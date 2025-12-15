Rendkívüli

A Tisza szakértője kitálalt: Ha fenik a kést, a malacnak nem kell megmondani, mi jön + videó

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 12. 15. 14:49

Így írnak ők – December 15., délután

A ma délutáni idézetgyűjteményben Gréczy Zsolt, Jámbor András, Ceglédi Zoltán, Megadja Gábor és Bálint Botond gondolataiból tallózunk

Gréczy Zsolt

„Ilyenkor érti meg az ember, miért az lett az MSZP sorsa, ami”

Jámbor András

Jámbor úr, morális alapon tett lépései tényleg hihetetlenek, vagy hiteltelenek

Ceglédi Zoltán

Mint egy karácsonyi kaktusznál...

Megadja Gábor

Ursula, Merz, Weber, a germánok és Tacitus bölcsessége...

Bálint Botond

Másképp, mint Megadja, de a lényeg ugyanaz: három hülye és a birodalom

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojeleklatin-amerikai kultúra

Csillag született a messzi távolban

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekgenderlobbi

Szakállas nők és bojkott az Eurovízión

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekpolitika

Az erőszakról másképpen

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekUrsula von den Leyen

Éles viták várhatók az EU-csúcson

Bayer Zsolt
idezojelekelfogadás

Az elfogadás határai

