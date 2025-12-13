Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 12. 13. 14:40

Így írnak ők – December 13., délután

A ma délutáni idézetgyűjteményben Raskó György, Lendvai Ildikó, Fodor Gábor, Nagy Attila Tibor és Ambrózy Áron gondolataiból tallózunk.

Raskó György

Íme a liberális gondolkodás bajnoka, a szeretetország apostola

Lendvai Ildikó

Csak a szokásos: „ugyanolyan rohadt, kegyetlen és cinikus”

Fodor Gábor

„A Tiszánál a Fidesz leváltásának reménye húzza maga után a vezetőt”

Nagy Attila Tibor

Meglepődött a politológus a mohácsi eseményeken…

Ambrózy Áron

„Ursula von der Leyen Európa diktátora”

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekpolitika

Az erőszakról másképpen

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekUrsula von den Leyen

Éles viták várhatók az EU-csúcson

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekBrüsszel

A brüsszeli vezetők az ellenségeink

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekveszély

Egyetlen lépésre a világháborútól

