűjteményben Tordai Bence, Jakab Péter, Fodor Gábor, Skrabski Fruzsina és Dezse-Zelenka Dóra gondolataiból tallózunk

Tordai Bence

„Viktor bácsi, akkor tessék szépen letenni a lantot”

Jakab Péter

A mondanivaló, mint Tordainál, de ezt már „Wagner hangszerelte”

Fodor Gábor

Tisza-tervek: „nem jó a megközelítés

Skrabski Fruzsina

Molnár Áron szörnyhadserege

Dezse-Zelenka Dóra

„Még sokan vagyunk, akik értik a valóságot”

